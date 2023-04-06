Дзюба о критике за мат в шоу со Слуцким: «Это часть жизни. В юморе нет ограничений. Кому не нравится – можете не смотреть. Большинству зашло»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия брань Футбол

Артем Дзюба ответил на критику мата в новом шоу с Леонидом Слуцким

Вчера проект «Коммент.Шоу» запустил юмористический формат под названием «Ну, так нельзя, ###». Ведущие – Слуцкий и Дзюба, первый гость – Василий Березуцкий. За время первого выпуска вариации слова ### (блин) прозвучали 217 раз.

«Вокруг небольшой взрывчик по поводу нашего шоу с Викторовичем. Спасибо за комментарии, за мнения. Мы хотели сделать интересный, веселый контент: то, что происходит у мужчин, в спорте.

Мы считаем, что в юморе нет каких-то ограничений. Поэтому если зашло – нам очень приятно. Те, кто говорил, что много мата – это ваше мнение, оно, наверное, тоже имеет место быть. Мы не призываем никого ругаться матом, но это часть нашей жизни. Мы часто ругаемся, кто-то говорит на мате.

У нас очень богатый язык, поэтому ты можешь как-то, что-то, чего-то. Всем, кому не нравится – извините. Можете не смотреть. Большинству зашло, нас это очень-очень радует. Мы хотели сделать что-то новое, необычное. Надеемся, что у нас это получилось», – сказал форвард «Локомотива».

Дзюба пошутил о том, как Федун умолял его не уходить из «Спартака» в «Томь»: «Держался за ногу, ползал. Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак, я там казачков своих поднимал, #####»

Дзюба о незабитом пенальти «Краснодару»: «Я замахиваюсь и думаю: «Щас он #######». Смотрю, а он стоит, ну я и #####. Я шоумен!»

####, ####, ### и ####. Рецензия на новое шоу Слуцкого и Дзюбы

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107 комментариев

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Spartakovec navsegda
Ответ haymaker
вы реально считаете, что во всех странах одинаковый культурный уровень?
Нет. Откуда такой вопрос возник?
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Kashmir727
Человечество вырождается...Объективный процесс... Смеемся над толерастами и радужными в Европе и Америке, но здесь, увы, все нации и народы одинаковы (кроме папуасов в Новой Гвинее-их бог пока миловал от цивилизации)...Так вот - это "шоу" =- такое же гуано и вырождение как гей-парад. Два выродка делают шоу для выродков такого же пошиба, увы...
P.S. Ничего собственно не имею против геев-я против гей-парадов.
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haymaker
Ответ Spartakovec navsegda
Это проблема любой большой страны.
вы реально считаете, что во всех странах одинаковый культурный уровень?
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Тайосич
Дзюба - типичный зенитовец: глупый, невежественный, хамоватый.
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Pb-SE
Ответ ezhik38
"Король и Шут"....ни одного слова мата ни в одной песне....вот такие были панки...культурные и воспитанные )) Не то что нынешнее племя... Но я от Дзюбы и Слуцкого ничего другого и не ждал...) Нельзя вывезти Чикаго из девушки...)
Я, кстати, до сих пор не могу разобрать последнюю строчку в Леснике. "Пойдем гулять в лес" или "Пойдем ###ть в лес"? Я интуитивно догадываюсь,что первый вариант, но мало ли.
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beregost
"Во 1) #### ты мне сделаешь 2) вовторых пошел на### в тетьих 3) что ты мне сделаешь, я в другмо городе. За мат не извени. Дзюба".
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Mikhail BMW
Дзюба просто тупой вот и ругается красиво,ограничен словарный запас и умишка маловато,все время кусок кожи пинает и руками трогает…
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Pb-SE
Ответ гилберт
Так я не понял, программу надо делать для большинства или для меньшинства?
Для кого хочешь, но тогда и обсерать ее может кто угодно. Чем мы тут и занимаемся.
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несахар
Ответ ks-1993
Одно дело, когда это делает Кушанашвили, и это к месту и в потоке словесного бреда выглядит смешно, тут это тупо мат ради мата.
мат на эмоциях это нормально
мат ради мата это деградация
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Pb-SE
Чем отличается мат и диамат (диалектический материализм)? Мат знают все, но делают вид,что не знают. Диамат не знает никто, но все делают вид,что знают. Но и то, и другое - мощное оружие в руках пролетариата.
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TravenS
Сплошь культурные люди собрались здесь, с тонкой душевной организацией. А на деле бревна в своём глазу не видят
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justbored
Ответ Artuom Batishev
Одно дело редко использовать, другое - постоянно и в огромных количествах(через каждых два-три слова)... Никулин тоже порой использовал мат, но делал это очень редко, показывая такими словами более сильные эмоции. И это нормально воспринималось. А вот это шоу... это просто матерный понос...
Если обсценная лексика режет ваш слух, то, может, попытаться изменить её личное восприятие? Поскольку уверяю вас, что в отличие от буржуазной, мещанской ментальности, она бессмертна.
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AaA
КДК не хочет рассмотреть дело действующего футболиста? Или их интересует только Абаскаль, который матом и не думал выражаться?
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Anime Power
Там бы не умереть от кринжа, не то чтобы досмотреть
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Михаил Кобяков
Ответ Aleksandr Danilov
Главное что ты в элите высокоинтеллектуальных людей
Конорнайт относит себя к дзюбеподобным
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Spartakovec navsegda
Ответ Мари Хуан
Ругаться матом и говорить матом немного разные вещи
Сквернословие – признак слабого ума и характера. Неплохое выражение, хоть к ругани, хоть к разговору относящееся.
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несахар
Ответ BaldFraud
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стало интересно, в каких случаях нужно?
и бить как? один удар нанести или можно до полусмерти?
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Artuom Batishev
Ответ justbored
Солнце русской поэзии тоже предлагаете занавесить? https://rustih.ru/xuliganskie-stixi-necenzurnye-poshlye-maternye/maternye-stihi-pushkina/
Одно дело редко использовать, другое - постоянно и в огромных количествах(через каждых два-три слова)...

Никулин тоже порой использовал мат, но делал это очень редко, показывая такими словами более сильные эмоции. И это нормально воспринималось.

А вот это шоу... это просто матерный понос...
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Альтависта
Ответ инок
Матом ругаются практически все. Но дело в месте и времени. Когда он присутствует в публичной передаче - это патология. Это просто дико и уродливо выглядит. Печально, что чем дальше, тем это будет все более восприниматься как норма. Оскотинивание людей идёт полным ходом...
Это уже сейчас норма. В тех же российских сериалах благодаря стримингу мат через слово, хотя ещё пару лет назад такого не было. Думаю ещё лет 10-15 и мат на телевидении будет разрешён, учитывая современную массовую "культуру".
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Dahl
Для кого-то это часть жизни, а для кого-то – нет. Кем-то мат может восприниматься вероломным вторжением в личное пространство
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Julia_Lawyer
Ответ Bestcapper
Накинулись диванные эксперты, мама запрещает школьникам ругаться матом, нечего смотреть такие передачи для взрослых... Отличное шоу, отлично зашло, от души посмеялся, жду следующий выпуск, если кому-то из недалеких не зашло, то как сказал умный человек: "У меня достаточно своих проблем, чтобы я еще переживал из-за того, что Бог не всех поровну наделил умом"...
"если кому-то из недалеких не зашло"(с).
То есть если кто-то имеет иную точку зрения, то он - недалекий. Какой же вы молодец! Овцам привет.
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Взвешенный вомбат Китая
Что там могло зайти? Я 5 минут еле выдержал. Сплошная кринжатина
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Julia_Lawyer
Ответ Alexander Poljakov
тоже самое подумал. хотя все комментаторы в жизни используют мат ))
Ничего подобного.
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Антон Ивонов
Ответ Vladislav Gryzlov
В шоу красивая оптическая иллюзия. Может показаться, что Дзюба сидит на кресле, а на самом деле - на жёрдочке
на насесте он сидит
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Мари Хуан
Ругаться матом и говорить матом немного разные вещи
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