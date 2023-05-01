Булыкин о голе Дзюбы пяткой «Химкам»: «Ничего сложного – нужно было сложиться и попасть мимо вратаря. Защитники наблюдали вместе с болельщиками, как обычно»

Дмитрий Булыкин прокомментировал гол Артема Дзюбы «ударом скорпиона» в ворота «Химок».

В 25-м туре Мир « » обыграл « » со счетом 5:1. отметился дублем, свой первый гол в матче форвард «Локомотива» забил ударом внешней стороной стопы в падении, отбросив ногу назад.

«Там не было ничего сложного. Нужно было сложиться и попасть мимо вратаря.

Защитники «Химок», как обычно, наблюдали вместе с болельщиками за тем, как Артем забивает. Молодец, что так сориентировался», – сказал бывший игрок «Локомотива».

Видели, как Дзюба сложился и забил пяткой? После дубля еще и наехал на Талалаева

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд