Мостовой о покере Малкома «Крыльям»: «Лучший футболист в России. Лишний раз убеждаемся в этом»

Александр Мостовой назвал Малкома лучшим игроком в Мир РПЛ.

Хавбек « » забил 4 гола в матче 25-го тура с «Крыльями Советов» (5:1).

– сделал покер в матче с «Крыльями Советов», а ранее заявлял, что хочет играть в Лиге чемпионов. Это заготовка на его уход из «Зенита»?

– Это не заготовка. Лишний раз убеждаемся, что он лучший футболист в России. Поэтому цена его вырастет, уже выросла, наверное. Если захочет уйти, то «Зенит» попросит хорошую сумму за него.

– Может ли «Зенит» себя так вести?

– А почему нет? Если хорошие деньги предложат. Ну да, отдадут, но потом ведь могут взять несколько таких молодых бразильцев, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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