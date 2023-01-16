«Хапоэль» выкупит Шапи у «Краснодара» за 800 тысяч евро (WallaSport)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Израиль Хапоэль Беер-Шева Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов деньги Футбол

«Хапоэль Беер-Шева» выкупит Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара».

Как сообщает WallaSport, израильский клуб активирует опцию выкупа хавбека у «Краснодара» за 800 тысяч евро.

Контракт с россиянином сроком на несколько лет уже согласован. «Хапоэль» верит в Шапи. В клубе считают, что Сулейманову более чем комфортно в клубе и городе, поэтому полагают, что он не будет против, если «Хапоэль» выкупит его у «Краснодара».

23-летний полузащитник – воспитанник «Краснодара». В прошлом сезоне он играл за турецкий «Гиресунспор» на правах аренды.

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32 комментария

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Tollie
Игры в сезоне 1
Голы 4

хороооош! к концу сезона обгонит ваших хваленых мессь и хааландов такими темпами.

академия магнита работает!
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Лурц
Сезон ещё не начался, а Петросяны уже все в каментах. Браво! 😁
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a-fon
а вы говорите Мудрик
+1
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kvint(ksk)
А ведь Порту в свое время 10 млн давал. А теперь и 0,8 рады
0
-2
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Что то больно дёшево, не?
+1
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Tigo_Volchara93
Афигеть
С одной стороны рад за Шапи, с другой мог и побольше денег принести Краснодару, по-моему это самый многообещающий был молодой игрок из академии.
Жаль конечно в ЛЧ не сыграет больше, но все равно удачи ему
+1
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ман исфараги
Ответ Виталий Богуш
Аллё, Шапи? Это таки Володька!
Володька, таки знай Шапи за тридцать
+2
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Isshin88
Хапоэль отправит Шапи в Одессу?
0
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Daniil Skidan
кто бы мог подумать три года назад, что ковид так подкосит одного из самых талантливых на тот момент молодых игроков России
+1
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MeKSer1324
Ответ Edmonde Voletagas
Если Израиль это Европа,то тогда Краснодар Африка))
израильские клубы хотя бы играют в квалах ЛЕ
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i am better
мало, за него миллиона 2 хорошая цена
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Edmonde Voletagas
Ответ Filipp Gorski
Молодец что остаётся в Хапоэле Хотяб в Европе сможет поиграть нежели будет тухнуть в РПЛ
Если Израиль это Европа,то тогда Краснодар Африка))
+3
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Ярик01
Ответ Olajuvon
Не понял, он один матч провёл пока за Хапоэль или уже пол сезона отыграл?
23 матча, 4+5 в активе.
Скромная статистика, но до 1 млн. евро вполне стоит.
+1
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Olajuvon
Не понял, он один матч провёл пока за Хапоэль или уже пол сезона отыграл?
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Дядя Богдан
Ответ Аталанта расправила плечи
Хорошо. Не всегда все должно по прямой развиваться. Желание ещё не потерял бороться видимо. Ещё бы статистика его отображалась нормально.
Да и возраст тоже
+7
0
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Ярик01
Ответ Ксяоми Ноутов
Зенит за 20ку заберёт
Он бесплатно уйдёт этим летом в Зенит.
+1
-2
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Ярик01
За 20 млн. евро недавно "не согласились" впарить в Европу? )
https://www.sports.ru/football/1078924817.html
+2
-1
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eskerro
Ответ Добрый Ретроград
Шалом, православные, иншааллах.
😂😂😂😂
+2
-1
+1
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Михаил1970
Ответ Виталий Богуш
Аллё, Шапи? Это таки Володька!
Шалом Володька!
+17
0
+17
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Добрый Ретроград
Шалом, православные, иншааллах.
+2
-2
0
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Alex_Prinz
Ответ Ahtarisiti
А когда то Байер приличную сумму перелагал….
За 20ку вроде хотели
0
0
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Ксяоми Ноутов
Ответ Roman
Через пару лет другой звездый воспитанник Краснодара тоже уедет в Израиль - Мотька Сафонов
Зенит за 20ку заберёт
+2
-5
-3
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Ahtarisiti
А когда то Байер приличную сумму перелагал….
+2
0
+2
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Roman
Через пару лет другой звездый воспитанник Краснодара тоже уедет в Израиль - Мотька Сафонов
+2
-7
-5
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Wiley Fox
Новая задача в российских футбольных школах :

Дано: Мудрика продали за 100 млн

Шапи продают за 800 тысяч.

Решите задачу: Сколько стоит Мудрик в пересчёте на Шапи и насколько крутой менеджер Галицкий?
+2
-7
-5
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