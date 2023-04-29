«Чувствую себя паршиво». Судья Штегеманн признал, что должен был дать пенальти «Боруссии» в матче с «Бохумом»

Теги Боруссия Дортмунд Бохум бундеслига Германия судьи Саша Штегеманн Карим Адейеми Футбол

Судья Саша Штегеманн признал, что должен был поставить пенальти в пользу «Боруссии».

– Я пересмотрел эпизод. Момент с Адейеми – это пенальти в пользу «Боруссии». Я не увидел этот эпизод полностью, находясь на поле. Защитник двигался на высокой скорости, и я был уверен, что Адейеми первым поставил ногу. Конечно, видеоассистент пересматривал эпизод, он дал ему оценку. Он посчитал, что я не допустил явную ошибку, поэтому рекомендации самостоятельно изучить повтор я не получил.

– А вы могли сами подойти к монитору?

– Да, если бы сомневался в решении. Но на поле я не сомневался. Оглядываясь назад, могу сказать: я был бы счастлив, если бы посмотрел повтор. Конечно, я хочу всегда принимать верные решения, правильно оценивать эпизоды.

Я очень раздражен, чувствую себя паршиво. Это была очень, очень короткая ночь. Мне неприятно, – сказал Штегеманн.

«Боруссии» не дали пенальти после подката в ноги Адейеми, хотя капитан «Бохума» говорил судье «Свисти, нет вопросов». Терзич назвал фол «явным»

«Боруссия» уже оступилась. В Германии не чемпионская гонка, а игра в поддавки

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30 комментариев

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lemming
Ответ v.belorussky
Судья Саша Штегеманн __ Отныне он Саша Баварский. Или Саша Мюнхенский))
Петух он, Гамбургский.
+46
0
+46
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v.belorussky
Судья Саша Штегеманн
__

Отныне он Саша Баварский. Или Саша Мюнхенский))
+43
0
+43
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Shadow1882
Нужна гифка с Вуди Харрельсеном, который вытирает слёзы купюрами
+38
0
+38
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Alex Sarus
Мягко говоря не здоровое было вчера судейство.

Но В Мюнхене не против)
+16
0
+16
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Антон Киселёв
Сверхразумы как обычно в такой ситуации оправдывают косяки судейства в стиле "самивинаваты, надо было забивать без пенальти"
+16
0
+16
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denbodrov
Ответ Shadow1882
Нужна гифка с Вуди Харрельсеном, который вытирает слёзы купюрами
https://i.gifer.com/origin/67/67260e160219ee2b5a7cc2373c0c8c1b.gif
+15
0
+15
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инок
Бавария не может, судья поможет - хотя и признал свою ошибку, но позно
+10
0
+10
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maximilian_15
Хоть ошибки признает, а не некоторые, которых еще и покрывают
+12
-3
+9
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Isa Babaev
Ответ maximilian_15
Хоть ошибки признает, а не некоторые, которых еще и покрывают
Толку, 2 очка уже не вернуть
+9
0
+9
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Влад Тюрин
Скорее всего этих 2 очков может и не хватить для чемпионства Боруссии.
Так что тут нужна какая-нибудь материальная компенсация за ошибки, раз матчи не переигрывают.
+7
0
+7
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хавбек+
вся булига прогнулась под баварцев, там что Бохум, что судейка выпрыгивали из штанов в попытке заслужить право первой ночи с феодалом
+5
0
+5
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DonaldBrashear 2.0
Урод. Чистейший пенальти с фолом, даже игрок Бохума признал! а этот в глаза долбится и в уши. чувствует он себя паршиво.

А ведь, ему ничего не будет, посидит пару матчей и все, а то, что Боруссия из-за этого лишилась чемпионства - плевать ему. Может быть, тренера уволят теперь (семья его без денег останется, например). А этому ничего, как работал, так и продолжит, после паузы. Штрафовать бы вот таких судей, да выгонять показательно.
Вместе с вар судьей, тоже косячник сидел там, не мог подсказать.

Но думаю, что это специально все, ради Баварии было сделано. Или лютая некомпетентность, хотя странно, на видео в вар уж точно все должно было быть видно.
+6
-1
+5
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6tspey7tb5
Сказал вытирая слёзы свежими банкнотами
+5
0
+5
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57s6w79qhh
А что мешало подойти к монитору и в лишний раз удостовериться в решении ? Новенький мерс наверно
+3
0
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Spartakovec navsegda
Ответ Tigo_Volchara93
У нас бы начали вопить про детектор лжи, искать грязные схемы, кричать судья куплен и тд, каждый бы переводил стрелки
С чего ты взял, что там, в соц. сетях, иначе? Да и откуда такая уверенность в непредвзятости видеоассистента? Дело именно в том, что судье не дали посмотреть повтор.
+3
0
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Максим Черкашин
Ответ v.belorussky
Судья Саша Штегеманн __ Отныне он Саша Баварский. Или Саша Мюнхенский))
Прям имя порноактёра.😅
+2
0
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Джейме Ланнистер
Этот хотя бы признался. В АПЛ якобы забывают провести линию офсайда, потом только начальство пару месяцев спустя скажут "Сорри" и все
+1
0
+1
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Александр Романов
Ответ 57s6w79qhh
А что мешало подойти к монитору и в лишний раз удостовериться в решении ? Новенький мерс наверно
БМВ
+1
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КруглыйКвадрат
судейство проблема всех видов спорта, как болельщику приходится постоянно мириться с их ошибками, но всегда больно
+1
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Alex Sarus
Ответ Влад Тюрин
Скорее всего этих 2 очков может и не хватить для чемпионства Боруссии. Так что тут нужна какая-нибудь материальная компенсация за ошибки, раз матчи не переигрывают.
Просто отстранить его хотя бы от судейства игр шмелей.
+1
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Le_Mogul
короткая ночь, значит спал крепко?!
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Илья Храбров
Самое печальное, что эта ошибка может стоить Боруссии чемпионства
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Футбол, хоккей итд
Эх! Шурик, Шурик....
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Вадим Слуцкий
Саша с "Уралмаша"
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HI MARS
Это слова Эвребе из параллельной вселенной
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