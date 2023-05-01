«Хапоэль» может выкупить Шапи у «Краснодара», если хавбек согласится на снижение зарплаты («СЭ»)

«Хапоэль» Беер-Шева рассматривает возможность выкупа Магомеда-Шапи Сулейманова.

По сведениям « », многое зависит от того, будет ли полузащитник согласен на снижение зарплаты. Это связано с намерением руководства сократить бюджет, сейчас составляющий примерно 18 млн евро, на 10-12 процентов.

Утверждается, что решение о приобретении полузащитника будет принято по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что выкуп обойдется команде из Израиля в 800 тысяч евро.

Со статистикой арендованного у « » футболиста можно ознакомиться здесь.

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