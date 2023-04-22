Мостовой о пиве: «Первый раз попробовал в 25 лет, запретный напиток был. В Европе даже советовали после игр 1-2 бокала, менталитет другой»

Александр Мостовой рассказал о том, что впервые попробовал пиво в возрасте 25 лет.

Бывший игрок сборной России высказался о влиянии алкоголя на восстановление футболистов после матчей.

«Что у хоккеистов, что у футболистов сумасшедшие нагрузки, очень энергозатратные виды спорта. В этом плане мы похожи, баскетбол мне кажется полегче.

За всех не скажу, но за себя и кого знаю, могу сказать, что пару бокалов пива или вина можем позволить. Только после игры, конечно, до игры никогда. Я вообще пиво первый раз попробовал в 25 лет, запретный напиток был. Когда переехал играть в Европу, там даже советовали после игр один или два бокала пива.

В «Сельте» бокал вина после матча обычное дело было. Менталитет другой. У нас, если кто-то выпивает где-то, уже алкоголиком считают, но ничего страшного в этом нет, для восстановления даже полезно.

Так ладно 2 бокала пива, я знаю людей, кто может бочку выпить, а на следующий день он быстрее всех будет бегать и упражнения выполнять. Все разные, каждый расслабляется, как хочет», – сказал .

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