«О какой конкуренции с «Зенитом» говорили игроки «Спартака»? Это просто смешно». Петржела об РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела уверен, что «Спартак» не догонит «Зенит» в турнирной таблице.

«Матч «Спартака» с «Оренбургом» ничего не изменил для «Зенита» – и так было понятно, что никто не догонит петербуржцев.

О какой конкуренции с «Зенитом» говорили игроки «Спартака»? Это просто смешно», – сказал бывший тренер петербуржской команды.

В 20-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2. В турнирной таблице «Спартак» занимает 2-е место и отстает от лидирующего «Зенита» на 8 баллов. У сине-бело-голубых есть матч в запасе. 

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23 комментария

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charly_54
Там в основном ветераны говорили
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Данко Лазович
Ответ Спартак Уокер
Ну не фарм ,но все таки сейчас не конкурент
ты просто подумай. стабильно дарят зениту очки, а иногда и нападающего раз в несколько лет))) чистый фарм.
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fellx
Ответ Ultimate7
Сколько лет они строят команду без админрессурсов", без судей" Питая"?) Или вешать ярлыки на соперников это способ оправдать свою ничтожность?
Мальчик, считай сам. Когда ушел Федун? Когда пришел Абаскаль? Вот с того момента строят.
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карабашка
Ну как смешно.В Кубке отправили их в путь регионов,откуда болотные проследовали далее пешим маршрутом.
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Спартак Уокер
Ответ Данко Лазович
искусственного придуманная конкуренция. Спартак зениту фарм, а не конкурент.
Ну не фарм ,но все таки сейчас не конкурент
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Anders_b
Спартак не зря так говорил, пока он конкурирует с Зенитом, все ошибки можно списать на происки конкурента. Оренбург же Газпром спонсирует, ну и вот, не Спартак проиграл, а конкурент подгадил.
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old_gringo
я думал, это кто-то из судей сказал
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Ultimate7
Ответ fellx
Один матч и сразу налетели все шакалы. Спартак классно идёт. Пусть не станут чемпионами, этого от них никто и не ждал. Зато строят крутую команду. Без судей, без админресурсов с настоящими фанатами. Они уже уютно забыли про судейский скандал в кубке. Стыдно
Сколько лет они строят команду без админрессурсов", без судей" Питая"?)
Или вешать ярлыки на соперников это способ оправдать свою ничтожность?
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Данко Лазович
Ответ Спартак Уокер
Да после этого матча конкуренция не возможно как это не было бы обидно
искусственного придуманная конкуренция.
Спартак зениту фарм, а не конкурент.
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Макс Кидалов
Ответ Южанин78
Нынешней Спартак - это Арсенал прошлого года, игра есть, пока опыта не хватает. Если Абаскаль останется, через год они будут явными фаворитами РПЛ.
Сравнил ты конечно, арсенал с топ игроками талантливыми , тренером который играл в апл и учился у гвардиолы и спартак с их тренером ноунеймом
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U. M. A. Muhammad
Спартак народная команда вот допустим кто болеет за неё неистово, а кто-то как я считает её самой прикольной, с её неадекватной базой экспертов и бывших легенд клуба, чего только стоит одна Зарема которая этот фк мем топит в пух и прах. Зенит не такой за ним не интересно наблюдать обычный денежный мешок с своими конечно скандалами но они и близко не стоят рядом с Спартаком, Одно слово Спартак уже вызывает улыбку на лице.
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NIK7478
Ответ Южанин78
Нынешней Спартак - это Арсенал прошлого года, игра есть, пока опыта не хватает. Если Абаскаль останется, через год они будут явными фаворитами РПЛ.
Не будут. Им не опыта не хватает, а мастерства игроков! И Абаскаль тут ничего не сможет сделать, он сам еще молокосос, набирается опыта и знаний в Спартаке.
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24april
Клоуны должны веселить народ, всё правильно.
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Данко Лазович
Ответ Южанин78
Нынешней Спартак - это Арсенал прошлого года, игра есть, пока опыта не хватает. Если Абаскаль останется, через год они будут явными фаворитами РПЛ.
так арсенал ещё никто не унижал.
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Владимир Дмитриев
Петржела говорит больше всех вместе взятых! Словесный понос в сторону Спартака, не прекращается уже несколько лет. Похоже, ОНО там бродит и рвется наружу неудержимо!
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Nogoi89
Ну, это было действительно смешно, особенно после речи Заремы на броневике(как тут, кто-то метко писал)
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Николай Горнаков
Наверное первый матч такой для Абаскаля , где он совершил много ошибок тактических. Бальде , Мартинса надо в старте выпускать . Шамар дно.
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Южанин78
Нынешней Спартак - это Арсенал прошлого года, игра есть, пока опыта не хватает. Если Абаскаль останется, через год они будут явными фаворитами РПЛ.
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Спартак Уокер
Да после этого матча конкуренция не возможно как это не было бы обидно
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fellx
Один матч и сразу налетели все шакалы. Спартак классно идёт. Пусть не станут чемпионами, этого от них никто и не ждал. Зато строят крутую команду. Без судей, без админресурсов с настоящими фанатами.

Они уже уютно забыли про судейский скандал в кубке. Стыдно
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Михаил Посредников
Вся энергия у Тушино уходит на нытье, скандалы и поиск заговоров.
+12
-8
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Злобный Конь
Больше всего смешным оказался Кавазашвили. Но он в силу возраста не понимает что происходит.
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Саша Казанов
Согласен. У зенита в данный момент нет конкурентов. И это проблемы их соперников, а не клуба из СПб
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