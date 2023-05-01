Юран о 0:1 от «Оренбурга»: «На ничью «Пари НН» наиграл. Можно было выжимать гол»

Сергей Юран считает, что «Пари НН» мог сыграть вничью с «Оренбургом» (0:1) в Мир РПЛ.

«Обеим командам было очень сложно играть в такую жару. Конечно, сказался и тот факт, что мы не тренируемся на искусственных полях. Нам непросто было играть сегодня, хотя синтетический газон в потрясающего качества.

Парни – молодцы. По самоотдаче, по желанию претензий ни к кому нет. Считаю, что из тех моментов, что у нас были, можно было выжимать забитый мяч. Думаю, на ничью мы сегодня наиграли.

Ну а пропущенный гол – это не только индивидуальная, но и общекомандная ошибка. Будем разбирать игру, проанализируем все моменты и будем готовиться к домашнему матчу с «Уралом», – сказал главный тренер « ».

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