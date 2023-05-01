Булыкин о голе Дзюбы пяткой «Химкам»: «Ничего сложного – нужно было сложиться и попасть мимо вратаря. Защитники наблюдали вместе с болельщиками, как обычно»

Теги Локомотив Химки Артем Дзюба Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Булыкин прокомментировал гол Артема Дзюбы «ударом скорпиона» в ворота «Химок».

В 25-м туре Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Химки» со счетом 5:1. Артем Дзюба отметился дублем, свой первый гол в матче форвард «Локомотива» забил ударом внешней стороной стопы в падении, отбросив ногу назад.

«Там не было ничего сложного. Нужно было сложиться и попасть мимо вратаря.

Защитники «Химок», как обычно, наблюдали вместе с болельщиками за тем, как Артем забивает. Молодец, что так сориентировался», – сказал бывший игрок «Локомотива».

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8 комментариев

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charly_54
Так и во всех голах, Дмитрий. Нужно сложиться, попасть и так далее
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Артём Стёпин
конечно, ничего сложного, когда у тебя диссер по наземным локомоциям. у Дзюбы-то нет такого научного бэкграунда.
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VV Vvvv
Диму жаба душит.)))
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xomamb
в варежках такой, пожалуй, не забьешь...
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Anders_b
Для Димы было бы сложно подняться.
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Игорь Пичугин
Булыкин потом добавил:сколько я таких на забивал, трудно сосчитать.
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Ветер
Булыкин: Я бы не снимая варежек, такое исполнил.
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varlan
Так просто все оказывается:- просто сложился, вытянулся, посмотрел на вратаря, посмотрел на защитника справа, посмотрел на защитника слева, не моргнул на солнце, потом просто пятку подставил чтоб не упасть, и воля- Голеус в сетке
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