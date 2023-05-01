Судья матча «Бохум» – «Боруссия» и его семья находятся под охраной полиции из-за угроз

Теги Боруссия Дортмунд Бохум бундеслига Германия происшествия судьи Саша Штегеманн Футбол

Полиция взяла под охрану судью матча «Бохум» – «Боруссия».

Матч 30-го тура Бундеслиги закончился ничьей со счетом 1:1. На 65-й минуте защитник «Бохума» Данило Соарес подкатился под нападающего «Боруссии» Карима Адейеми в своей штрафной и сбил его с ног. Главный арбитр матча не назначил пенальти, хотя капитан «Бохума» Антони Лосилла после этого момента сказал ему: «Можешь свистеть, никаких вопросов».

В воскресенье судья поучаствовал в телевизионной передаче и объяснил свое решение, признав ошибку. Штегеманн отметил, что его семье «очень серьезно угрожали», из-за чего он подал жалобу в полицию.

В настоящий момент арбитр и его семья находятся под охраной правоохранителей. 

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12 комментариев

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Arthas M
Вопросы должны быть к ВАР, зачем они вообще нужны если не исправляют такие ошибки
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llolishe
А потом глоры Баварии говорят какой из клуб силен
Каждый сезон скупают у прямых конкурентов сильных игроков+такие судейские поддачки

А потом 3-0 отлетают в ЛЧ от Вилльяреала пхахахаха
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+7
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denbodrov
Ответ Arthas M
Вопросы должны быть к ВАР, зачем они вообще нужны если не исправляют такие ошибки
Ну так он к ним обоим и есть. Ладно Штегеман на поле в глаза долбился, но куда смотрел Хартман в обнимку со своим телевизором? Блеяние в духе "он посчитал эту ошибку не такой явной, чтобы звать главного смотреть повтор" пусть оставят для местной ЭСК. Именно от этого у людей и горит - если вы вдвоём, имея телевизор, не то, что не ставите такую точку, но даже её не просматриваете, то вывод абсолютно однозначный делается, и понятно какой. Ровно то же самое было пару лет назад, когда в Классикере взяточник Цвайер не стал даже смотреть повтор фола на Ройсе в штрафной Мюнхена, отбазарившись фразой "я художник, я так вижу".
+6
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Dead88 Poets
Ответ llolishe
А потом глоры Баварии говорят какой из клуб силен Каждый сезон скупают у прямых конкурентов сильных игроков+такие судейские поддачки А потом 3-0 отлетают в ЛЧ от Вилльяреала пхахахаха
на счёт скупают ... зачем это писать ?
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Den-is
Ответ Давид Agabekyan
Да-да-да. Видели мы как Сити со своим главным конкурентом играл. Тоже судья виноват?
Думаю, Сити с Холдингом в защите и Холландом и де Брейне в нападении Арсенала тоже бы не лучше сыграл)
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Давид Agabekyan
Ответ Den-is
Думаю, Сити с Холдингом в защите и Холландом и де Брейне в нападении Арсенала тоже бы не лучше сыграл)
Так может это проблемы Арсенала, что у них Холдинг? Судьи причём?
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Den-is
Ответ Давид Agabekyan
Так может это проблемы Арсенала, что у них Холдинг? Судьи причём?
МС кстати занимает первом место в этом сезоне по количеству пробитых пенальти. Кроме того, если они в очном матче проиграли, это не означает, что они не заслужили чемпионство. Вон, Сити и Ливерпулю, и Тоттнхэму и Мю проиграл, не говоря уже о Брентфорде)
Сити нереально везет, что Арсенал все три матчи проводил в ослабленном составе. То Парти вылетит, то Салиба перед матчем с ними.
Помимо всего прочего, когда у Сити не клеилась игра, судьи чисто случайно давали сомнительные пенальти под конец матча.
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