Булыкин о голе Дзюбы пяткой «Химкам»: «Ничего сложного – нужно было сложиться и попасть мимо вратаря. Защитники наблюдали вместе с болельщиками, как обычно»
Дмитрий Булыкин прокомментировал гол Артема Дзюбы «ударом скорпиона» в ворота «Химок».
В 25-м туре Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Химки» со счетом 5:1. Артем Дзюба отметился дублем, свой первый гол в матче форвард «Локомотива» забил ударом внешней стороной стопы в падении, отбросив ногу назад.
«Там не было ничего сложного. Нужно было сложиться и попасть мимо вратаря.
Защитники «Химок», как обычно, наблюдали вместе с болельщиками за тем, как Артем забивает. Молодец, что так сориентировался», – сказал бывший игрок «Локомотива».
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