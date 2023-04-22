«Зенит» – лучшее, что есть в российском футболе, и ни один московский клуб не может себе этого позволить. Посмотрите на таблицу». Петржела о петербуржцах

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Властимил Петржела Спорт-Экспресс Футбол

Властимил Петржела указал на превосходство «Зенита» над московскими клубами.

Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Динамо» (3:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

«Зенит» – это лучшее, что есть в российском футболе, и ни один московский клуб не может себе этого позволить. Я говорю это все время.

Просто посмотрите на таблицу», – призвал бывший главный тренер петербуржцев.

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28 комментариев

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Pelerin
Когда уберут Ленина из Мавзолея? Когда перестанут звонить Петржеле? ...
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Сергей К
Ответ Vovker
Интересно, услышим ли мы здесь в комментах что-нибудь новое от москвичей, которые сейчас набегут, а не заезженное "у вас больше ресурсов, мы бедные элитные москвичи, вы богатые бездарные провинциалы с комплексами, вот нам бы ваши деньги, мы бы показали, деньги, деньги, все решают деньги, дайте денег, у нас их мало, дайте, дайте, а сами голодайте" ?
Да хрен с этой Москвой.
Чего её обсуждать то?
Ни Вам, не Петржеле. Не правда ли... 😉
+8
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Vovker
Интересно, услышим ли мы здесь в комментах что-нибудь новое от москвичей, которые сейчас набегут, а не заезженное "у вас больше ресурсов, мы бедные элитные москвичи, вы богатые бездарные провинциалы с комплексами, вот нам бы ваши деньги, мы бы показали, деньги, деньги, все решают деньги, дайте денег, у нас их мало, дайте, дайте, а сами голодайте" ?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Vovker
Интересно, услышим ли мы здесь в комментах что-нибудь новое от москвичей, которые сейчас набегут, а не заезженное "у вас больше ресурсов, мы бедные элитные москвичи, вы богатые бездарные провинциалы с комплексами, вот нам бы ваши деньги, мы бы показали, деньги, деньги, все решают деньги, дайте денег, у нас их мало, дайте, дайте, а сами голодайте" ?
Естественно, все решают деньги. Где был Зенит до Газпрома? Когда в ЦСКА вливала деньги Сибнефть, то они были гегемонами, выигрывали чемпионат, Кубок УЕФА итд. Вливали в Рубин не хило, в итоге 2 чемпионства.Анжи с кучей денег до 1/8 ЛЕ 2 сезона подряд доходил., 3-е место в чемпионате, финал Кубка. Тебе ещё примеры нужны?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Vovker
Да, почему-то ты не упомянул огромные вливания денег Лукойла в Спартак, например... Ну я понимаю, неудобно наверное... p.s. предвосхищая идиотский аргумент о том, что Лукойл якобы частный (лол, что это меняет, нефть - народное достояние), а Газпром - государственный, скажу о том, что мы сейчас не об этом говорим, а о самом наличии вливания денег в футбольный клуб, которое почему-то Спартаку позволило стать чемпионом всего один раз за последние годы...
Почему неудобно, удобно. В Спартак тоже много вливают,но до уровня вливаний в Зенит все равно очень далеко. Спартак - вообще отдельная история. Должны как минимум пытаться навязывать борьбу Зениту, но этого и в помине нет.
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Nick Crosier
Пан как всегда краток и по делу.
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Виталик Украинский
Ответ Гамарджоба Генацвале
Естественно, все решают деньги. Где был Зенит до Газпрома? Когда в ЦСКА вливала деньги Сибнефть, то они были гегемонами, выигрывали чемпионат, Кубок УЕФА итд. Вливали в Рубин не хило, в итоге 2 чемпионства.Анжи с кучей денег до 1/8 ЛЕ 2 сезона подряд доходил., 3-е место в чемпионате, финал Кубка. Тебе ещё примеры нужны?
Безусловно, деньги решают многое..., но не все. Смотри игру Акрона и Спартака. Также нельзя сказать что у столичных клубов нет денег. Их бюджет уступает только Зениту и никак не соответствует занимаемым местам в таблице Локо сейчас, Спартаку в прошлом сезоне. Деньгами еще надо уметь распорядиться, а игроков научить играть.
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Vovker
Ответ Гамарджоба Генацвале
Почему неудобно, удобно. В Спартак тоже много вливают,но до уровня вливаний в Зенит все равно очень далеко. Спартак - вообще отдельная история. Должны как минимум пытаться навязывать борьбу Зениту, но этого и в помине нет.
Да нет, не очень далеко. Там разница есть, но она не такая колоссальная, чтобы только из-за нее Зенит становился чемпионом в 21 веке 8 раз, а Спартак - один.
Бюджет Зенита больше бюджета Спартака, но не в 8 раз. То же и с Локо, ЦСКА и проч.
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Vovker
Ответ Гамарджоба Генацвале
Естественно, все решают деньги. Где был Зенит до Газпрома? Когда в ЦСКА вливала деньги Сибнефть, то они были гегемонами, выигрывали чемпионат, Кубок УЕФА итд. Вливали в Рубин не хило, в итоге 2 чемпионства.Анжи с кучей денег до 1/8 ЛЕ 2 сезона подряд доходил., 3-е место в чемпионате, финал Кубка. Тебе ещё примеры нужны?
Да, почему-то ты не упомянул огромные вливания денег Лукойла в Спартак, например...
Ну я понимаю, неудобно наверное...
p.s. предвосхищая идиотский аргумент о том, что Лукойл якобы частный (лол, что это меняет, нефть - народное достояние), а Газпром - государственный, скажу о том, что мы сейчас не об этом говорим, а о самом наличии вливания денег в футбольный клуб, которое почему-то Спартаку позволило стать чемпионом всего один раз за последние годы...
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Hunter Hunter
Ответ newwaver
Все эти интервью Петржелы - лучшая профилактика лудомании. Что угодно, но только не это.
Зенитка ему портит он болтает)))
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Юрий Кечко
Удивительно как пан телефон свой не заложил с которого постоянно вещает )))
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Олег Мохов
Ответ Pelerin
Когда уберут Ленина из Мавзолея? Когда перестанут звонить Петржеле? ...
только после того как уберут ночного хоккеиста
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MigUp
Ответ Зайцев Руслан
Очевидный кому? Фантазерам, которые болеют за клуб, основанный предателями Родины? За клуб, в котором один зам генерального убил другого за то, что та раскопала подкупы судей и договорняки? За тот, который употреблял допинг, но наказали одного футболиста? За тот, фанат которого, а еще и судья признался, что свистел в его пользу? Вот этим людям что-то там очевидно? Тише будь
Я тебе серьёзно говорю, принимай таблетки. Тут дело явно попахивает шизофренией, раз даже сталинские репрессии сюда приплёл. Что-то там про моральную сторону вопроса говорить глорам клуба, у которого всё руководство имеет сомнительное происхождение, а сам клуб управляется чуть ли не напрямую из АП и спонсируется госкорпорацией на триллионы рублей - это просто смех.
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Зайцев Руслан
Ответ MigUp
Таблетки, срочно! Когда власть сменится, первым, кто улетит в пердив, будет не кто иной, как Зенит. Причины очевидны.
Очевидный кому? Фантазерам, которые болеют за клуб, основанный предателями Родины? За клуб, в котором один зам генерального убил другого за то, что та раскопала подкупы судей и договорняки? За тот, который употреблял допинг, но наказали одного футболиста? За тот, фанат которого, а еще и судья признался, что свистел в его пользу? Вот этим людям что-то там очевидно? Тише будь
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Зайцев Руслан
Ответ Vovker
Да нет, не очень далеко. Там разница есть, но она не такая колоссальная, чтобы только из-за нее Зенит становился чемпионом в 21 веке 8 раз, а Спартак - один. Бюджет Зенита больше бюджета Спартака, но не в 8 раз. То же и с Локо, ЦСКА и проч.
Один раз? Это тогда, когда Федун внезапно простил Мутко долг в 300 миллионов, хотя несколько месяцев назад кричал, что добьется возвращения выданных средств? 0 чемпионств у спартака в этом веке. 0 (ноль). Когда власть сменится, тогда и это тоже всплывет. И на кичу поедут и Мутко и Федун. А спартак просто будет расформирован и далеко не только по этому делу
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Сергей К
Ответ Колбаскер тут
В Питере метро нормальное пустить не могут, а Москва все про деньги ноет, что их у Питера больше
Ну так то, в Москве и на футбол денег выделяют больше. Город больше, клубов бюджетных больше...
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Колбаскер тут
Ответ Vovker
Интересно, услышим ли мы здесь в комментах что-нибудь новое от москвичей, которые сейчас набегут, а не заезженное "у вас больше ресурсов, мы бедные элитные москвичи, вы богатые бездарные провинциалы с комплексами, вот нам бы ваши деньги, мы бы показали, деньги, деньги, все решают деньги, дайте денег, у нас их мало, дайте, дайте, а сами голодайте" ?
В Питере метро нормальное пустить не могут, а Москва все про деньги ноет, что их у Питера больше
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Hunter Hunter
Ещё бы с такими бабками и полной властью)))
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Sergey Cher
Петержела прав, конечно ни одна команда не может себе позволить игроков по 40 млн евро. Эти и играют.
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Fierce
Уважаемый спортсру, может, стОит поменьше печатать мусорных новостей?
Вы и вправду думаете, что кому-то сейчас интересно читать, что говорят про нынешний футбол Петржела, Зарема, Орлов, девочки-фигуристки и Ирина Роднина?
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newwaver
Все эти интервью Петржелы - лучшая профилактика лудомании. Что угодно, но только не это.
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Юрий Якунин
..... "НАРОДНОГО ГАЗА"
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