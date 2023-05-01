Денис Бояринцев: «Малком – лучший на фоне РПЛ, а в Европе будет средним футболистом. Вряд ли он сможет заиграть там ярко, как в России»

Теги Зенит Денис Бояринцев премьер-лига Россия Малком Футбол

Денис Бояринцев поделился мнением об уровне Малкома.

«Малком один из лучших футболистов РПЛ. Очень результативный. На фоне нашего российского чемпионата он лучший.

А в Европе, думаю, будет средним футболистом. Навряд ли он сможет заиграть там ярко, как в России. А если он уедет из нашего чемпионата, мы найдем других, ха-ха», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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44 комментария

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TravenS
Ответ Antonio Romangoli
Тот же Халк ничего из себя не представлял в Европе , Паредес , когда только-только начал за ПСЖ играть очень часто получал ЖК или КК , сейчас он тоже не выдержал уже , и за 20 игр 0 результативных действий , за что и скл в запас , и стал психовать с тренером .
Халк??? Рили??? Этот чувак поставил раком всю Лигу Европы в связке с Фалькао
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Пользователь Имени
Ответ горный мастер
Это тебе просто так кажется, во Франции совсем другой уровень даже у аутсайдера, сядет на лавку он в Европе, это точно
Ну трансфер Паредеса у меня вызывал больше сомнений, но ничего - поиграл вполне в ПСЖ, пускай позиции разные, но потенциал у Малкома выше, да и играл он уже прилично в этом самом чемпионате Франции, собственно после Бордо и приглянулся Барсе
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Давид Agabekyan
Ответ Antonio Romangoli
Где он заиграл , в Боруссии , где Бавария показывала какой он опорник ?
В Атлетико игрок старта
+6
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Назар Игорь
Мы, это кто? Спартак? Пока Лукойл придерживается принципа покупать по-дешевке всякий шлак.
+10
-6
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savik-A.M.
Ответ Назар Игорь
Мы, это кто? Спартак? Пока Лукойл придерживается принципа покупать по-дешевке всякий шлак.
При чем тут Спартак , надо же умудрился приплести
+5
-1
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Пользователь Имени
В нынешней форме Малком вполне мог бы играть в ПСЖ и отнюдь не лавочником, другой разговор как долго он будет в режиме "повышенной мотивации"
+9
-6
+3
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Николай Новиков
Ответ Tigo_Volchara93
Согласен. Точно также кричали про Азмуна, что он топ, в Европе будет играть и забивать. А по факту игрок ротации в клубе ЛЕ. Точно также будет и с малкомом
Витсель заиграл же
+7
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Evgeny Trifonov
Ответ Tigo_Volchara93
Согласен. Точно также кричали про Азмуна, что он топ, в Европе будет играть и забивать. А по факту игрок ротации в клубе ЛЕ. Точно также будет и с малкомом
а про Хвичу что кричали? Или он в лиге сильнее Малкома был?
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TravenS
Ответ Antonio Romangoli
Как бы в Германии нет клубов кроме Баварии , которые могут показать уровень футболиста , раньше были РБ Лейпциг, Боруссия М , а сейчас это снова середняк , против которого условный Кузяев тоже бы хорошо играл .
Как бы все ясно с тобой)
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TravenS
Ответ Antonio Romangoli
Где он заиграл , в Боруссии , где Бавария показывала какой он опорник ?
Как бы не только Бавария существует) да и играть против неё любым опорникам трудно
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Tigo_Volchara93
Согласен. Точно также кричали про Азмуна, что он топ, в Европе будет играть и забивать. А по факту игрок ротации в клубе ЛЕ. Точно также будет и с малкомом
+13
-12
+1
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горный мастер
Ответ Пользователь Имени
В нынешней форме Малком вполне мог бы играть в ПСЖ и отнюдь не лавочником, другой разговор как долго он будет в режиме "повышенной мотивации"
Это тебе просто так кажется, во Франции совсем другой уровень даже у аутсайдера, сядет на лавку он в Европе, это точно
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Abriel
Ответ Пользователь Имени
В нынешней форме Малком вполне мог бы играть в ПСЖ и отнюдь не лавочником, другой разговор как долго он будет в режиме "повышенной мотивации"
это только от него зависит
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zer
Малком уже неплохо играл во Франции, так что я бы не был столь критично настроен. И еду понятно, что за пределами рпл будет сложнее, но вот прям сразу средний игрок... Ну не факт далеко
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Амин Чич
ну про Видича, Шкртэл, Тьягу Силву, тоже говорили, что тут они выделяются, а в Европе средние игроки
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TravenS
Ответ Antonio Romangoli
Лига Европы , с тобой тоже всё ясно , если для тебя ЛЧ ниже ЛЕ , и если он там что-то разрывал - значит в ЛЧ его самого разрывали.
Чувааак, не надо так меня веселить, я пуп надорву) лч — это ещё не вся Европа.
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Evgeny Trifonov
Ответ Antonio Romangoli
Сейчас Хвича за 9 игр сделал 2 гола и 1 пас , но это за 2 игры было , дальше ничего не показывает больше , супернастрой закончился.
там весь Наполи просел физически, уже на ободах доигрывают
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Antonio Romangoli
Ответ Evgeny Trifonov
там весь Наполи просел физически, уже на ободах доигрывают
Ну он 4 или 5 игр уже не забивает , тут не в команде дело .
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Antonio Romangoli
Ответ Давид Agabekyan
Можешь открыть Витцеля, у которого 27 игр в Ла Лиге из 32 возможных, а не слова отца после одного матча где он не вышел
Среди этих 27 игр , он с запаса выходил часто , а 2 раза и вовсе не выходил на поле , не тянет он уже , и это было давно понятно , после того , как он пошёл в Китай доигрывать , сразу было понятно , что возвращение в европейский футбол будут трудным для него , и по играм за Боруссии это было отчётливо видно , и то что играет за Атлетико, он просто игрок ротации , но он уже возрастной 34 года, в последней игре у него оценка 3.9 - один из худших в составе по оценке.
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Ответ Николай Новиков
Витсель заиграл же
Потому что он местный
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Вольдемар Непутёвый
Ответ Слава МТС
кто такой бояринцев ?
КБ шут в отставке
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savik-A.M.
Ответ Амин Чич
ну про Видича, Шкртэл, Тьягу Силву, тоже говорили, что тут они выделяются, а в Европе средние игроки
Про Силву вобще смешно , он не игры не сыграл
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jonnysilverhand01
Лица Видича и Хвичи: 🗿 🗿
Лица Думбия и Красича: 🤭🤭
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Nick Crosier
Тут главное,что человек не бросил и номер не отбывает,хотя чего бы ради рвать жилы. Ведь сколько было разговоров,что разъедутся,мотивации нуль.
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Амин Чич
Ответ savik-A.M.
Про Силву вобще смешно , он не игры не сыграл
когда приехали португалоговорящий состав в Динамо, писали, что миллиардер привез средних игроков, Манише и тому подобных
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