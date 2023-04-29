«Чувствую себя паршиво». Судья Штегеманн признал, что должен был дать пенальти «Боруссии» в матче с «Бохумом»
Судья Саша Штегеманн признал, что должен был поставить пенальти в пользу «Боруссии».
– Я пересмотрел эпизод. Момент с Адейеми – это пенальти в пользу «Боруссии». Я не увидел этот эпизод полностью, находясь на поле. Защитник двигался на высокой скорости, и я был уверен, что Адейеми первым поставил ногу. Конечно, видеоассистент пересматривал эпизод, он дал ему оценку. Он посчитал, что я не допустил явную ошибку, поэтому рекомендации самостоятельно изучить повтор я не получил.
– А вы могли сами подойти к монитору?
– Да, если бы сомневался в решении. Но на поле я не сомневался. Оглядываясь назад, могу сказать: я был бы счастлив, если бы посмотрел повтор. Конечно, я хочу всегда принимать верные решения, правильно оценивать эпизоды.
Я очень раздражен, чувствую себя паршиво. Это была очень, очень короткая ночь. Мне неприятно, – сказал Штегеманн.
«Боруссии» не дали пенальти после подката в ноги Адейеми, хотя капитан «Бохума» говорил судье «Свисти, нет вопросов». Терзич назвал фол «явным»
«Боруссия» уже оступилась. В Германии не чемпионская гонка, а игра в поддавки
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Отныне он Саша Баварский. Или Саша Мюнхенский))
Но В Мюнхене не против)
Так что тут нужна какая-нибудь материальная компенсация за ошибки, раз матчи не переигрывают.
А ведь, ему ничего не будет, посидит пару матчей и все, а то, что Боруссия из-за этого лишилась чемпионства - плевать ему. Может быть, тренера уволят теперь (семья его без денег останется, например). А этому ничего, как работал, так и продолжит, после паузы. Штрафовать бы вот таких судей, да выгонять показательно.
Вместе с вар судьей, тоже косячник сидел там, не мог подсказать.
Но думаю, что это специально все, ради Баварии было сделано. Или лютая некомпетентность, хотя странно, на видео в вар уж точно все должно было быть видно.