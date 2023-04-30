Малком о рекорде Веретенникова по голам: «Попробуем перекрыть. Хочется оставить след в истории российского футбола»

Теги Зенит премьер-лига Россия Олег Веретенников рекорды Малком Матч ТВ Футбол

Малком намерен побить рекорд Олега Веретенникова по голам за сезон в чемпионате России.

В сезоне-1995 чемпионата России Олег Веретенников забил 25 голов. Однажды результат Веретенникова был превзойден – в удлиненном сезоне-2011/12, когда команды провели по 42 матча в чемпионате, нападающий Сейду Думбия, выступавший за ЦСКА, забил 28 голов.

В текущем сезоне Мир РПЛ Малком забил 22 гола в 25 турах. В матче 25-го тура против «Крыльев Советов» (5:1) бразилец оформил покер.

– Знаете ли вы о том, что можете побить достижение 1995 года, когда в первый и последний пока раз в ходе гладкого чемпионата России было забито 25 мячей?

– О рекордах, естественно, совсем не думаю. Единственное, чего мне хочется, – это просто забивать голы и помогать ими «Зениту» завоевывать титулы.

Но раз уж вы мне рассказали об этом, и раз уж я так близко подобрался к этому историческому достижению, то, что ж, попробуем его перекрыть и войти в историю. Нечего говорить – хочется оставить свой след в истории российского футбола, – сказал полузащитник «Зенита».

Малкому осталось 3 гола до рекорда Веретенникова по голам за сезон в чемпионате России

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9 комментариев

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illusion_07
Еще впереди 5 игр, удачи
+13
-1
+12
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Дмитрий9779
Кстати может побить рекорд,набрал хороший ход,удачи!
+6
-2
+4
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Edo Milanian
Ответ illusion_07
Еще впереди 5 игр, удачи
Может в ближайшем побить
+5
-1
+4
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xyg2rdwzx4
Ответ Cst Cap
Ну ориентироваться-то надо на Думбия, чтоб эти все оговорочки про количество матчей позабыть уже. 29⚽ станут абсолютным рекордом. 7 голов за 5 игр? Ну, если без травм🤞и после чемпионства не уедет раньше в отпуск, то вполне посильная задача. Спам, Краснодар и Факел дома, Оренбург и Сочи на выезде. Удачи!
Да просто оговорки эти делать не надо, смысл Думбию в этом списке бомбардиров вписывать, если у него на целых 12 матчей больше было. Это почти половина чемпионата
+4
0
+4
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Cst Cap
Ну ориентироваться-то надо на Думбия, чтоб эти все оговорочки про количество матчей позабыть уже. 29⚽ станут абсолютным рекордом. 7 голов за 5 игр? Ну, если без травм🤞и после чемпионства не уедет раньше в отпуск, то вполне посильная задача. Спам, Краснодар и Факел дома, Оренбург и Сочи на выезде. Удачи!
+3
0
+3
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ShaD
Семь xpюшкам мало. Считаю, в этот раз необходимо отгружать оптом от десяти.
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igls54
Сделает покер уже в следующем туре. И навсегда впишет имя в историю
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Зелёный гопник
Если Спартаку 5 забьёт, что вполне возможно 😅
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Cst Cap
Ответ xyg2rdwzx4
Да просто оговорки эти делать не надо, смысл Думбию в этом списке бомбардиров вписывать, если у него на целых 12 матчей больше было. Это почти половина чемпионата
Ну, есть абсолютная цифра. Матчи, матчами. Но сколько например Олег Веретенников тогда их сыграл? Может не все? Сейчас гляну
Upd 29 матчей из 30, 25 голов, 6(6) пенальти, 2610 минут на поле( т.е. 29 полных игр по 90 минут)
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