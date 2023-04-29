Гвардиола о самом сложном титуле: «Нельзя сказать, что сын лучше дочери. Эта АПЛ сложна из-за «Арсенала», прошлая – из-за «Ливерпуля». В «Барсе» было тяжело бороться с «Реалом»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола отметил, что выиграть чемпионат любой страны – сложная задача.

– Первый титул – самый сложный?

– Нет. АПЛ в этом сезоне очень сложна из-за уровня «Арсенала». Раньше было тяжело из-за «Ливерпуля».

Когда я работал в «Барселоне», бороться с «Реалом» тоже было очень сложно.

Так что нельзя сказать, что одна команда лучше другой или что одна лига тяжелее другой. Все они очень сложные.

Нельзя сказать, что твой сын лучше твоей дочки, – отметил главный тренер «Манчестер Сити».

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13 комментариев

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Aram Avanesian
Забавно что про Баварию ни слова ))
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rigobersong
Ответ Aram Avanesian
Забавно что про Баварию ни слова ))
Когда он приходил в Баварию, Боруссию тренировал Клопп, а потом Тухель:) У Пепа и там были достойные соперники:)
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The Best
Ответ Aram Avanesian
Забавно что про Баварию ни слова ))
Потому что "конкуренты" Баварии обычно сами сливаются в борьбе за первое место)
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Pamir88
И только в Германии все спокойно и предсказуемо )
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Карма такая карма
То ли дело с Баварией на чиле.
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Алексей Фирстов
Та Барселона была сильнее нынешнего МС! Вспомните: Хави, Иньеста, Месси, Пике, Пуйоль, Дани Алвес, Бускетс, Боян Кркич, Виктор Вальдес, Маскерано, Хорди Альба! Они разрывали всех с огромной разницей во владении мячом! И Рубин тогда смог их обыграть на Камп Ноу...
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Крыс Пол
Арсеналы, Ливерпули меняются, а Сити остается. Настоящий тиран лиги и лучшая команда в истории АПЛ.
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Ненавидящий2.0
Ответ Aram Avanesian
Забавно что про Баварию ни слова ))
Там скорее про менеджмент Боруссии надо поговорить, упустить трёх системообразующих игроков к прямому конкуренту и при этом не выручить ни за одного из них ни копейки - это надо уметь
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#SharkTeam
Ответ ML26
Моуриньо знатно конечно в его последнем сезоне обошел, что Пеп аж уволился))
Наверно тогда автобусник и надорвался. Пеп то тогда все равно начинающим тренером был
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Ascar Shatmanov
Ответ Крыс Пол
Арсеналы, Ливерпули меняются, а Сити остается. Настоящий тиран лиги и лучшая команда в истории АПЛ.
Что?)
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Газонокосильщик Хави
Ответ Ascar Shatmanov
Что?)
в истории апл? да в самой апл с 92го были по лучше команды и без вливания нефтеденег
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