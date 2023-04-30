Кампуш после 1:3 от «Лорьяна»: «Мы в «ПСЖ» требуем немедленной реакции от каждого. Все разочарованы. Уверен, игроки поддерживают Гальтье, мы вместе до конца»
Луиш Кампуш отметил недовольство руководства результатами «ПСЖ».
Сегодня парижане уступили на своем поле «Лорьяну» (1:3) в 33-м туре Лиги 1. У них шесть поражений в чемпионате – во второй раз за 12 лет.
«Мы очень хорошо понимаем, что фанаты разочарованы. Мы тоже. Я только что из раздевалки, я видел, что вся команда разочарована поражением.
Да, ситуация тяжелая, но мы должны немедленно отреагировать. Мы первые в чемпионате, нельзя терять голову, следует продолжить работу и забрать трофей. Нужно единство. И я уверен, что мы победим.
Я понимаю критику, особенно после поражения. Никто тут не рад происходящему. Сейчас нам нужно, чтобы фанаты, игроки, тренерский штаб и все остальные были едины – ради успешного завершения сезона.
Поддерживают ли игроки тренера? Уверен, что да. Мы проделали тяжелую работу в течение очень сложного сезона. Мы все вместе от начала и до конца.
Фанаты справедливо недовольны, но и все мы разочарованы. Мы в «ПСЖ» требуем от каждого немедленной реакции», – сказал советник клуба по спортивным вопросам в эфире Canal+.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Другие шейхи стали топ-клубом правда пока без ЛЧ, еще одни борются за топ-4 без бешенных вливании доверившись при этом молодому местному тренеру.
И тут ПСЖ куда вбухали миллиарды и который даже чемпионат не может монополизировать как Бавария.
Сюда во первых нужен тренер с характером. Также, игроки местные. Благо сейчас Французский футбол переживает россыпь молодых талантов. Чтобы хотябы у команды был менталитет.