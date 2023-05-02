«Бетис» назначил Планеса спортдиректором, он работал в «Барселоне»

«Бетис» объявил о назначении спортивным директором.

Контракт с 55-летним испанцем подписан до июня 2026 года.

Последним местом работы Планеса в текущем сезоне был «Хетафе».

Ранее он выполнял функции спортивного директора в «Барселоне», «Райо Вальекано», «Тоттенхэме», «Эспаньоле» и «Расинге».

После 32 туров « » занимает в таблице 6-е место.

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