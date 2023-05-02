Властимил Петржела: «Спартак» мог бы сделать для «Зенита» чемпионский коридор – это ни в коем не случае не унижение. Но команды друг друга ненавидят, для них не существует слова «уважение»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела считает, что «Спартак» не устроит чемпионский коридор для «Зенита».

7 мая команды встретятся в Санкт-Петербурге в матче 26-го тура Мир РПЛ. Если сине-бело-голубые одержат победу, а «Ростов» потеряет очки в матче с «Факелом», «Зенит» станет чемпионом России. 

«Если 7 мая «Зенит» станет чемпионом, «Спартак» мог бы сделать для соперника чемпионский коридор, проявить уважение – это ни в коем не случае не является унижением.

Но, как мы знаем, команды друг друга ненавидят, для них не существует слова «уважение». Такова реальность. Хотя со стороны красно-белых это было бы красиво», – сказал бывший тренер «Зенита». 

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32 комментария

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savik-A.M.
Вопрос только один , кто этот "деятель" кто звонит постоянно Петржеле?)
+16
0
+16
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ВячеславКЗ
Ответ Zenith forever
Мне кажется, что в нашем чемпионате есть немало команд, которые уважают Зенит, и которых Зенит уважает, например ЦСКА, Краснодар, Сочи, Оренбург, да и другие. Но нет ни одной команды, которая уважает Спартак.
Тебе санитаров вызвать?
+16
-4
+12
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Алексей Супонинский
За что их уважать ? Вся страна зенит презирает
+27
-19
+8
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Тайосич
Ответ Zenith forever
Мне кажется, что в нашем чемпионате есть немало команд, которые уважают Зенит, и которых Зенит уважает, например ЦСКА, Краснодар, Сочи, Оренбург, да и другие. Но нет ни одной команды, которая уважает Спартак.
Ни один адекватный человек не станет уважать клуб власти, чьё существование заключается в ублажении царька и его свиты.
+5
0
+5
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Денис Шихов
Ответ Zenith forever
Мне кажется, что в нашем чемпионате есть немало команд, которые уважают Зенит, и которых Зенит уважает, например ЦСКА, Краснодар, Сочи, Оренбург, да и другие. Но нет ни одной команды, которая уважает Спартак.
Тебе сколько лет?
+5
-1
+4
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Александр Баскаков
Ответ savik-A.M.
Вопрос только один , кто этот "деятель" кто звонит постоянно Петржеле?)
Генич
+4
0
+4
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Алексей Ненахов
Уже задолбало муссирование этой темы , матч тв не затыкаясь от рекламы до упоминания в каждом выпуске .
+3
-1
+2
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Petr Denisov
Ответ ВячеславКЗ
Тебе санитаров вызвать?
Бесполезно.

ЦСКА уже полечил Зенит чисто из уважения.
+2
0
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Petr Denisov
Ответ Zenith forever
Мне кажется, что в нашем чемпионате есть немало команд, которые уважают Зенит, и которых Зенит уважает, например ЦСКА, Краснодар, Сочи, Оренбург, да и другие. Но нет ни одной команды, которая уважает Спартак.
Да farm-клубы Зенита - Оренбург-Газ, сделавший подарок 0 : 8 и Сочи - 0 : 7 самые уважаемые из уважающих.🤣🤣🤣🤔

Супер просто. 🤣👍
+2
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Максим Попов
Ответ Алексей Супонинский
А вы после чемпионства долбите друг друга . Как это сделали азмун и дзюба
конечно, это их самая важная часть,зенит без этого не может, долбят друг друга после каждого матча, разве вы этого не знаете?
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Petr Denisov
Ответ Тайосич
Зенит что, уже чемпион, чтобы Спартак коридор устраивал?
Они уже шампанское открыли, за неделю гуляют.
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Михаил1970
Ответ savik-A.M.
Вопрос только один , кто этот "деятель" кто звонит постоянно Петржеле?)
колл-центр спортс.ру
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igls54
Ответ Алексей Супонинский
За что их уважать ? Вся страна зенит презирает
Супонь - ремень для стягивания хомута при запряжке лошади. Тебе бы за армейцев болеть надо, дружище
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napoli_14
Ответ Алексей Супонинский
За что их уважать ? Вся страна зенит презирает
О, очередной гаврюша, который отвечает за всю страну ) Тебе корона там не жмет?
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Юргис Валуконис
А может им еще шнурки на бутсах завязать перед матчем вместе с чемпионским коридором?!)) совсем поплыл чувак с предложениями))
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Hunter Hunter
Сейчас мечтай бомжик
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Тайосич
Зенит что, уже чемпион, чтобы Спартак коридор устраивал?
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Konstantin Zorin
Может скатерку раскинуть, водочки подать и сало нарезать?
+1
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Artem Piatkov
Коридор только если досрочное Чемпионство

Тут его нет, поэтому и коридора нет
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