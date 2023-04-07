Властимил Петржела: «Игроки «Спартака» слабохарактерные, без чемпионского духа. Поэтому у них один трофей РПЛ за 20 лет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела назвал игроков «Спартака» слабохарактерными

«Даже когда из «Зенита» уедут все бразильцы, ситуация в чемпионате не изменится. «Спартак», например, никогда не сможет выиграть даже два чемпионства подряд, потому что игроки красно-белых слабохарактерные, без чемпионского духа.

Поэтому у них один трофей РПЛ за 20 лет. При первых же сложностях команда сыпется и проигрывает матчи сама себе. Это синдром неудачников», – сказал бывший тренер «Зенита».

С сезона-2018/2019 чемпионом России стабильно становится «Зенит». «Спартак» последний раз брал чемпионство в сезоне-2016/2017.

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31 комментарий

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Ковид 07.10.52
Согласен...чем дальше от газовых кабинетов, тем больше слабохарактерных...
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Seregakuba
Админ зачем этого мнение этого дурака сюда скидываешь ?
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Роман Вьюков
Когда же ты Петржела заткнëшься?Бездарный тренеришка!
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Николай Бабулькин
Сам-то, конечно, сильнохарактерный. По казино характер свой показывал
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general main
По факту
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Alexander Bragin
а Педрела сколько раз чемпионом-то стал?
ну это ведь, без него, в 2007, после "что-то давно у нас не звенит" от Путина победное шествие газпрома началось.
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Дмитрий Соболев
синдром неудачника у тебя недотренер
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Виталик Украинский
Можно соглашаться с мнением пана или нет, но против истины нет аргументов.
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Тайосич
Что, прям все 20 лет играли одни и те же футболисты? Или все футболисты за эти 20 лет были слабохарактерными? Чушь откровенная.
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Контрольный выстрел
Точно, слабохарактерный… Стырил общие деньги — и на таксиста свалил! (С)
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xslavik
Ответ Сергей Сергеевич
Какой бред. Спартак больше всех забивает в концовках матчей. Как раз не сдаются и пытаются изменить результат. Проблема идет сверху. Чтобы побеждать регулярно, нужна система. А Федуна бросало из крайности в крайность. То пригласит прагматичного тренера и навезет под него игроков. Затем начинает небольшой спад - тренера увольняют. Приглашают того, кто хочет играть в стеночки-забегания. А футболисты под другое набраны. Пока под этого наберут, уже и его уволят.
Игрушка в руках причудливого миллиардера, а потом и кого попало
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Konstantin Zorin
Спартак на всю жизнь его обидел, что-ли?
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Momos
Спартак в советское время всегда брал тем, что среди футбольных чиновников было много спартаковцев, которые помогали достичь нужного результата. Когда к началу нулевых старое поколение функционеров стало уходить, то с ними ушли и победы. При равности возможностей будут победы раз в 15 лет и постоянный идиотизм.
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Ростов-на-Дону
Ответ Александр Зубков
Пьяный что-ли?
Опять газу нанюхался. Нюхач.
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xslavik
Ответ Дмитрий
на 10 месте нормально так претендуется на чемпионство 😅
Ну это уже по ходу сезона складывается ситуация. В начале сезона от Спартака ждут самых высоких результатов. В отличии от многих других клубов.
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Сергей Сергеевич
Какой бред. Спартак больше всех забивает в концовках матчей. Как раз не сдаются и пытаются изменить результат.
Проблема идет сверху. Чтобы побеждать регулярно, нужна система. А Федуна бросало из крайности в крайность. То пригласит прагматичного тренера и навезет под него игроков. Затем начинает небольшой спад - тренера увольняют. Приглашают того, кто хочет играть в стеночки-забегания. А футболисты под другое набраны. Пока под этого наберут, уже и его уволят.
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Eugene88
Петржела как никто знаком с синдромом неудачника😂🤡
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Колбаскер тут
Ответ selso99
Зачем чемпионский дух, если есть спартаковский?
Ты про доктора Лю?
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Колбаскер тут
Все так. Я об этом лет 15 говорю, что у Спартака нет яиц
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Иван Новиков
Расскажи за сильнохарактерных с нулём гостевых в Европе.
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Валера, уходи!!!
Когда уедут все бразильцы зенит наберет у Спартака по больше «Бакаевых» и шансы уравняются
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Трусики Бочкаревой
Все верно говорит
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Дмитрий
Ответ xslavik
При том, что Спартак каждый год является претендентом на чемпионство, результаты говорят сами за себя
на 10 месте нормально так претендуется на чемпионство 😅
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OldRedWhite
Ответ NottinghamForest
Не поспоришь
К духу ещё должно что-то прилагаться )))
Менеджмент , состав …
Во всём этом Спартак безоговорочно уступал ЦСКА , а потом Зениту !
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vzi
Твой Зенит тоже бойцами не были.
На кураже могли хлопнуть кого угодно, но чемпионского духа не было.
Потом пришел Газпром - и понеслась. Но тебя там уже не было. )
+6
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