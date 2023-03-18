«О какой конкуренции с «Зенитом» говорили игроки «Спартака»? Это просто смешно». Петржела об РПЛ
Властимил Петржела уверен, что «Спартак» не догонит «Зенит» в турнирной таблице.
«Матч «Спартака» с «Оренбургом» ничего не изменил для «Зенита» – и так было понятно, что никто не догонит петербуржцев.
О какой конкуренции с «Зенитом» говорили игроки «Спартака»? Это просто смешно», – сказал бывший тренер петербуржской команды.
В 20-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2. В турнирной таблице «Спартак» занимает 2-е место и отстает от лидирующего «Зенита» на 8 баллов. У сине-бело-голубых есть матч в запасе.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Или вешать ярлыки на соперников это способ оправдать свою ничтожность?
Спартак зениту фарм, а не конкурент.
Они уже уютно забыли про судейский скандал в кубке. Стыдно