Пеллегрини об удалении игрока «Бетиса» в матче с «Барсой»: «Ни одной из желтых не было. Стыдно, когда судья меняет свое решение»
Мануэль Пеллегрини недоволен судейством в матче Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).
«Матч длился 20 минут. «Барселона» доминировала, забила, и все закончилось после абсурдного удаления.
Ни одной из желтых карточек Эдгара Гонсалеса на самом деле не было. Непростительно и стыдно, когда судья, находясь в трех метрах от эпизода, дважды говорит, что карточки не было, но потом меняет свое решение.
Не знаю, что повлияло – видеоассистент или резервный арбитр ему сказали, бесхарактерность или обстановка вокруг, но он не справился с ситуацией», – сказал главный тренер «Бетиса».
Матч обслуживала бригада судей во главе с Карлосом дель Серро Гранде.
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