Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Сосьедад», завтра «Реал» сыграет с «Альмерией», «Барселона» – с «Бетисом»

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«Осасуна» примет «Сосьедад» в стартовом матче 32-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал» сыграет с «Альмерией», «Барселона» – с «Бетисом». 

В воскресенье «Вильярреал» примет «Сельту», «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом» на выезде.

Завершится тур в понедельник матчем «Севилья» – «Жирона». 

Чемпионат Испании

32-й тур

Осасуна – Реал Сосьедад
Дата проведения
28 апреля, 22.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эльче – Райо Вальекано
Дата проведения
29 апреля, 17.15, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Альмерия
Дата проведения
29 апреля, 19.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Бетис
Дата проведения
29 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кадис – Валенсия
Дата проведения
30 апреля, 15.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вильярреал – Сельта
Дата проведения
30 апреля, 17.15, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эспаньол – Хетафе
Дата проведения
30 апреля, 19.30, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вальядолид – Атлетико
Дата проведения
30 апреля, 22.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мальорка – Атлетик
Дата проведения
1 мая, 20.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Севилья – Жирона
Дата проведения
1 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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1 комментарий

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Сикарио
Удачи чемпиону, а клуб режима должен снова опозориться.
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