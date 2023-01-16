«Хапоэль» выкупит Шапи у «Краснодара» за 800 тысяч евро (WallaSport)
«Хапоэль Беер-Шева» выкупит Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара».
Как сообщает WallaSport, израильский клуб активирует опцию выкупа хавбека у «Краснодара» за 800 тысяч евро.
Контракт с россиянином сроком на несколько лет уже согласован. «Хапоэль» верит в Шапи. В клубе считают, что Сулейманову более чем комфортно в клубе и городе, поэтому полагают, что он не будет против, если «Хапоэль» выкупит его у «Краснодара».
23-летний полузащитник – воспитанник «Краснодара». В прошлом сезоне он играл за турецкий «Гиресунспор» на правах аренды.
Голы 4
хороооош! к концу сезона обгонит ваших хваленых мессь и хааландов такими темпами.
академия магнита работает!
С одной стороны рад за Шапи, с другой мог и побольше денег принести Краснодару, по-моему это самый многообещающий был молодой игрок из академии.
Жаль конечно в ЛЧ не сыграет больше, но все равно удачи ему
Скромная статистика, но до 1 млн. евро вполне стоит.
https://www.sports.ru/football/1078924817.html
Дано: Мудрика продали за 100 млн
Шапи продают за 800 тысяч.
Решите задачу: Сколько стоит Мудрик в пересчёте на Шапи и насколько крутой менеджер Галицкий?