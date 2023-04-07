Властимил Петржела: «Игроки «Спартака» слабохарактерные, без чемпионского духа. Поэтому у них один трофей РПЛ за 20 лет»
Властимил Петржела назвал игроков «Спартака» слабохарактерными
«Даже когда из «Зенита» уедут все бразильцы, ситуация в чемпионате не изменится. «Спартак», например, никогда не сможет выиграть даже два чемпионства подряд, потому что игроки красно-белых слабохарактерные, без чемпионского духа.
Поэтому у них один трофей РПЛ за 20 лет. При первых же сложностях команда сыпется и проигрывает матчи сама себе. Это синдром неудачников», – сказал бывший тренер «Зенита».
С сезона-2018/2019 чемпионом России стабильно становится «Зенит». «Спартак» последний раз брал чемпионство в сезоне-2016/2017.
ну это ведь, без него, в 2007, после "что-то давно у нас не звенит" от Путина победное шествие газпрома началось.
Проблема идет сверху. Чтобы побеждать регулярно, нужна система. А Федуна бросало из крайности в крайность. То пригласит прагматичного тренера и навезет под него игроков. Затем начинает небольшой спад - тренера увольняют. Приглашают того, кто хочет играть в стеночки-забегания. А футболисты под другое набраны. Пока под этого наберут, уже и его уволят.
Менеджмент , состав …
Во всём этом Спартак безоговорочно уступал ЦСКА , а потом Зениту !
На кураже могли хлопнуть кого угодно, но чемпионского духа не было.
Потом пришел Газпром - и понеслась. Но тебя там уже не было. )