Денис Бояринцев: «Малком – лучший на фоне РПЛ, а в Европе будет средним футболистом. Вряд ли он сможет заиграть там ярко, как в России»

Денис Бояринцев поделился мнением об уровне Малкома.

« один из лучших футболистов . Очень результативный. На фоне нашего российского чемпионата он лучший.

А в Европе, думаю, будет средним футболистом. Навряд ли он сможет заиграть там ярко, как в России. А если он уедет из нашего чемпионата, мы найдем других, ха-ха», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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