Артета о гонке в АПЛ: «Арсенал» еще может выиграть, впереди пять матчей. Но это теперь не в наших руках, все зависит от «Сити»

Микель Артета верит, что «Арсенал» все еще может выиграть АПЛ.

В матче 33-го тура АПЛ на «Этихад Стэдиум» «Арсенал» проиграл « » со счетом 1:4. «Горожане» опережают «Арсенал» на одно очко в турнирной таблице, имея матч в запасе.

«Потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после того, что произошло на «Этихаде». Мы не хотим с этим мириться, но мы должны признать тот факт, что они вывели игру на другой уровень. Мы не достигли этого уровня, они были лучше нас и заслужили победу.

Стоит признать, что нам еще предстоит поработать. Нужно быть скромнее, уметь признавать свои слабости и работать, чтобы стать лучше. Но у нас есть и много сильных сторон, и я думаю, что за последние 10 месяцев нам многое удалось.

[Чемпионская гонка] теперь не в наших руках. В наших руках лишь попытаться выиграть те матчи, которые осталось сыграть, а остальное зависит от «Сити».

Мы добились того, чего трудно достичь, и мы все еще можем выиграть , потому что впереди еще пять игр, и многое может произойти. Нам стоит забыть о том, что произошло на прошлой неделе, извлечь из этого уроки и сосредоточиться на следующем лондонском дерби и все исправить», – сказал главный тренер « ».

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