Мостовой о пиве: «Первый раз попробовал в 25 лет, запретный напиток был. В Европе даже советовали после игр 1-2 бокала, менталитет другой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Сборная России по футболу Александр Мостовой алкоголь и спорт Футбол

Александр Мостовой рассказал о том, что впервые попробовал пиво в возрасте 25 лет.

Бывший игрок сборной России высказался о влиянии алкоголя на восстановление футболистов после матчей. 

«Что у хоккеистов, что у футболистов сумасшедшие нагрузки, очень энергозатратные виды спорта. В этом плане мы похожи, баскетбол мне кажется полегче. 

За всех не скажу, но за себя и кого знаю, могу сказать, что пару бокалов пива или вина можем позволить. Только после игры, конечно, до игры никогда. Я вообще пиво первый раз попробовал в 25 лет, запретный напиток был. Когда переехал играть в Европу, там даже советовали после игр один или два бокала пива.

В «Сельте» бокал вина после матча обычное дело было. Менталитет другой. У нас, если кто-то выпивает где-то, уже алкоголиком считают, но ничего страшного в этом нет, для восстановления даже полезно.

Так ладно 2 бокала пива, я знаю людей, кто может бочку выпить, а на следующий день он быстрее всех будет бегать и упражнения выполнять. Все разные, каждый расслабляется, как хочет», – сказал Мостовой

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38 комментариев

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lexa4you
Сразу вспомнилась история во времена спартака, когда его в машине одноклубники заперли,потому что он был в говно, а сами пошли в клуб😂
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Pb-SE
Ответ lexa4you
Сразу вспомнилась история во времена спартака, когда его в машине одноклубники заперли,потому что он был в говно, а сами пошли в клуб😂
Не вижу противоречий. Может, в молодости он водку в три горла лакал, а в 25 впервые пиво попробовал.
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Valeriy Komarow
Только подкаблучник спрашивает у жены можно ли пойти с друзьями на пиво. Настоящий мужик и так знает -- НЕЛЬЗЯ! (с)
+30
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Доктор Верховцев
В 25 попробовал и с тех пор — понеслось!
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Toto89
Пивка для рывка, водочки для обводочки!
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Игорь Пичугин
Александр Мостовой:А ещё я пивом мою голову.
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Pb-SE
Ответ Hvaldimir
Были ли дни без новостей о Мостовом ?
Где-то в период 2005-2020 я вообще не помню новостей о Мостовом. Видимо, потом он подключил интернет- и понеслось.
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Alex Slobodskikh
Ответ lexa4you
Сразу вспомнилась история во времена спартака, когда его в машине одноклубники заперли,потому что он был в говно, а сами пошли в клуб😂
Так-то водка была.
На ней он лет с 15 сидит, а пиво в 25 только начал
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Hvaldimir
Были ли дни без новостей о Мостовом ?
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romanisti89
Мостовой пивом даже голову моет
+7
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+6
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Мельников Михаил
Ответ Pb-SE
Не вижу противоречий. Может, в молодости он водку в три горла лакал, а в 25 впервые пиво попробовал.
Смех смехом, а я сам вкус пива понял много позже крепкого алкоголя.
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avcgloronalduMU
лучше бы не начинал тогда что ли?
в Спартаке был с 1987—1991
история шалимова про пьяного мостового https://www.sports.ru/football/1113980468-mostovoj-o-shalimove-chego-slushat-etogo-pyaniczu-komu-kak-ne-emu-molc.html
+4
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MU<3
Шампунь так и не попробовал походу
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Alexander Rakhilkin
из старого Райкина "Пить, курить и говорить я научился одновременно"
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Do Cent
Пиво,sука,вкусное....
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zer
Ответ Pb-SE
Не вижу противоречий. Может, в молодости он водку в три горла лакал, а в 25 впервые пиво попробовал.
а ты хорош)
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ktibr
Ответ Мельников Михаил
Смех смехом, а я сам вкус пива понял много позже крепкого алкоголя.
угу. Пиво дороже в пересчете грамм чистого алкоголя/литр! Поддерживаю. Студент 90-ых.
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ktibr
Ответ Pb-SE
Где-то в период 2005-2020 я вообще не помню новостей о Мостовом. Видимо, потом он подключил интернет- и понеслось.
нет. Зарегистрировался на Госуслугах, показал свой мобильник. Базу Г/у свистнули, Спортс купил и ну звонить!
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krealpmoney
Ответ Toto89
Пивка для рывка, водочки для обводочки!
первач для точных передач
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Лёша Васильев
и теперь не могу остановиться
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Андрей
пиво это вкусно и полезно.
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Иван Правспарт
Кто непьет,тот не играет.(. Итальянская народная мудрость)
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ktibr
пиво в 25? Значит сейчас он еще и девственник пока....
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Spaten
В баскетболе конечно нет изматывающих рывков на полсотни метров, но концентрация движения там даже выше, особенно большим- добежал до чужого кольца, а эти маленькие пульнули кривую треху- и беги домой!))
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ktibr
Ответ Павел Ермаков
Заливает,как Троцкий.))В 25 лет.На бабу первый раз в 30 залез?))
нет. На сл. выходных, после очередного транша Спортса.
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