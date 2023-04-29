Директор «Боруссии» Кель о судействе матча с «Бохумом»: «Небрежно, трусливо и позорно. Арбитр решил исход игры, и это стоило нам 2 очков»

Теги Боруссия Дортмунд Бохум Себастьян Кель бундеслига Германия судьи Эмре Джан Саша Штегеманн Карим Адейеми Футбол

Директор «Боруссии» недоволен судейством матча с «Бохумом» (1:1) в Бундеслиге.

«Мы самокритично оцениваем результаты последних недель, и мы никогда не искали причин ошибок где-то еще. Но я должен сказать, что в этот раз исход матча решил судья», – заявил Себастьян Кель.

По мнению менеджера, на Эмре Джане сфолили в начале атаки, которая завершилась голом «Бохума».

«Его толкнули. Любой, кто играл в футбол, понимает, что происходит, когда ты прыгаешь, и в этот момент тебя толкают. Падение Эмре – это фол. И этот эпизод закончился голом», – сказал Кель.

Также Себастьян высказался о неназначенном пенальти после падения Карима Адейеми в штрафной «Бохума».

«Это просто смех, что доступные средства [ВАР] не используются, когда на кону победа в Бундеслиге. Судья даже не посмотрел повтор. Он должен был изучить [оба спорных эпизода с неназначенными пенальти]. Он на 100% уверен, что прав? Нет ли здесь вопросов? Это небрежно, трусливо, неправильно и позорно. Судья решил исход игры, и это стоило нам двух очков», – сказал Кель.

На матче работала бригада арбитров во главе со Сашей Штегеманном.

«Боруссии» не дали пенальти после подката в ноги Адейеми, хотя капитан «Бохума» говорил судье «Свисти, нет вопросов». Терзич назвал фол «явным»

«Боруссия» уже оступилась. В Германии не чемпионская гонка, а игра в поддавки

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20 комментариев

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лицемерный гнус
Смотрел этот матч, судейское позорище.
+10
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mishakmv96
Судейство было позорным, это факт. Футболисты Бохумы имели право играть жёстко, а чуть ли не любое действие игроков БД трактовалось нарушением правил. На Адейеми не был назначен чистейший пенальти, его ударили по опорной ноге.
Но, конечно, это не главная причина потери очков, нужно реализовать лучше свои моменты, а не забивать только в стопроцентных ситуациях.
+8
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+7
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шампион
Даже если и украли этот пенальти, ну это же Бохум, неужели нельзя Бохуму закатить пару мячей? Они сейчас 15е в лиге, пропустили больше всех в чемпионате. Счет 1-1 установился уже к 7й минуте, у вас 83 минуты, чтобы закатать один мяч самой дырявой команде...
+13
-7
+6
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ConorNite
БундесЛига не допустит, чтобы Бавария лишилась чемпионства. Судьи будут делать все возможное. Но Дортмунд сам виноват. Таких соперников нужно побеждать, не прибегая к помощи 11-метровых
+6
-3
+3
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OldRedWhite
Ответ шампион
Даже если и украли этот пенальти, ну это же Бохум, неужели нельзя Бохуму закатить пару мячей? Они сейчас 15е в лиге, пропустили больше всех в чемпионате. Счет 1-1 установился уже к 7й минуте, у вас 83 минуты, чтобы закатать один мяч самой дырявой команде...
Для того , чтобы делать такие суждения нужно было Вам минимально посмотреть игру )))
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Михо
Бохум забил чисто. Пеналь на Адейми был. По моему так)
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OldRedWhite
Ответ mishakmv96
Судейство было позорным, это факт. Футболисты Бохумы имели право играть жёстко, а чуть ли не любое действие игроков БД трактовалось нарушением правил. На Адейеми не был назначен чистейший пенальти, его ударили по опорной ноге. Но, конечно, это не главная причина потери очков, нужно реализовать лучше свои моменты, а не забивать только в стопроцентных ситуациях.
Бывают такие игры , когда мяч не идёт в ворота !
А то , что Дортмунд во второй половине сезона на выезде крайне неубедителен - тут не поспоришь …
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Yu123
Ответ rigobersong
Жаль что Бавария вернулась к своим самым любимым методам:))
любимый метод Баварии это вынос мчк в лч, пора запомнить уже
+2
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OldRedWhite
Ответ шампион
Не нужно. Когда на кону чемпионство, то победу нужно вырывать через не могу. Бавария в свое время вырвала титул, забив на последней минуте последнего матча.
Футбол вообще смотреть не нужно , чтобы о нём рассуждать )))
Эпичное высказывание !
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OldRedWhite
Ответ Crazy Writer
Ну они сами виноваты, что не реализовали ни один из своих убойных моментов, правда Асано из Бохума тоже мог забить минимум 2(только за 1й тайм)
Конечно виноваты , да и цена победы была крайне важна и для тех, и для других !
Но это не повод не назначать пенальти , который вероятнее всего поставили бы даже в АПЛ )))
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OldRedWhite
Ответ ConorNite
БундесЛига не допустит, чтобы Бавария лишилась чемпионства. Судьи будут делать все возможное. Но Дортмунд сам виноват. Таких соперников нужно побеждать, не прибегая к помощи 11-метровых
Каких таких ? )))
Они на вылет все ещё стоят и это Вам не Гетра !
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uchiyamada
Я всём понимаю, но это же Бохум! Напоминает классическое "5-й и 7-й голы нам забили из офсайда".
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Crazy Writer
Ответ OldRedWhite
Для того , чтобы делать такие суждения нужно было Вам минимально посмотреть игру )))
Ну они сами виноваты, что не реализовали ни один из своих убойных моментов, правда Асано из Бохума тоже мог забить минимум 2(только за 1й тайм)
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Глиномес
Это все потому что все куплено и для того что бы Боруссия от пивоваров не убежала
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llolishe
Судьям не привычно судить не по-баварски в Германии
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шампион
Ответ OldRedWhite
Футбол вообще смотреть не нужно , чтобы о нём рассуждать ))) Эпичное высказывание !
Качество игры, красота,иногда это все не важно. И судья может быть против тебя, и погода, и все на свете. Если ты хочешь выиграть чемпионат, в такие моменты ты должен побеждать. Как хочешь.
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Crazy Writer
Ответ Crazy Writer
Ну они сами виноваты, что не реализовали ни один из своих убойных моментов, правда Асано из Бохума тоже мог забить минимум 2(только за 1й тайм)
Ну, я про судейство не буду рассуждать... Где-то и за прижатые руки Холланда(в матче с Арсеналом) пенальти могли поставить.. Пока не будет четких инструкций(без всяких "усмотрений арбитра") и четких жестких санкции за нарушения и плохую работу арбитра - это бесполезно. Ну получил оценку низкую, сделал пару заявлений-извинений и все - чего париться. А кому-то может чемпионство накрылось или вылет-сохранение в топ лиге своих чемпионатов состоялся(или нет). Вот когда будут челы на ВАР по ЛЮБОМУ поводу звать смотреть арбитра, тогда и судейство будет нормальное, и уровень арбитров вырастет - выкинут тех кого зовут слишком часто, а оставшиеся будут хоть дорожить своими рейтингами-статусами итд..
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