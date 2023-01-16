«Хапоэль» выкупит Шапи у «Краснодара» за 800 тысяч евро (WallaSport)

« » выкупит Магомеда-Шапи Сулейманова у « ».

Как сообщает WallaSport, израильский клуб активирует опцию выкупа хавбека у «Краснодара» за 800 тысяч евро.

Контракт с россиянином сроком на несколько лет уже согласован. «Хапоэль» верит в Шапи. В клубе считают, что Сулейманову более чем комфортно в клубе и городе, поэтому полагают, что он не будет против, если «Хапоэль» выкупит его у «Краснодара».

23-летний полузащитник – воспитанник «Краснодара». В прошлом сезоне он играл за турецкий «Гиресунспор» на правах аренды.