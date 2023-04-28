Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Сосьедад», завтра «Реал» сыграет с «Альмерией», «Барселона» – с «Бетисом»

«Осасуна» примет «Сосьедад» в стартовом матче 32-го тура Ла Лиги.

В субботу « » сыграет с «Альмерией», « » – с « ».

В воскресенье « » примет «Сельту», « » сыграет с «Вальядолидом» на выезде.

Завершится тур в понедельник матчем «Севилья» – «Жирона».

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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