«Челси» проиграл все 5 матчей при Лэмпарде и забил 1 гол, команда не побеждает 8 игр подряд

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Брентфорд Футбол

«Челси» не побеждает 8 матчей подряд.

Сегодня лондонская команда дома уступила «Брентфорду» в матче 33-го тура АПЛ (0:2).

Это была пятая игра «синих» после назначения Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера. Все эти матчи клуб проиграл.

«Челси» не побеждает с 11 марта – тогда лондонцы обыграли «Лестер» (3:1). С тех пор они потерпели 6 поражений и дважды сыграли вничью.

Следующий матч «синие» проведут 2 мая – команда сыграет с «Арсеналом» на выезде.

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168 комментариев

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Роман
Эффект Лэмпарда. Такой молодой тренер, а уже какие рекорды ставит.
+145
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Акира_1
А ведь когда-то Лэмпард казался молодым талантливым тренером, а Челси при нем в первый сезон даже в атаку играл и местами был симпатичный. Просто кошмар как он так деградировал до труса без идей в атаке, что ставит вингерами Канте с Галлахером и 5 ЦЗ против Брентфорда.
+93
-3
+90
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Гол в девятину
Затмить Поттера это нужно умудриться.После таких результатов и отрезка в Эвертоне Лэмпард однозначно будет фигурировать во всех топ 5 худших тренеров в истории АПЛ.В одной компании с Де Буром, Сантини и Грэмом Сунесом.
+65
-3
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Евгений Лифшиц
Ответ Акира_1
А ведь когда-то Лэмпард казался молодым талантливым тренером, а Челси при нем в первый сезон даже в атаку играл и местами был симпатичный. Просто кошмар как он так деградировал до труса без идей в атаке, что ставит вингерами Канте с Галлахером и 5 ЦЗ против Брентфорда.
Про его уровень стало понятно, когда его заменил Тухель.
+35
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Евгений Лифшиц
Ну на этом тренерская карьера топаря Фрэнки все, я думаю. Это к лучшему, интересно было бы послушать его аналитиком
+35
-2
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Я всех их сделал
Повезло Челси, что концовка сезона скоро, а то таким темпом и до шипа бы добрались, возвращение Лэмпарда это просто 10 из 10, окончательно себя закопал, после такого и в Эвертон уже не позовут
+25
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Пенс
Ответ Евгений Лифшиц
Ну на этом тренерская карьера топаря Фрэнки все, я думаю. Это к лучшему, интересно было бы послушать его аналитиком
по стопам топаря Невилла. Там им самое место.
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U
Думаю, что по классификации достойности поражений Фрэнка тут все же менее, достойно, чем во второй игре с Реалом, но более достойно, чем с Брайтоном.
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DolJun
Ответ Константин Ловков
Надеюсь те, кто хотел отставки Поттера, довольны
те, кто хотел отставки поттера, рассчитывал что она произошла когда уволили нагеля аккурат под смену тренера, а не под назначение временщика.
+23
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+20
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Barca_mania
Ответ Роман
Эффект Лэмпарда. Такой молодой тренер, а уже какие рекорды ставит.
Даже Должун бы справился лучше
+21
-3
+18
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Darkhan Darkhan
это чтобы у всех сомнения последние отпали что Лэмпард тренер
p s Игрок был отличный,но это другое
+17
0
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onsigne
Один удар в створ - два гола.
А Лэмпард вполне может войти в историю и раз и навсегда закончить свою тренерскую карьеру.
+17
0
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Shikari
Ответ Акира_1
А ведь когда-то Лэмпард казался молодым талантливым тренером, а Челси при нем в первый сезон даже в атаку играл и местами был симпатичный. Просто кошмар как он так деградировал до труса без идей в атаке, что ставит вингерами Канте с Галлахером и 5 ЦЗ против Брентфорда.
Челси не команда, а просто набор игроков, там нужен тренер с колоссальным опытом, чтобы по ходу сезона из них что-то собрать...такое может Анчелотти, Бенитес, но никак не Лемпард, и не факт, что у Нагельсмана или Поча что-то получится в межсезонье с ними.
+16
0
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Олег910
Боули уже вошёл в историю. Абсолютно каждое решение оказалось идиотским. Тут даже случайно по теории вероятности должен хоть раз сделать что-то правильно, но американский эффективный менеджер умудрился сделать невозможное.
+15
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Никки Бат
Говорят там Тухел освободится летом
+12
0
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Константин Ловков
Надеюсь те, кто хотел отставки Поттера, довольны
+17
-6
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Улыбка Леау
Несите следующего тренера, этот сломался
+9
0
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Акира_1
Ответ Константин Ловков
Надеюсь те, кто хотел отставки Поттера, довольны
Ой да, а с Поттером то как хорошо было. Помните эти великолепные влеты Вилле, Саутгемптону и целый один гол за месяц. Нужен нормальный тренер.
+9
-1
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Старик Стариканов
у лэмпарда можно тренерскую лицензию отбирать,смена тренера обычно эмоциональный всплеск дает а он ситуацию только усугубил.Канте в роли вингера это конечно блеск
+8
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Акира_1
Ответ Роман
Эффект Лэмпарда. Такой молодой тренер, а уже какие рекорды ставит.
Эффект Боэли. Он ставит всех этих физруков. Ладно фанаты верили в магию Лэмпарда, ведь он легенда прошлого всё-таки, но Боэли куда смотрит нанимая таких как Поттер и Лэмпард.
+14
-6
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Пенс
Ответ Константин Ловков
Надеюсь те, кто хотел отставки Поттера, довольны
Поттера нужно было увольнять ещё раньше. Другое дело, что менять его нужно было не на эту пародию на тренера.
+9
-2
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Гол в девятину
Затмить Поттера это нужно умудриться.После таких результатов и отрезка в Эвертоне Лэмпард однозначно будет фигурировать во всех топ 5 худших тренеров в истории АПЛ.В одной компании с Де Буром, Сантини и Грэмом Сунесом.
вот это память, я даже забыл про Сантини
+6
0
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Сергей Кураков
Зимой был слух, что в Лондон подпишут Роналду. Тогда не срослось. А сейчас представьте тандем Боэли-Роналду. Вселенная схлопнется.
+7
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mishakmv96
Обычно замена тренера даёт команде положительные эмоции и они выдают пару классных матчей, но Лэмпард настолько безнадёжен как тренер, что Челси при нём стал играть даже хуже, чем при Поттере, хотя казалось, что хуже некуда.
Думаю, на этом карьера Фрэнка на высоком уровне завершена (его уровень - чемпионшип), 5 поражений в 5 матчах и ноль забитых голов, Эвертон опустил в зону вылета. Ещё одно доказательство, что великий игрок в прошлом - не равно великий тренер.
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ZamoRano
Я особенно ору с того, что у физрука 33летний переломанный опорник Канте чуть ли не форварда Сейчас играет и носится как собачий родственник🤣🤣🤣👍
+6
0
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