Малком намерен побить рекорд Олега Веретенникова по голам за сезон в чемпионате России.

В сезоне-1995 чемпионата России Олег Веретенников забил 25 голов. Однажды результат Веретенникова был превзойден – в удлиненном сезоне-2011/12, когда команды провели по 42 матча в чемпионате, нападающий Сейду Думбия, выступавший за ЦСКА, забил 28 голов.

В текущем сезоне Мир РПЛ Малком забил 22 гола в 25 турах. В матче 25-го тура против «Крыльев Советов» (5:1) бразилец оформил покер.

– Знаете ли вы о том, что можете побить достижение 1995 года, когда в первый и последний пока раз в ходе гладкого чемпионата России было забито 25 мячей?

– О рекордах, естественно, совсем не думаю. Единственное, чего мне хочется, – это просто забивать голы и помогать ими «Зениту» завоевывать титулы.

Но раз уж вы мне рассказали об этом, и раз уж я так близко подобрался к этому историческому достижению, то, что ж, попробуем его перекрыть и войти в историю. Нечего говорить – хочется оставить свой след в истории российского футбола, – сказал полузащитник « ».

Малкому осталось 3 гола до рекорда Веретенникова по голам за сезон в чемпионате России

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