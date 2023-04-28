Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Сосьедад», завтра «Реал» сыграет с «Альмерией», «Барселона» – с «Бетисом»
«Осасуна» примет «Сосьедад» в стартовом матче 32-го тура Ла Лиги.
В субботу «Реал» сыграет с «Альмерией», «Барселона» – с «Бетисом».
В воскресенье «Вильярреал» примет «Сельту», «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом» на выезде.
Завершится тур в понедельник матчем «Севилья» – «Жирона».
32-й тур
- Дата проведения
- 28 апреля, 22.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 29 апреля, 17.15, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 29 апреля, 19.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 29 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 30 апреля, 15.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 30 апреля, 17.15, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 30 апреля, 19.30, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 30 апреля, 22.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 1 мая, 20.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 1 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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