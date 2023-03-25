Глава Ла Лиги Тебас о реакции на вылет «ПСЖ» из ЛЧ: «Я рассмеялся»
Президент Ла Лиги рассказал, как отреагировал на вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов.
В 1/8 финала парижане оказались слабее «Баварии» (0:1, 0:2).
– Вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов вызвал у вас улыбку?
– Да, конечно. Я рассмеялся, – сказал Хавьер Тебас.
Глава Ла Лиги Тебас: «Месси не может вернуться в «Барсу» сейчас, но и в «ПСЖ» не должен быть. Парижане делают деньги на нефти и жульничают со спонсорами»
у нас вообще рассмеялись на новости о вылете всего рфс из уефа
сверху смеяться всегда легко