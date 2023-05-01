Судья матча «Бохум» – «Боруссия» и его семья находятся под охраной полиции из-за угроз
Полиция взяла под охрану судью матча «Бохум» – «Боруссия».
Матч 30-го тура Бундеслиги закончился ничьей со счетом 1:1. На 65-й минуте защитник «Бохума» Данило Соарес подкатился под нападающего «Боруссии» Карима Адейеми в своей штрафной и сбил его с ног. Главный арбитр матча не назначил пенальти, хотя капитан «Бохума» Антони Лосилла после этого момента сказал ему: «Можешь свистеть, никаких вопросов».
В воскресенье судья поучаствовал в телевизионной передаче и объяснил свое решение, признав ошибку. Штегеманн отметил, что его семье «очень серьезно угрожали», из-за чего он подал жалобу в полицию.
В настоящий момент арбитр и его семья находятся под охраной правоохранителей.
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Сити нереально везет, что Арсенал все три матчи проводил в ослабленном составе. То Парти вылетит, то Салиба перед матчем с ними.
Помимо всего прочего, когда у Сити не клеилась игра, судьи чисто случайно давали сомнительные пенальти под конец матча.