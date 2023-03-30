Тухель произвел хорошее впечатление на игроков и боссов «Баварии». Тренер пообщался с Нойером и Мюллером, это позитивно восприняли

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Томас Мюллер Томас Тухель Футбол

В «Баварии» довольны тем, как Томас Тухель показал себя в первые дни работы.

Как сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер, Тухель во вторник пообщался с капитанами мюнхенского клуба Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером. Разговор был очень позитивно воспринят внутри команды.

Игроки и руководство «Баварии» высоко оценивают то, как представил себя Тухель в первые дни в качестве главного тренера клуба.

Тухель мог возглавить «Баварию» еще в сезоне-2017/18. Но клуб очень долго думал

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18 комментариев

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Romeo Yankovich
Ответ Зеленый хвостик
Нет, хотели Мостового, но у него лицензии не оказалось.
да брось. клуб не шибко богатый, не хотел к зарплате ещё пару сотен деревянных на "бумажку" скидывать))
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Подкат Пенальтьевич
Это ненадолго
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Shadow1882
Пришёл на поклон
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kvn9
Лишь бы наладил позитивное взаимодействие с раздевалкой, в Баварии это точно более половины успеха. С нетерпением жду игр, интересно посмотреть на изменения, в Челси он с этим не тянул, с первого матча рука была видна.
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Зеленый хвостик
Ответ Gustav Forsberg
именно по этой причине Клуб был вынужден отказаться от услуг Мостового.
Нет, хотели Мостового, но у него лицензии не оказалось.
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Пользователь заблокирован
Тухель просто нереально крут, почти как Клопп ! ☝️
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Ответ Александр Уточкин
Ахахахаха что не комент то в минус🙃
Кто ж так не любит Баварию интересно? 🤭😄...
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Ответ Александр Уточкин
Ахахахаха что не комент то в минус🙃
Не говори, действует засланный крот 🤭...
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Александра Александрова
Ну с Нойером обязательно , нужно было пообщаться еще рот прикрыть , он же босс главный в Баварии !
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Serega Fart
Весь позитив будет в конце сезона, тренерский штаб не по тренировкам судят
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Удачи ему в Баварии !, тренер просто нереально супер топ ! ☝️👍
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Александр Уточкин
Ахахахаха что не комент то в минус🙃
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Gustav Forsberg
Ответ Кокич
Опять же немецким сободно владеет.
именно по этой причине Клуб был вынужден отказаться от услуг Мостового.
+24
-3
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Теннисный абсолют
Предатель, который после Боруссии пошел в Баварию.
Клопп так не сделает никогда.
0
-7
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Кокич
Опять же немецким сободно владеет.
+10
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rigobersong
Комментарий скрыт
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-14
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wshnmn
Лучший немецкий тренер, в лучшем немецком клубе. Теперь буду пристально следить за Баварией.
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Зизуха
Вначале у всех тренеров позитивно
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