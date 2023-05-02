Властимил Петржела: «Спартак» мог бы сделать для «Зенита» чемпионский коридор – это ни в коем не случае не унижение. Но команды друг друга ненавидят, для них не существует слова «уважение»

Властимил Петржела считает, что «Спартак» не устроит чемпионский коридор для «Зенита».

7 мая команды встретятся в Санкт-Петербурге в матче 26-го тура Мир . Если сине-бело-голубые одержат победу, а «Ростов» потеряет очки в матче с «Факелом», «Зенит» станет чемпионом России.

«Если 7 мая «Зенит» станет чемпионом, « » мог бы сделать для соперника чемпионский коридор, проявить уважение – это ни в коем не случае не является унижением.

Но, как мы знаем, команды друг друга ненавидят, для них не существует слова «уважение». Такова реальность. Хотя со стороны красно-белых это было бы красиво», – сказал бывший тренер « ».

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