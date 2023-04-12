Артем Дзюба: «Слуцкий – близкий друг. Один из немногих с потрясающим чувством юмора, который мне по душе»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба назвал Леонида Слуцкого близким другим.

«По-настоящему близкий друг. Мы часто с ним видимся, пересекаемся, постоянно на связи. Я тяжелый на подъем, но люблю всякое такое, повеселиться, а он в этом плане непоседа.

Сейчас у него достаточно времени, он во многих проектах снимается. И он часто меня куда-нибудь зовет, приглашает, или мы идем с ним на какие-то шоу, выступаем.

Или просто я прихожу как гость, насладиться, посмеяться. В моей жизни очень большое значение имеет юмор. Это мое расслабление.

Может, это и звучит как-то неправильно, но люди должны периодически немного отдыхать, в том числе и от семьи, от детей, особенно когда ты все время проводишь с ними.

Мне нужно такое, чтобы можно было расслабиться, посмеяться, подурачиться, похохмить, поприкалываться.

И Слуцкий – один из немногих, кто обладает потрясающим чувством юмора, которое мне по душе.

Нам с ним нравится не только стандартный юмор, но и черный. В нашем лексиконе его очень много», – сказал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!

####, ####, ### и ####. Рецензия на новое шоу Слуцкого и Дзюбы

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15 комментариев

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Футболшоу
Ответ T622222
Ну тогда у меня тост - За крепкую мужскую дружбу!
🍻
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Ramon Mercader
Биба и Боба - два долб##ба.
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Wiley Fox
Так вот кому то видео посылал Дэдпул

Лёнька даже жену бросил
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Роман Ижевский
Да! Я вот Слуцкого уважаю и тренер хороший и деньгами делиться с детьми и разговаривать умеет интересно, но вот Дзюба! Как к футболисту то к Дзюбе нет вопросов но вот друга такого я б иметь не хотел!
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Valentin Kompaneytsev
Ну всё Лёне конец с таким другом. Скучно ему, отдохнуть хочет от жены, от детей. Пошёл по второму кругу.
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Александр Зубков
Ответ Shuller18
Хороший он тренер, по крайней мере был. Если судить по последним результатам, то Бердыев ни о чем, да и ОИР с Гвззаевым смазали впечатление. Тот же Семин в Ростове провалился. Просто видимо пик тренерской карьеры Слуцкого закончился
Да, но все перечисленные смазали впечатление на склоне лет, а Леонид ещё молод, и вроде старается идти со временем.
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Shuller18
Ответ Пако
Слуцкий - замечательный человек, дай ему Бог здоровья. А каков он как тренер?
Хороший он тренер, по крайней мере был. Если судить по последним результатам, то Бердыев ни о чем, да и ОИР с Гвззаевым смазали впечатление. Тот же Семин в Ростове провалился. Просто видимо пик тренерской карьеры Слуцкого закончился
+3
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ владимир семенов
Как у далай лама с мальчиком
Там была лишь дегустация, а Лёня предпочитает есть целиком🦛😎
+8
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damondiamond
так он же не разговаривает с прессой, кому он это сказал-то
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BananaMama
Стойкое ощущение, что как раз с этим другом Слуцкий начал интеллектуально деградировать. Что и на карьере сказалось. Пока был от этого друга подальше, еще хоть выращивал за границей Боуэнов и Эдегоров, как вернулся в Россию и стал с ним общаться регулярно - так тупеет на глазах
+2
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Мистер Уайт
"Мой лучший друг это - Леонид Слуцкий" - пропел Артём Дзюба.
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владимир семенов
Как у далай лама с мальчиком
+23
-4
+19
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Екн Лор
Квнщик квнщика видит издалека
0
-1
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Пако
Слуцкий - замечательный человек, дай ему Бог здоровья.
А каков он как тренер?
+2
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T622222
Ну тогда у меня тост - За крепкую мужскую дружбу!
0
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