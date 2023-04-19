«Челси» не забил в обоих матчах раунда плей-офф ЛЧ во второй раз и впервые с 2005 года

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Челси» впервые с 2005 года не забил в двух играх плей-офф Лиги чемпионов.

Команда тренера Фрэнка Лэмпарда уступила «Реалу» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первой встрече лондонцы проиграли также со счетом 0:2.

Таким образом, «Челси» не забил ни одного мяча в обоих матчах раунда плей-офф турнира – это случилось с английским клубом во второй раз в истории.

Прежде «Челси» ни разу не забивал в двух матчах с «Ливерпулем» (0:1) в полуфинале сезона-2004/05. В тех играх Фрэнк Лэмпард принимал участие.

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29 комментариев

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Роман
Ответ Barca_mania
Столько моментов имели и ни одного не забили. Но с Сити так не будет. Холланд закинет трешку без проблем 💪
В полуфинале Реал - Сити произойдет важное событие.
Разобьётся лагерь Барсы и Месси.
Первые будут топить за Сити, так как злобно желают поражений.
А персофаны Леопольда за Реал, так как не хотят, чтобы Холанд смог отобрать ЗМ
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+33
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The Evil Within
Ответ Роман
В полуфинале Реал - Сити произойдет важное событие. Разобьётся лагерь Барсы и Месси. Первые будут топить за Сити, так как злобно желают поражений. А персофаны Леопольда за Реал, так как не хотят, чтобы Холанд смог отобрать ЗМ
Холанду не дадут ЗМ даже если он положит пента-трик в финале ЛЧ. Эту абсолютно дискредитировавшую себя погремушку все равно вручат пешедралу, который космически нашакалил несколько пенок на ЧМ и из-за этого вся мировая секта окончательно поехала.
С точки зрения футбола - это позор, стыд и срам, но пиар и сектанстве решает, т.к. позволяет максимально капитализировать бренд пешедрала и заработать на нем бабла. На Холанда переключатся позже, сейчас надо выдоить аргентинского козла до последнего пенни.
Капитализм.
+36
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Роман
Френки как тренер молодой, а такие рекорды уже ставит.
+20
-4
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Rees's Eye
Ответ Роман
В полуфинале Реал - Сити произойдет важное событие. Разобьётся лагерь Барсы и Месси. Первые будут топить за Сити, так как злобно желают поражений. А персофаны Леопольда за Реал, так как не хотят, чтобы Холанд смог отобрать ЗМ
Аххаха +
+8
-1
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Антон
На Матч ТВ сейчас стОит зайти, хотя бы ради того, чтобы увидеть как Жора покрасился
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Акира_1
У Челси никому это сделать. Боэли умудрился слить 600 лямов, но не укрепить ту зону, которая ещё с первого сезона Лэмпарда страдает.
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Temp Account
Может в американской методичке о маркетинге в соккере это "интересный" показатель, из которого можно извлечь какой-то профит?
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RiFF RAFF
Нужно привыкать к таким результатам, дальше будет только хуже
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Антон Абызов
Верните Абрамовича с Грановской! И успокойтесь.
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Квиппи
Уволили Поттера, который только строил команду, при котором в игре команды был прогресс - расплачивайтесь!
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Kasilas__1
Ответ Роман
В полуфинале Реал - Сити произойдет важное событие. Разобьётся лагерь Барсы и Месси. Первые будут топить за Сити, так как злобно желают поражений. А персофаны Леопольда за Реал, так как не хотят, чтобы Холанд смог отобрать ЗМ
А в финале они объединятся и будут болеть вместе против Реала.
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Obdob
Ответ rigobersong
И это красивый поступок?:) 2013 год. Тибо Куртуа клянётся в верности Атлетико и поёт оскорбительную песню в честь Реала Потом переходит в Челси и целует эмблему клуба. А теперь он же проделывает похожий трюк в третий раз. Куртуа может и хороший вратарь, но человек непорядочный и восхищаться такими поступками, могут только такие же люди без морали и принципов!:)
признавайся за кого сегодня болел? :)
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Промах Мораты
Ответ udiekemen
Играть умеет? Ну нет, он теряет мячи уж сколько раза там, его почти не было видно на поле.
Так он в обводке теряет, а не при передачах назад. Привет энцо, галахеру
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kustarnik555@gmail.com
Ответ udiekemen
Играть умеет? Ну нет, он теряет мячи уж сколько раза там, его почти не было видно на поле.
зато лучший ассистент в команде
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v.belorussky
Ответ DolJun
очередной рекорд лэмпарда-поттера
Очередной рекорд "гениального" Бёули
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