Пеллегрини об удалении игрока «Бетиса» в матче с «Барсой»: «Ни одной из желтых не было. Стыдно, когда судья меняет свое решение»

Мануэль Пеллегрини недоволен судейством в матче Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

«Матч длился 20 минут. « » доминировала, забила, и все закончилось после абсурдного удаления.

Ни одной из желтых карточек Эдгара Гонсалеса на самом деле не было. Непростительно и стыдно, когда судья, находясь в трех метрах от эпизода, дважды говорит, что карточки не было, но потом меняет свое решение.

Не знаю, что повлияло – видеоассистент или резервный арбитр ему сказали, бесхарактерность или обстановка вокруг, но он не справился с ситуацией», – сказал главный тренер « ».

Матч обслуживала бригада судей во главе с дель Серро Гранде.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд