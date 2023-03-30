Тухель произвел хорошее впечатление на игроков и боссов «Баварии». Тренер пообщался с Нойером и Мюллером, это позитивно восприняли

В «Баварии» довольны тем, как показал себя в первые дни работы.

Как сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер, Тухель во вторник пообщался с капитанами мюнхенского клуба и . Разговор был очень позитивно воспринят внутри команды.

Игроки и руководство «Баварии» высоко оценивают то, как представил себя Тухель в первые дни в качестве главного тренера клуба.

Тухель мог возглавить «Баварию» еще в сезоне-2017/18. Но клуб очень долго думал