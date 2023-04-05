Петржела о Малкоме: «Типичный футболист без мозгов. Получить гражданство и потом заявлять, что не хватает ЛЧ… Из-за политической обстановки ее и нет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Властимил Петржела Политика Малком Спорт-Экспресс Футбол

Властимил Петржела раскритиковал Малкома за слова о возможном уходе из «Зенита»

Ранее полузащитник сказал, что хотел играть в Лиге чемпионов и теперь, после хорошего сезона, может думать о переходе в чемпионат, представители которого участвуют в еврокубках.

«Думаю, это нормально. Типичный футболист без мозгов. Получить гражданство и потом заявлять, что не хватает Лиги чемпионов… Как раз из-за политической обстановки Лиги чемпионов и нет. И они это знали перед тем, как принимали российское гражданство. Повторюсь, типичное поведение футболиста без мозгов.

Если Малком уйдет, ничего страшного не случится. Уедет не только Малком, постепенно уйдут все бразильские игроки. Будут играть русские ребята, ничего страшного.

Когда я работал в «Зените», мы тоже занимались вопросом молодежи. Сейчас у них нет шансов попасть в основу. Нужно брать пример с других команд и работать как они», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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22 комментария

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prus_3
Они что там Петржелу в торбе при себе носят? Реагирует на каждый пук моментально.
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Al561
Почему без мозгов?
Гражданство ему просто подогнали, оно усилило его позиции в Зените, он теперь не легионер.
Ну и от возможности играть в ЛЧ ему зачем отказываться.
Ну а на политику что в РФ, что в Европе, что в Китае, что на БВ ему по.й, он из Бразилии)))
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Michael_Monza
Ответ tyuiop tyuiop
ты ж только недавно его хвалил когда он был против отстранения
Где ж, я его хвалил то? Ты там в пьяном угаре путаешь меня с кем то
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tyuiop tyuiop
Ответ Michael_Monza
Старый маразматик, зачем его спрашивать о чем то?
ты ж только недавно его хвалил когда он был против отстранения
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-DF-
Слушайте, дедушка родился в год смерти Сталина. Он старенький уже и немножко сумасшедший. Оставьте вы его в покое уже.
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Злодей Спб
А что случилось :)?
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KingOfTheDivan
Ответ Денис Аксанов
Он как раз таки оч умный, заработал на этом очень хорошо.
Да и сыграть в ЛЧ сможет, просто перейдя в другой клуб
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poolshh
Пан Властимил суров, но справедлив.
Но может быть у Малкома просто переводчик хреновый? Всю жизнь сломал бразильцу.
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Рашпель793
А что конкретно пана не устраивает то? Малком клялся в верности Зениту или обещал за сборную России играть? Гражданство там явно получено не для игр за Россию, а в каких-то других целях.
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AIBOLIT66
а что гражданство как-то мешает? Бразильское не отменял, Головин играет, Миранчук играет...сменит клуб , если будет хорошо играть и вот тебе ЛЧ
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Dima181994
Это ж каким идиотом надо бы быть чтобы взять гражданство… какая лч ? Нам ее не видеть годами
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Олег Комисаров
Это говорит только об одном, сам паспорт не нужен был ему, а просто навязало руководство
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Мартинелли
Что это за русофобия от господина Петржелы?
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космонавт на дереве
Для типичного футболиста без мозгов ему не хватает обвинений в изнасиловании
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инок
Путь регионов кубка России, вот к чему нужно стремиться, а не эти лиги чемпионов..))
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Денис Аксанов
Он как раз таки оч умный, заработал на этом очень хорошо.
+15
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dudufufu
Типичный чех без 🧠 🤝 Доминик Гашек
+5
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Старый дед-пердун
Тащить деду срочно таблетки и каталку… у него опять случился приступ шизофрении
+5
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.ru
по крайней мере, на то чтобы не просаживать деньги в казино мозгов у него хватило...
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1футбол1
Петержела это копия Мостовой. Две обиженки.
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Michael_Monza
Старый маразматик, зачем его спрашивать о чем то?
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Hong Kil
Только человек без мозгов переведет налогообложение своих доходов с 35% на 13%, ага.
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