«Челси» проиграл все 5 матчей при Лэмпарде и забил 1 гол, команда не побеждает 8 игр подряд
«Челси» не побеждает 8 матчей подряд.
Сегодня лондонская команда дома уступила «Брентфорду» в матче 33-го тура АПЛ (0:2).
Это была пятая игра «синих» после назначения Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера. Все эти матчи клуб проиграл.
«Челси» не побеждает с 11 марта – тогда лондонцы обыграли «Лестер» (3:1). С тех пор они потерпели 6 поражений и дважды сыграли вничью.
Следующий матч «синие» проведут 2 мая – команда сыграет с «Арсеналом» на выезде.
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p s Игрок был отличный,но это другое
А Лэмпард вполне может войти в историю и раз и навсегда закончить свою тренерскую карьеру.
Думаю, на этом карьера Фрэнка на высоком уровне завершена (его уровень - чемпионшип), 5 поражений в 5 матчах и ноль забитых голов, Эвертон опустил в зону вылета. Ещё одно доказательство, что великий игрок в прошлом - не равно великий тренер.