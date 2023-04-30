Тренер «Тоттенхэма» Мэйсон о 3:4 с «Ливерпулем»: «Мы были лучше с огромным отрывом, я опустошен. Жота должен был получить одну из самых очевидных красных карточек»
Райан Мэйсон рассказал о разочаровании после поражения «Тоттенхэма» от «Ливерпуля» (3:4).
«Шпоры» уступали 0:3 после 15 минут матча 34-го тура АПЛ, но сумели сравнять счет. На 4-й добавленной ко второму тайму минуте «Ливерпуль» забил победный гол.
На 81-й минуте главный судья Пол Тирни показал полузащитнику «красных» Диогу Жоте желтую карточку за попадание ногой в голову хавбеку Оливеру Скиппу.
«Я опустошен. Реальность такова, что команда, создавшая больше моментов, проиграла.
Мы были лучшей командой с огромным отрывом. Подарить такой команде, как «Ливерпуль», четыре гола... Это сложно. Трудно выразить словами, насколько я расстроен.
Надо понимать, что такое АПЛ и что требуется в каждом матче. Сложно объяснить, как можно так начать игру. Но мы хорошо готовились, каждый раз, когда мяч был у нас, мы создавали голевой момент. Мы создали много моментов во втором тайме, попали в штангу. К тому же за фол на Оливере Скиппе должна была быть одна из самых очевидных красных карточек.
Мне нужно осторожно выбирать слова, но, думаю, невозможно было не понять, что там должно быть удаление. То, что парню разбили голову до крови, когда она была на полутораметровой высоте, явно говорит об опасности для игрока. Это вызывает недоумение. Такое решение определяет разницу между победой и ее отсутствием.
Я бы хотел услышать объяснение. Я видел все это в реальном времени, а у ВАР есть и повтор.
Но мы показали, что можем быть очень хорошей командой. В то же время в первые 15 минут стало понятно, почему мы в том положении, в котором находимся. Отыграться, но подарить такой гол в конце – это сложно принять», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма».
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ну ну))с отрывом вы были лучше 😁
Фол Скиппа на Диазе-красная карточка
Да и в этом матче, что бомбить, у обоих клубо мизерные шансы на ЛЧ. Вот в прошлом сезоне, Ливерпуль именно в матче с вами упустил чемпионство, когда игроки шпор после каждого контакта валялись, особенно после гола, у судья любое единоборство свистел вам.
я не понимаю этого вашего двуличия когда все пишут о том что жоте нужно было красную 200 процентов дать.
и заметь, я очень редко судейские косяки обсуждаю.
Просто такое резко в глаза бросилось.
А вот красная Жоте - очевиднейшая. Тут даже вопросов быть никаких не может. Но не в случае с Ливерпулем. В героической ничье 2-2 игроку шпор в конце матча точно так же в штрафной влетели шипами (без крови), там даже фол не дали.
Кому то можно чуть больше, чем другим.
При этом на все это у портовых один ответ - ошибка с Кейном. Огромное количество судейского произвола в матчах с Тоттенхэмом они объясняют кармой всего за одну ошибку в пользу шпор. Забавно)
Мы были лучшей командой с огромным отрывом."
Статистика говорит несколько иное: https://telegra.ph/Liverpool-vs-Tottenham-04-30