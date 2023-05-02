Гальтье и Кампуш были против поездки Месси в Саудовскую Аравию, но Лео получил разрешение от катарского руководства «ПСЖ»

Лионель Месси полетел в Саудовскую Аравию без разрешения от главного тренера.

Напомним, форвард « » отправился в ближневосточную страну через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1 (1:3). Он проведет там несколько дней.

Как сообщает Goal со ссылкой на L’Equipe, главный тренер «ПСЖ» и советник клуба по футбольным вопросам выступали против этой поездки, но футболист получил разрешение от катарского руководства «ПСЖ».

Эта поездка считается частью обязательств как посла Саудовской Аравии по туризму.

Месси о Саудовской Аравии: «Кто бы мог подумать, что там так много зелени? Люблю исследовать ее красоты»

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