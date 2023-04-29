Гвардиола о самом сложном титуле: «Нельзя сказать, что сын лучше дочери. Эта АПЛ сложна из-за «Арсенала», прошлая – из-за «Ливерпуля». В «Барсе» было тяжело бороться с «Реалом»

Пеп Гвардиола отметил, что выиграть чемпионат любой страны – сложная задача.

– Первый титул – самый сложный?

– Нет. в этом сезоне очень сложна из-за уровня « ». Раньше было тяжело из-за « ».

Когда я работал в «Барселоне», бороться с « » тоже было очень сложно.

Так что нельзя сказать, что одна команда лучше другой или что одна лига тяжелее другой. Все они очень сложные.

Нельзя сказать, что твой сын лучше твоей дочки, – отметил главный тренер « ».

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