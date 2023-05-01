Мостовой о покере Малкома «Крыльям»: «Лучший футболист в России. Лишний раз убеждаемся в этом»
Александр Мостовой назвал Малкома лучшим игроком в Мир РПЛ.
Хавбек «Зенита» забил 4 гола в матче 25-го тура с «Крыльями Советов» (5:1).
– Малком сделал покер в матче с «Крыльями Советов», а ранее заявлял, что хочет играть в Лиге чемпионов. Это заготовка на его уход из «Зенита»?
– Это не заготовка. Лишний раз убеждаемся, что он лучший футболист в России. Поэтому цена его вырастет, уже выросла, наверное. Если захочет уйти, то «Зенит» попросит хорошую сумму за него.
– Может ли «Зенит» себя так вести?
– А почему нет? Если хорошие деньги предложат. Ну да, отдадут, но потом ведь могут взять несколько таких молодых бразильцев, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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