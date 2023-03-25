Глава Ла Лиги Тебас о реакции на вылет «ПСЖ» из ЛЧ: «Я рассмеялся»

Теги ПСЖ Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хавьер Тебас Футбол

Президент Ла Лиги рассказал, как отреагировал на вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

В 1/8 финала парижане оказались слабее «Баварии» (0:1, 0:2).

– Вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов вызвал у вас улыбку?

– Да, конечно. Я рассмеялся, – сказал Хавьер Тебас.

Глава Ла Лиги Тебас: «Месси не может вернуться в «Барсу» сейчас, но и в «ПСЖ» не должен быть. Парижане делают деньги на нефти и жульничают со спонсорами»

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34 комментария

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Совесть Черданцева
Тебас о деградации Ла Лиги и о собственноручном убийстве Барсы: "Я посмеялся"
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ak83
Ответ Moscwow
Ну над вылетом Барсы в ЛЕ грех не посмеяться. Тут все ржали
Осталось узнать зачем Барселоне Лига Европы когда есть возможность взять внутренний Трейбл
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Фёдор Кузнецов
Ответ Нурсултан Даулетбаев
интересно , как он держится на своем посту?!
За него голосует большинство клубов
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Natsunoss
Ответ Руслан Насиров
Мадрид рулит, именно поэтому Мадрид голосовал против назначения Тебаса на пост, а потом был одним из немногих клубов, голосовавших против подъема его зарплаты, да-да
Так они ему неофициально накидывают и знают, что ему не надо повышать
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Владимир
да во всех странах чиновники на позитиве, молодцы
у нас вообще рассмеялись на новости о вылете всего рфс из уефа
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Игорь Климов
Внешность Тебаса вызывает смех.
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Виктор Петров
Ответ Moscwow
Ну над вылетом Барсы в ЛЕ грех не посмеяться. Тут все ржали
А когда барса 3 раза подряд насиловала мадпомойку ты тоже смеялась?))))
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Эркинбек Апаканов
Ответ Moscwow
Ну над вылетом Барсы в ЛЕ грех не посмеяться. Тут все ржали
🤣🤣🤣🤣
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Руслан Насиров
Ответ Blaumerc
мадрид рулит
Мадрид рулит, именно поэтому Мадрид голосовал против назначения Тебаса на пост, а потом был одним из немногих клубов, голосовавших против подъема его зарплаты, да-да
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grek087
Ответ Lindeman
Испанский футбол деградирует. Из-за его правила многие клубы не могут покупать игроков, а чтобы купить нужно кого-то продать и чаще всего это один из лидеров команды. Два клуба осталось в еврокубках, а прошлогодний полуфиналист ЛЧ отлетает от скромного Андерлехта в ЛК. Но ему смешно, что ПСЖ вылетает из ЛЧ, просто клинический идиот
Испанский футбол не может регулярно забирать все еврокубки. Пусть развитый английский футбол забирает, пока дают.
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somebody
Какой же нелепый идиот, с таким президентом Ла-лиге ничего не светит хорошего
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Станислав Саганов-Коняев
Ответ Blaumerc
мадрид рулит
Поэтому Мадрид один из немногих, кто голосует против него?
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Александра Александрова
Ответ Zidan GOAT
Заткнулась бы, пока твой любимый клуб не выкинули в Сегунду за подкуп судей )
Заткнись сам , а то воняет
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-4
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Blaumerc
Ответ mqh9pzrxgf
Скоро суд по делу негрейры?
вообще без понятия, может суда и не будет
0
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grek087
Ответ Нурсултан Даулетбаев
интересно , как он держится на своем посту?!
Наверное просто не нарушает закон. Исполняет все то, что указано в правилах лиги. Наверное так. Чего и Барсе, ПСЖ и Сити советую. Играйте по правилам и будет у вас все хорошо
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mqh9pzrxgf
Ответ Blaumerc
мадрид рулит
Скоро суд по делу негрейры?
+5
-2
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Lindeman
Испанский футбол деградирует. Из-за его правила многие клубы не могут покупать игроков, а чтобы купить нужно кого-то продать и чаще всего это один из лидеров команды. Два клуба осталось в еврокубках, а прошлогодний полуфиналист ЛЧ отлетает от скромного Андерлехта в ЛК. Но ему смешно, что ПСЖ вылетает из ЛЧ, просто клинический идиот
+8
-1
+7
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Lazizbek Gulyamov
В плей-оффе еврокубков: Реал, Севилья. Смейся теперь
0
0
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Zidan GOAT
Ответ Александра Александрова
Если бы не чудеса с судьями реала , то да
Заткнулась бы, пока твой любимый клуб не выкинули в Сегунду за подкуп судей )
+6
-5
+1
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Barsa! bolshe chem klub
напоминает народных депутатов Госдумы.
сверху смеяться всегда легко
+1
-1
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Zidan GOAT
Ответ Moscwow
Ну над вылетом Барсы в ЛЕ грех не посмеяться. Тут все ржали
Самое прикольное, что он почему то мадридский чиновник )
+3
-3
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Kyancey
Ответ Moscwow
Ну над вылетом Барсы в ЛЕ грех не посмеяться. Тут все ржали
Топ!😂😂 Жаль, только 1 плюс можно поставить😅
+8
-5
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Александра Александрова
Ответ Акира_1
Там комплекс из дикого фарта и судейских решений.
Без фарта тоже , даже судьи бы не помогли , это лишь говорит только о слабости реала )хотя когда Хави по сути вторым составом обыгрывает реал у него в гостях , это тоже о многом говорит)
+5
-10
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Mayer
Какой же 🤡
+2
-2
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Акира_1
Ответ Александра Александрова
Если бы не чудеса с судьями реала , то да
Там комплекс из дикого фарта и судейских решений.
+5
-8
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