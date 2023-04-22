«Зенит» – лучшее, что есть в российском футболе, и ни один московский клуб не может себе этого позволить. Посмотрите на таблицу». Петржела о петербуржцах

Властимил Петржела указал на превосходство «Зенита» над московскими клубами.

Сегодня команда Сергея Семака обыграла « » (3:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

« » – это лучшее, что есть в российском футболе, и ни один московский клуб не может себе этого позволить. Я говорю это все время.

Просто посмотрите на таблицу», – призвал бывший главный тренер петербуржцев.

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