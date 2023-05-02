Гальтье и Кампуш были против поездки Месси в Саудовскую Аравию, но Лео получил разрешение от катарского руководства «ПСЖ»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Футбол

Лионель Месси полетел в Саудовскую Аравию без разрешения от главного тренера.

Напомним, форвард «ПСЖ» отправился в ближневосточную страну через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1 (1:3). Он проведет там несколько дней.

Как сообщает Goal со ссылкой на L’Equipe, главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш выступали против этой поездки, но футболист получил разрешение от катарского руководства «ПСЖ». 

Эта поездка считается частью обязательств Месси как посла Саудовской Аравии по туризму. 

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35 комментариев

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Isshin88
Месси как обычно. Разводит всех на деньги и подрывает авторитет тренера.
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S100 Winner
Полетел любоваться удивительной и чудодейственной аравийской зеленью, растущей прямо из чемоданов
+23
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+21
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vzi
Ответ Абдул Абакаев
а ты как обычно способен только заголовок новости прочесть
А что не так в комментарии выше?
Месси разводит на бабки катарцев и саудитов? Да.
Месси подрывает авторитет тренера тем, что едет в рекламные поездки без его разрешения? Да.
+23
-7
+16
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Ярик01
Почему он посол Саудовской Аравии, а не Катара?
Не очень понятно, как так клуб допустил.
+18
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гилберт
Лео свой болтик на них положил.
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madrilenos
интересно какие на этот раз оправдания ему придумают его фанаты?))) святой же, как никак
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MajestySport
все нормально, отрабатывать ЧМ нужно
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vzi
Ответ Ярик01
Почему он посол Саудовской Аравии, а не Катара? Не очень понятно, как так клуб допустил.
Где больше платят, там и работает послом.
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Moscwow
Ответ Ярик01
Почему он посол Саудовской Аравии, а не Катара? Не очень понятно, как так клуб допустил.
Аргентинский алчный араб задолго до перехода в псж и перехода Роналду туда, был уже их послом, но для местной мессисекты этот факт болезнен
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ISLAM DIROV
Ответ Ярик01
Почему он посол Саудовской Аравии, а не Катара? Не очень понятно, как так клуб допустил.
Он до перехода в ПСЖ стал послом саудитов
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HI MARS
Хотя толку от Лёли нет и вообще сезон для ПСЖ завершился в феврале
+9
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S100 Winner
Ответ DpeMa111
Лучше бы в Барселону сгонял, все ждут именно этого
В чём выгода для Лео?
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jbzbmxgyrb
Бабки для него все. Росарио закалило ее)
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Ярик01
Ответ Висита Эльмурзаев
А что в этом такого?
Когда основные деньги платит Катар, что в очень холодных отношениях с СА, от блокады до угроз военного конфликта (пусть сейчас и чуть оттепель), то действительно, "что такого".
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4 shizzle ma nizzle
Ответ DpeMa111
Для народной любви будет еще один плюсик
вертел он на одном месте народную любофь
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Ярик01
Ответ ISLAM DIROV
Он до перехода в ПСЖ стал послом саудитов
Разве? Новость от 10 мая 2022 года
https://rsport.ria.ru/20220510/messi-1787762495.html
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Висита Эльмурзаев
Ответ Ярик01
Почему он посол Саудовской Аравии, а не Катара? Не очень понятно, как так клуб допустил.
А что в этом такого?
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Старый Негр
Ответ А.Э.РАСИМ
По игре нареканий нет в этом сезоне? Результаты Месси устраивают вас? Чемпионом Марса не успел стать? Ну так там поле нету.
У Баварии нет никаких нареканий по игре Месси в этом сезоне))) Результаты устраивают.
Успел победить инстаграммное яйцо - и отсутствие поля не помеха гению)))
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Абдул Абакаев
Ответ vzi
А что не так в комментарии выше? Месси разводит на бабки катарцев и саудитов? Да. Месси подрывает авторитет тренера тем, что едет в рекламные поездки без его разрешения? Да.
противоречие. он не может не ехать, если есть рекламные обязательства
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А.Э.РАСИМ
Ответ А.Э.РАСИМ
По игре нареканий нет в этом сезоне? Результаты Месси устраивают вас? Чемпионом Марса не успел стать? Ну так там поле нету.
Как под этим мстят Месси!
Великий футболист.

Величайший.
Все выиграл.
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vzi
Ответ Абдул Абакаев
противоречие. он не может не ехать, если есть рекламные обязательства
Мог бы не подписывать рекламное соглашение и посвятить себя полностью клубным делам. Глядишь, хотя бы в 1/4 ЛЧ вышли бы. )
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Ярик01
Ответ MajestySport
все нормально, отрабатывать ЧМ нужно
Чемпионат мира был в Катаре, а отрабатывать в Саудовской Аравии?
Альтернативная география?
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