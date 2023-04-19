«Челси» не забил в обоих матчах раунда плей-офф ЛЧ во второй раз и впервые с 2005 года
«Челси» впервые с 2005 года не забил в двух играх плей-офф Лиги чемпионов.
Команда тренера Фрэнка Лэмпарда уступила «Реалу» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
В первой встрече лондонцы проиграли также со счетом 0:2.
Таким образом, «Челси» не забил ни одного мяча в обоих матчах раунда плей-офф турнира – это случилось с английским клубом во второй раз в истории.
Прежде «Челси» ни разу не забивал в двух матчах с «Ливерпулем» (0:1) в полуфинале сезона-2004/05. В тех играх Фрэнк Лэмпард принимал участие.
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С точки зрения футбола - это позор, стыд и срам, но пиар и сектанстве решает, т.к. позволяет максимально капитализировать бренд пешедрала и заработать на нем бабла. На Холанда переключатся позже, сейчас надо выдоить аргентинского козла до последнего пенни.
Капитализм.