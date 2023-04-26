«Челси» проиграл все 5 матчей при Лэмпарде и забил 1 гол, команда не побеждает 8 игр подряд

«Челси» не побеждает 8 матчей подряд.

Сегодня лондонская команда дома уступила « » в матче 33-го тура (0:2).

Это была пятая игра «синих» после назначения исполняющим обязанности главного тренера. Все эти матчи клуб проиграл.

« » не побеждает с 11 марта – тогда лондонцы обыграли «Лестер» (3:1). С тех пор они потерпели 6 поражений и дважды сыграли вничью.

Следующий матч «синие» проведут 2 мая – команда сыграет с «Арсеналом» на выезде.

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