«Чувствую себя паршиво». Судья Штегеманн признал, что должен был дать пенальти «Боруссии» в матче с «Бохумом»

Судья Саша Штегеманн признал, что должен был поставить пенальти в пользу «Боруссии».

– Я пересмотрел эпизод. Момент с Адейеми – это пенальти в пользу «Боруссии». Я не увидел этот эпизод полностью, находясь на поле. Защитник двигался на высокой скорости, и я был уверен, что Адейеми первым поставил ногу. Конечно, видеоассистент пересматривал эпизод, он дал ему оценку. Он посчитал, что я не допустил явную ошибку, поэтому рекомендации самостоятельно изучить повтор я не получил.

– А вы могли сами подойти к монитору?

– Да, если бы сомневался в решении. Но на поле я не сомневался. Оглядываясь назад, могу сказать: я был бы счастлив, если бы посмотрел повтор. Конечно, я хочу всегда принимать верные решения, правильно оценивать эпизоды.

Я очень раздражен, чувствую себя паршиво. Это была очень, очень короткая ночь. Мне неприятно, – сказал Штегеманн.

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