Пеллегрини об удалении игрока «Бетиса» в матче с «Барсой»: «Ни одной из желтых не было. Стыдно, когда судья меняет свое решение»

Теги Барселона Бетис Мануэль Пеллегрини Ла Лига судьи Карлос дель Серро Гранде Эдгар Гонсалес Футбол

Мануэль Пеллегрини недоволен судейством в матче Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

«Матч длился 20 минут. «Барселона» доминировала, забила, и все закончилось после абсурдного удаления.

Ни одной из желтых карточек Эдгара Гонсалеса на самом деле не было. Непростительно и стыдно, когда судья, находясь в трех метрах от эпизода, дважды говорит, что карточки не было, но потом меняет свое решение.

Не знаю, что повлияло – видеоассистент или резервный арбитр ему сказали, бесхарактерность или обстановка вокруг, но он не справился с ситуацией», – сказал главный тренер «Бетиса».

Матч обслуживала бригада судей во главе с Карлосом дель Серро Гранде.

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6 комментариев

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Triada
Наступил на ногу аж щиток слетел с Педри...
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Игорь Климов
Удаление было 100% за 2 жёлтые карточки, чего он возмущается?
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Дмитрий Гудков
3:0 в первом тайме, нуу да, судья виноват
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Mamontilo
Ответ Игорь Климов
Удаление было 100% за 2 жёлтые карточки, чего он возмущается?
Он тренер проигравшей команды
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Михаил Зобнин
Ну не судья виноват в поражении Бетиса))
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