Артем Дзюба: «Слуцкий – близкий друг. Один из немногих с потрясающим чувством юмора, который мне по душе»

Артем Дзюба назвал Леонида Слуцкого близким другим.

«По-настоящему близкий друг. Мы часто с ним видимся, пересекаемся, постоянно на связи. Я тяжелый на подъем, но люблю всякое такое, повеселиться, а он в этом плане непоседа.

Сейчас у него достаточно времени, он во многих проектах снимается. И он часто меня куда-нибудь зовет, приглашает, или мы идем с ним на какие-то шоу, выступаем.

Или просто я прихожу как гость, насладиться, посмеяться. В моей жизни очень большое значение имеет юмор. Это мое расслабление.

Может, это и звучит как-то неправильно, но люди должны периодически немного отдыхать, в том числе и от семьи, от детей, особенно когда ты все время проводишь с ними.

Мне нужно такое, чтобы можно было расслабиться, посмеяться, подурачиться, похохмить, поприкалываться.

И Слуцкий – один из немногих, кто обладает потрясающим чувством юмора, которое мне по душе.

Нам с ним нравится не только стандартный юмор, но и черный. В нашем лексиконе его очень много», – сказал нападающий « » .

«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!

####, ####, ### и ####. Рецензия на новое шоу Слуцкого и Дзюбы