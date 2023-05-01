Артета о гонке в АПЛ: «Арсенал» еще может выиграть, впереди пять матчей. Но это теперь не в наших руках, все зависит от «Сити»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета верит, что «Арсенал» все еще может выиграть АПЛ.

В матче 33-го тура АПЛ на «Этихад Стэдиум» «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:4. «Горожане» опережают «Арсенал» на одно очко в турнирной таблице, имея матч в запасе.

«Потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после того, что произошло на «Этихаде». Мы не хотим с этим мириться, но мы должны признать тот факт, что они вывели игру на другой уровень. Мы не достигли этого уровня, они были лучше нас и заслужили победу.

Стоит признать, что нам еще предстоит поработать. Нужно быть скромнее, уметь признавать свои слабости и работать, чтобы стать лучше. Но у нас есть и много сильных сторон, и я думаю, что за последние 10 месяцев нам многое удалось.

[Чемпионская гонка] теперь не в наших руках. В наших руках лишь попытаться выиграть те матчи, которые осталось сыграть, а остальное зависит от «Сити».

Мы добились того, чего трудно достичь, и мы все еще можем выиграть АПЛ, потому что впереди еще пять игр, и многое может произойти. Нам стоит забыть о том, что произошло на прошлой неделе, извлечь из этого уроки и сосредоточиться на следующем лондонском дерби и все исправить», – сказал главный тренер «Арсенала».

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23 комментария

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svft
Ответ MUSA17
Руки арсенала тут также важны..Челси ньюкасл Брайтон сами себя не обыграют
Челси может
+8
-1
+7
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MUSA17
Руки арсенала тут также важны..Челси ньюкасл Брайтон сами себя не обыграют
+8
-2
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Скорее всего, скоро будет 4+

Скорее всего, Сити такими темпами выиграет чемпионат. Самый стабильный по результатам клуб на земле в плане дистанции
+5
-2
+3
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Tun
Арсенал упустил шанс десятилетия, Артета мб шанс жизни, в том сезоне МЮ подтянется, мб Ньюкасл, Ливер и Челси рано или поздно выйдут из кризиса. В этом году был один не самый мотивированный соп, но концовку пушкари сами слили
+3
-1
+2
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10ztv
Ответ rigobersong
2е место не 11е, Артете не за что оправдываться, великий сезон от Арсенала:)
у него есть спортивные амбиции. И великий это сезон в целом, а последние 4 матча мог арсенал и лучше сыграть
+2
0
+2
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Тиджани Бабангида
Учитывая стабильность и мощь «МанСити», «Арсенал» может надеяться лишь на чудо. Свой шанс упустили сами.
+2
-1
+1
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gninnur esrever*
Ответ инок
Да все уже и так понятно, Сити опять чемпион! Поздравим их... Но для Арсенала это все равно хороший сезон
плохой
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gninnur esrever*
Ответ <~Inter~>
Челси лишний в списке. Стата Лэмпарда после возвращения говорит обо всём
Значит хлопнет Артету. Старый добрый Арсенал, дарящий очки бедолагам вернулся.
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Висита Эльмурзаев
Ответ svft
Челси может
Ливерпуль так же думал а 2014 году, и Тоттенхэм так думал в 2016 году
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<~Inter~>
Ответ MUSA17
Руки арсенала тут также важны..Челси ньюкасл Брайтон сами себя не обыграют
Челси лишний в списке. Стата Лэмпарда после возвращения говорит обо всём
+1
-1
0
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DolJun
Ответ rigobersong
2е место не 11е, Артете не за что оправдываться, великий сезон от Арсенала:)
плюсую! 2ое место за командой, которую из года в год в апл тащат судьи - это норм достижение, моуриньо был прав.
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Jaxongir Shodiev
А ведь могли же.....
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gninnur esrever*
В руках Артеты только пещеристое тело теперь
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Dead88 Poets
наверно в следующей жизни, когда ты станешь кошкой лала
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KazBrit
Летом нужно еще кого-нибудь взять из Сити с их менталитетом и пониманием игры. Было бы здорово заполучить Альвареза и Гюндогана.
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llolishe
Артета понимает что все будут ржать с Арсенала ведь Арсенал слил все турниры ради АПЛ и если так споткнутся то будет эпично и мемно
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инок
Да все уже и так понятно, Сити опять чемпион!
Поздравим их... Но для Арсенала это все равно хороший сезон
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А.Э.РАСИМ
Ну тут уже если Сити будет стоять дурака, чему вериться с трудом
Арсенал все равно молодец.
В начале сезона Арсенал видели ниже многих.
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10ztv
доминировать до конца
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