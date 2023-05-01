«Хапоэль» может выкупить Шапи у «Краснодара», если хавбек согласится на снижение зарплаты («СЭ»)
«Хапоэль» Беер-Шева рассматривает возможность выкупа Магомеда-Шапи Сулейманова.
По сведениям «Спорт-Экспресса», многое зависит от того, будет ли полузащитник согласен на снижение зарплаты. Это связано с намерением руководства сократить бюджет, сейчас составляющий примерно 18 млн евро, на 10-12 процентов.
Утверждается, что решение о приобретении полузащитника будет принято по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что выкуп обойдется команде из Израиля в 800 тысяч евро.
Со статистикой арендованного у «Краснодара» футболиста можно ознакомиться здесь.
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