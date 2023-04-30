Шкодран Мустафи: «Арсенал» уже выиграл титул, попав в ЛЧ впервые после ухода Венгера»

Теги Арсен Венгер Микель Артета премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Лестер Шкодран Мустафи Футбол

Шкодран Мустафи считает большим успехом возвращение «Арсенала» в Лигу чемпионов.

– «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити», но точно будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Вы играли под руководством Артеты до 2021 года. Как оцениваете развитие и игру «Арсенала»?

– С тех пор как Арсен Венгер покинул клуб в 2018 году, «Арсенал» не играл в Лиге чемпионов. Позитивное развитие клуба при Артете, с моей точки зрения, едва ли не важнее, чем разовая победа в чемпионате без продолжения, как было с «Лестером» после титула в 2016-м.

Я думаю, что «Арсенал» уже выиграл титул – они снова будут играть в Лиге чемпионов в следующем году, потому что именно там место клуба, – сказал экс-защитник «Арсенала».

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3 комментария

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wonderwall
легенда Арсенала
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ML26
Настоящий министр обороны. Чемпион мира собственной персоны - Шкодран Мустафи!
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