«Хапоэль» может выкупить Шапи у «Краснодара», если хавбек согласится на снижение зарплаты («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Израиль Хапоэль Беер-Шева Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Спорт-Экспресс Футбол

«Хапоэль» Беер-Шева рассматривает возможность выкупа Магомеда-Шапи Сулейманова.

По сведениям «Спорт-Экспресса», многое зависит от того, будет ли полузащитник согласен на снижение зарплаты. Это связано с намерением руководства сократить бюджет, сейчас составляющий примерно 18 млн евро, на 10-12 процентов.

Утверждается, что решение о приобретении полузащитника будет принято по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что выкуп обойдется команде из Израиля в 800 тысяч евро.

Со статистикой арендованного у «Краснодара» футболиста можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Romeo Yankovich
израильтяне не были бы ими, если бы не хотели снизить зарплату в клубе))
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инок
Так, глядишь, и 11 воспитанников Краснодара в основе выходить будут у Хапоэля..)
+5
0
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Abriel
таки возьмём, но совсем с небольшой (60%) таки скидочкой
+4
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Дмитрий Тихонов
А зачем? Шапи может пойти к примеру в Казанский "Рубин" без понижения в зарплате и ещё + это российский клуб и Татарстан - мусульманский регион. Для него было бы идеально.
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0
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Ярик01
Со статистикой арендованного у «Краснодара» футболиста можно ознакомиться здесь. - у вас кривейшая статистика
+1
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Дмитрий Тихонов
Ответ инок
Так, глядишь, и 11 воспитанников Краснодара в основе выходить будут у Хапоэля..)
Со скидкой)
0
0
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