Юран о 0:1 от «Оренбурга»: «На ничью «Пари НН» наиграл. Можно было выжимать гол»
Сергей Юран считает, что «Пари НН» мог сыграть вничью с «Оренбургом» (0:1) в Мир РПЛ.
«Обеим командам было очень сложно играть в такую жару. Конечно, сказался и тот факт, что мы не тренируемся на искусственных полях. Нам непросто было играть сегодня, хотя синтетический газон в Оренбурге потрясающего качества.
Парни – молодцы. По самоотдаче, по желанию претензий ни к кому нет. Считаю, что из тех моментов, что у нас были, можно было выжимать забитый мяч. Думаю, на ничью мы сегодня наиграли.
Ну а пропущенный гол – это не только индивидуальная, но и общекомандная ошибка. Будем разбирать игру, проанализируем все моменты и будем готовиться к домашнему матчу с «Уралом», – сказал главный тренер «Пари НН».
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