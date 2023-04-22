«Зенит» – лучшее, что есть в российском футболе, и ни один московский клуб не может себе этого позволить. Посмотрите на таблицу». Петржела о петербуржцах
Властимил Петржела указал на превосходство «Зенита» над московскими клубами.
Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Динамо» (3:1) в 24-м туре Мир РПЛ.
«Зенит» – это лучшее, что есть в российском футболе, и ни один московский клуб не может себе этого позволить. Я говорю это все время.
Просто посмотрите на таблицу», – призвал бывший главный тренер петербуржцев.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Чего её обсуждать то?
Ни Вам, не Петржеле. Не правда ли... 😉
Бюджет Зенита больше бюджета Спартака, но не в 8 раз. То же и с Локо, ЦСКА и проч.
Ну я понимаю, неудобно наверное...
p.s. предвосхищая идиотский аргумент о том, что Лукойл якобы частный (лол, что это меняет, нефть - народное достояние), а Газпром - государственный, скажу о том, что мы сейчас не об этом говорим, а о самом наличии вливания денег в футбольный клуб, которое почему-то Спартаку позволило стать чемпионом всего один раз за последние годы...
Вы и вправду думаете, что кому-то сейчас интересно читать, что говорят про нынешний футбол Петржела, Зарема, Орлов, девочки-фигуристки и Ирина Роднина?