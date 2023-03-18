«О какой конкуренции с «Зенитом» говорили игроки «Спартака»? Это просто смешно». Петржела об РПЛ

уверен, что «Спартак» не догонит « » в турнирной таблице.

«Матч « » с «Оренбургом» ничего не изменил для «Зенита» – и так было понятно, что никто не догонит петербуржцев.

О какой конкуренции с «Зенитом» говорили игроки «Спартака»? Это просто смешно», – сказал бывший тренер петербуржской команды.

В 20-м туре Мир красно-белые проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2. В турнирной таблице «Спартак» занимает 2-е место и отстает от лидирующего «Зенита» на 8 баллов. У сине-бело-голубых есть матч в запасе.

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