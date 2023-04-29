В среду, 3 мая, сыграют Манчестер Сити и Вест Хэм в 28 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Манчестер Сити – Вест Хэм

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Манчестер Сити – Вест Хэм

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