Сенников о Дзюбе: «Подходит по стилю «Локомотиву», ключевое звено. В ближайший год он еще точно поможет»

Дмитрий Сенников считает, что «Локо» стоит продлить контракт с Артемом Дзюбой минимум на сезон.

« » хорошо выступает всю вторую часть сезона и играет в одном стиле, очень успешно. Были матчи, где были удаления, и команда играла не так ярко. Проиграли только «Зениту» и то выглядели в этом матче достойно, поэтому все закономерно.

Если говорить про , то, думаю, ему последует предложение о продлении контракта с клубом. «Локомотиву» нужен нападающий, но есть ли еще альтернативы? Плюс Артем подходит по стилю игры железнодорожникам. Дзюба сейчас ключевое звено, ничего не надо менять, когда все получается.

На сколько продлевать контракт надо с Артемом? Это уже надо смотреть на желание игрока, клуба и находить общий язык. Понятно, что он в ближайший год еще точно поможет «Локомотиву», но что будет дальше — неясно», — сказал экс-защитник «Локомотива».

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