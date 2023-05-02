Орещук о «Пари НН»: «Сохранит место в РПЛ. Скорее всего, будут стыки»

Роман Орещук считает, что «Пари НН» избежит вылета в Первую лигу.

После 25 туров волжане занимают в таблице Мир РПЛ 13-е место.

– Не ошибся ли « » с назначением ?

– А почему они должны ошибиться, если только в последних двух играх видно, что команда побежала? Они больше ошиблись при выборе предыдущего тренера [Горлова].

– Юран может спасти «Пари НН» от вылета?

– Для этого его и пригласили. Давайте так, команда делает замены, а они вообще не усиливают. Половина команды – это набор обычных футболистов уровня ФНЛ.

Насколько я знаю, у «Нижнего Новгорода» нет проблем с деньгами. Можно было пригласить качественных футболистов. Я не говорю, что они плохие. Просто можно было пригласить футболистов выше уровнем.

Когда судьи ошибаются в пользу «Нижнего Новгорода», то все кричат, что судья такой плохой, а сегодня судьи ошиблись против «Нижнего Новгорода», когда гол не засчитали и почему об этом никто не говорит? Почему у нас все однобоко? Я считаю, что это неправильно.

Я даже не сомневаюсь, что «Нижний Новгород» сохранит место в . Хоть и Сергей Николаевич говорит, что в стыки не попадет, но, скорее всего, это будут стыки. Слишком много времени потеряно. Я думаю, они останутся, – сказал футбольный агент.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд