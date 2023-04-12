Артем Дзюба: «Слуцкий – близкий друг. Один из немногих с потрясающим чувством юмора, который мне по душе»
Артем Дзюба назвал Леонида Слуцкого близким другим.
«По-настоящему близкий друг. Мы часто с ним видимся, пересекаемся, постоянно на связи. Я тяжелый на подъем, но люблю всякое такое, повеселиться, а он в этом плане непоседа.
Сейчас у него достаточно времени, он во многих проектах снимается. И он часто меня куда-нибудь зовет, приглашает, или мы идем с ним на какие-то шоу, выступаем.
Или просто я прихожу как гость, насладиться, посмеяться. В моей жизни очень большое значение имеет юмор. Это мое расслабление.
Может, это и звучит как-то неправильно, но люди должны периодически немного отдыхать, в том числе и от семьи, от детей, особенно когда ты все время проводишь с ними.
Мне нужно такое, чтобы можно было расслабиться, посмеяться, подурачиться, похохмить, поприкалываться.
И Слуцкий – один из немногих, кто обладает потрясающим чувством юмора, которое мне по душе.
Нам с ним нравится не только стандартный юмор, но и черный. В нашем лексиконе его очень много», – сказал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.
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