Властимил Петржела назвал игроков «Спартака» слабохарактерными

«Даже когда из « » уедут все бразильцы, ситуация в чемпионате не изменится. «Спартак», например, никогда не сможет выиграть даже два чемпионства подряд, потому что игроки красно-белых слабохарактерные, без чемпионского духа.

Поэтому у них один трофей за 20 лет. При первых же сложностях команда сыпется и проигрывает матчи сама себе. Это синдром неудачников», – сказал бывший тренер «Зенита».

С сезона-2018/2019 чемпионом России стабильно становится «Зенит». « » последний раз брал чемпионство в сезоне-2016/2017.