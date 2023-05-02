Гальтье и Кампуш были против поездки Месси в Саудовскую Аравию, но Лео получил разрешение от катарского руководства «ПСЖ»
Лионель Месси полетел в Саудовскую Аравию без разрешения от главного тренера.
Напомним, форвард «ПСЖ» отправился в ближневосточную страну через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1 (1:3). Он проведет там несколько дней.
Как сообщает Goal со ссылкой на L’Equipe, главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш выступали против этой поездки, но футболист получил разрешение от катарского руководства «ПСЖ».
Эта поездка считается частью обязательств Месси как посла Саудовской Аравии по туризму.
Месси о Саудовской Аравии: «Кто бы мог подумать, что там так много зелени? Люблю исследовать ее красоты»
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Месси разводит на бабки катарцев и саудитов? Да.
Месси подрывает авторитет тренера тем, что едет в рекламные поездки без его разрешения? Да.
Не очень понятно, как так клуб допустил.
https://rsport.ria.ru/20220510/messi-1787762495.html
Успел победить инстаграммное яйцо - и отсутствие поля не помеха гению)))
Великий футболист.
Величайший.
Все выиграл.
Альтернативная география?