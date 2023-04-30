Кампуш после 1:3 от «Лорьяна»: «Мы в «ПСЖ» требуем немедленной реакции от каждого. Все разочарованы. Уверен, игроки поддерживают Гальтье, мы вместе до конца»

Луиш Кампуш отметил недовольство руководства результатами «ПСЖ».

Сегодня парижане уступили на своем поле « » (1:3) в 33-м туре Лиги 1. У них шесть поражений в чемпионате – во второй раз за 12 лет.

«Мы очень хорошо понимаем, что фанаты разочарованы. Мы тоже. Я только что из раздевалки, я видел, что вся команда разочарована поражением.

Да, ситуация тяжелая, но мы должны немедленно отреагировать. Мы первые в чемпионате, нельзя терять голову, следует продолжить работу и забрать трофей. Нужно единство. И я уверен, что мы победим.

Я понимаю критику, особенно после поражения. Никто тут не рад происходящему. Сейчас нам нужно, чтобы фанаты, игроки, тренерский штаб и все остальные были едины – ради успешного завершения сезона.

Поддерживают ли игроки тренера? Уверен, что да. Мы проделали тяжелую работу в течение очень сложного сезона. Мы все вместе от начала и до конца.

Фанаты справедливо недовольны, но и все мы разочарованы. Мы в « » требуем от каждого немедленной реакции», – сказал советник клуба по спортивным вопросам в эфире Canal+.

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