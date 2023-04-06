Артем Дзюба ответил на критику мата в новом шоу с Леонидом Слуцким

Вчера проект «Коммент.Шоу» запустил юмористический формат под названием «Ну, так нельзя, ###». Ведущие – и Дзюба, первый гость – Василий Березуцкий. За время первого выпуска вариации слова ### (блин) прозвучали 217 раз.

«Вокруг небольшой взрывчик по поводу нашего шоу с Викторовичем. Спасибо за комментарии, за мнения. Мы хотели сделать интересный, веселый контент: то, что происходит у мужчин, в спорте.

Мы считаем, что в юморе нет каких-то ограничений. Поэтому если зашло – нам очень приятно. Те, кто говорил, что много мата – это ваше мнение, оно, наверное, тоже имеет место быть. Мы не призываем никого ругаться матом, но это часть нашей жизни. Мы часто ругаемся, кто-то говорит на мате.

У нас очень богатый язык, поэтому ты можешь как-то, что-то, чего-то. Всем, кому не нравится – извините. Можете не смотреть. Большинству зашло, нас это очень-очень радует. Мы хотели сделать что-то новое, необычное. Надеемся, что у нас это получилось», – сказал форвард « ».

Дзюба пошутил о том, как Федун умолял его не уходить из «Спартака» в «Томь»: «Держался за ногу, ползал. Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак, я там казачков своих поднимал, #####»

Дзюба о незабитом пенальти «Краснодару»: «Я замахиваюсь и думаю: «Щас он #######». Смотрю, а он стоит, ну я и #####. Я шоумен!»

####, ####, ### и ####. Рецензия на новое шоу Слуцкого и Дзюбы