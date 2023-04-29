Директор «Боруссии» Кель о судействе матча с «Бохумом»: «Небрежно, трусливо и позорно. Арбитр решил исход игры, и это стоило нам 2 очков»

Директор «Боруссии» недоволен судейством матча с «Бохумом» (1:1) в Бундеслиге.

«Мы самокритично оцениваем результаты последних недель, и мы никогда не искали причин ошибок где-то еще. Но я должен сказать, что в этот раз исход матча решил судья», – заявил .

По мнению менеджера, на сфолили в начале атаки, которая завершилась голом «Бохума».

«Его толкнули. Любой, кто играл в футбол, понимает, что происходит, когда ты прыгаешь, и в этот момент тебя толкают. Падение Эмре – это фол. И этот эпизод закончился голом», – сказал Кель.

Также Себастьян высказался о неназначенном пенальти после падения в штрафной «Бохума».

«Это просто смех, что доступные средства [ВАР] не используются, когда на кону победа в Бундеслиге. Судья даже не посмотрел повтор. Он должен был изучить [оба спорных эпизода с неназначенными пенальти]. Он на 100% уверен, что прав? Нет ли здесь вопросов? Это небрежно, трусливо, неправильно и позорно. Судья решил исход игры, и это стоило нам двух очков», – сказал Кель.

На матче работала бригада арбитров во главе со Сашей Штегеманном.

«Боруссии» не дали пенальти после подката в ноги Адейеми, хотя капитан «Бохума» говорил судье «Свисти, нет вопросов». Терзич назвал фол «явным»

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