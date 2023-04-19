«Челси» не забил в обоих матчах раунда плей-офф ЛЧ во второй раз и впервые с 2005 года

«Челси» впервые с 2005 года не забил в двух играх плей-офф Лиги чемпионов.

Команда тренера уступила « » (0:2) в ответном матче 1/4 финала .

В первой встрече лондонцы проиграли также со счетом 0:2.

Таким образом, « » не забил ни одного мяча в обоих матчах раунда плей-офф турнира – это случилось с английским клубом во второй раз в истории.

Прежде «Челси» ни разу не забивал в двух матчах с «Ливерпулем» (0:1) в полуфинале сезона-2004/05. В тех играх Фрэнк Лэмпард принимал участие.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол