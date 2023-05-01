Судья матча «Бохум» – «Боруссия» и его семья находятся под охраной полиции из-за угроз

Полиция взяла под охрану судью матча «Бохум» – «Боруссия».

Матч 30-го тура Бундеслиги закончился ничьей со счетом 1:1. На 65-й минуте защитник «Бохума» Данило Соарес подкатился под нападающего « » Карима Адейеми в своей штрафной и сбил его с ног. Главный арбитр матча не назначил пенальти, хотя капитан « » Антони Лосилла после этого момента сказал ему: «Можешь свистеть, никаких вопросов».

В воскресенье судья поучаствовал в телевизионной передаче и объяснил свое решение, признав ошибку. Штегеманн отметил, что его семье «очень серьезно угрожали», из-за чего он подал жалобу в полицию.

В настоящий момент арбитр и его семья находятся под охраной правоохранителей.

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