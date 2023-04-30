Тренер «Тоттенхэма» Мэйсон о 3:4 с «Ливерпулем»: «Мы были лучше с огромным отрывом, я опустошен. Жота должен был получить одну из самых очевидных красных карточек»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Райан Мэйсон Пол Тирни Диогу Жота Оливер Скипп Футбол

Райан Мэйсон рассказал о разочаровании после поражения «Тоттенхэма» от «Ливерпуля» (3:4).

«Шпоры» уступали 0:3 после 15 минут матча 34-го тура АПЛ, но сумели сравнять счет. На 4-й добавленной ко второму тайму минуте «Ливерпуль» забил победный гол.

На 81-й минуте главный судья Пол Тирни показал полузащитнику «красных» Диогу Жоте желтую карточку за попадание ногой в голову хавбеку Оливеру Скиппу.

«Я опустошен. Реальность такова, что команда, создавшая больше моментов, проиграла.

Мы были лучшей командой с огромным отрывом. Подарить такой команде, как «Ливерпуль», четыре гола... Это сложно. Трудно выразить словами, насколько я расстроен.

Надо понимать, что такое АПЛ и что требуется в каждом матче. Сложно объяснить, как можно так начать игру. Но мы хорошо готовились, каждый раз, когда мяч был у нас, мы создавали голевой момент. Мы создали много моментов во втором тайме, попали в штангу. К тому же за фол на Оливере Скиппе должна была быть одна из самых очевидных красных карточек.

Мне нужно осторожно выбирать слова, но, думаю, невозможно было не понять, что там должно быть удаление. То, что парню разбили голову до крови, когда она была на полутораметровой высоте, явно говорит об опасности для игрока. Это вызывает недоумение. Такое решение определяет разницу между победой и ее отсутствием.

Я бы хотел услышать объяснение. Я видел все это в реальном времени, а у ВАР есть и повтор.

Но мы показали, что можем быть очень хорошей командой. В то же время в первые 15 минут стало понятно, почему мы в том положении, в котором находимся. Отыграться, но подарить такой гол в конце – это сложно принять», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма».

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58 комментариев

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Безумный Макс
а про красную карточку Скиппу он тактично умолчал?!))
ну ну))с отрывом вы были лучше 😁
+58
-13
+45
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llolishe
1 гол ТТХ=оффсайд
Фол Скиппа на Диазе-красная карточка
+44
-21
+23
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Трент 66
В каком месте вы были лучше? Играли так потому что Ливерпуль позволил, продолжив играть с высокой обороной, ни одной позиционной атаки за матч не провели, проигрвая с самого начала.
+26
-8
+18
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Трент 66
Ответ arspurs9
Красная карточка Скиппа - крайне спорный момент. За такие фолы далеко не все и не всегда дают красные, нога внизу, скорость маленькая. А вот красная Жоте - очевиднейшая. Тут даже вопросов быть никаких не может. Но не в случае с Ливерпулем. В героической ничье 2-2 игроку шпор в конце матча точно так же в штрафной влетели шипами (без крови), там даже фол не дали. Кому то можно чуть больше, чем другим. При этом на все это у портовых один ответ - ошибка с Кейном. Огромное количество судейского произвола в матчах с Тоттенхэмом они объясняют кармой всего за одну ошибку в пользу шпор. Забавно)
Да нифига не 100%, Жота стоял на месте, это Шкип летел на мяч, тут на усмотрение арбитра, много таких моментов прощали.
Да и в этом матче, что бомбить, у обоих клубо мизерные шансы на ЛЧ. Вот в прошлом сезоне, Ливерпуль именно в матче с вами упустил чемпионство, когда игроки шпор после каждого контакта валялись, особенно после гола, у судья любое единоборство свистел вам.
+9
-3
+6
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llolishe
Лукаса Моура за ассист на Жоту похвалил хоть?
+7
-1
+6
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Максим Ларченков
Ответ Трент 66
В каком месте вы были лучше? Играли так потому что Ливерпуль позволил, продолжив играть с высокой обороной, ни одной позиционной атаки за матч не провели, проигрвая с самого начала.
Статистику открой знаток: удары в створ 7-4 в пользу шпор, плюс три попадания в штанги,:которые не учитывают
+7
-2
+5
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Максим Ларченков
Ответ Трент 66
В каком месте вы были лучше? Играли так потому что Ливерпуль позволил, продолжив играть с высокой обороной, ни одной позиционной атаки за матч не провели, проигрвая с самого начала.
За позиционные атаки какие то баллы начисляют? Насмешил знатно!
+5
-2
+3
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Арман Мартиросян
Ответ Today I feel Qatari
Ливерпуль за последнюю неделю забивает голы руками, играет руками в своей штрафной и убивает соперников приемами из кунг-фу - а виноват все равно Говард Уэбб :))
Ну так по твоей логике ведь да, а то не ныл бы на ветках Ливерпуля 24/7)
+5
-2
+3
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Гоша70
Ответ Трент 66
В каком месте вы были лучше? Играли так потому что Ливерпуль позволил, продолжив играть с высокой обороной, ни одной позиционной атаки за матч не провели, проигрвая с самого начала.
Моментов у Тоттенхэма было намного больше у Ливерпуля кроме голове и не было нечего, А у Тоттенхэма штанг только 4
+3
-1
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Трент 66
Ответ Today I feel Qatari
Ливерпуль за последнюю неделю забивает голы руками, играет руками в своей штрафной и убивает соперников приемами из кунг-фу - а виноват все равно Говард Уэбб :))
Руками? Пруф можно, или это очередные пригородные фантазии)
+6
-4
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vals1702
Ответ Today I feel Qatari
Добро пожаловать в АПЛ, чел, тут в матчах с ливером судят только так. Привыкай
сколько очков украли судьи у ЛФК это мрак. И так каждый сезон - Уэбб подтвердит)))
+3
-1
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Mr. Angel
Ответ Безумный Макс
а про красную карточку Скиппу он тактично умолчал?!)) ну ну))с отрывом вы были лучше 😁
Они с отрывом лучшие были особенно в первые 15 минут
+4
-2
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MaxB
Ответ Максим Ларченков
Статистику открой знаток: удары в створ 7-4 в пользу шпор, плюс три попадания в штанги,:которые не учитывают
Вторая штанга Сона это момент. Две другие из зафиксированных офсайдов. Матч-то смотрел или лишь бы набросить?
+3
-1
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Марсель Объелся
Мэйсон огромный молодец. Хорошо сыграл против МЮ, сейчас неплохо сыграли с Ливерпулем. Борьбу за ЛЕ думаю он нам выиграет
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dm2244
Если бы судья дал красную Жоте то возможно вы и не сравняли бы счёт
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Гоша70
Ответ llolishe
1 гол ТТХ=оффсайд Фол Скиппа на Диазе-красная карточка
В этом моменте она была скользящая за это красные не дают, а жёлтую после проверки вар дать не имеют права. Офсайда нет это видно по линиям на поле. А пеналь в ворота Ливерпуля не поставили тоже если что
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Dm Kznts
Ответ Арман Мартиросян
Точно все скандалы? И точно все в пользу Ливерпуля?) Я знаю, что хейтеры Ливерпуля умом не блещут, но так откровенно не тупи хотя бы)
прекрати.
я не понимаю этого вашего двуличия когда все пишут о том что жоте нужно было красную 200 процентов дать.
и заметь, я очень редко судейские косяки обсуждаю.
Просто такое резко в глаза бросилось.
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S.Laposter
Ответ Today I feel Qatari
Сколько? За последние 4 матча 3 вам вытащили судьи. Вот уже плюс девять очков в копилку
сначала думал судья клоун. учитывая судейство в обе стороны. Но ты, видимо, его пытаешься превзойти.
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Noxxx Leon
Ответ Syroezhkin
Далбы которые говорят о красной на Жоте смешные такие. Жота ногу поднял когда петушок сам голову под нее подставил
Любой контакт контакт с головой , умышленно или нет удаление, потому что от контакта ноги с ногой человек не умрёт а от травмы головы может быть что угодно, Тирни добик полный и не достоен судить матчи АПЛ
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Арман Мартиросян
Ответ Dm Kznts
да прикольно как предыдуший оратор описал вашу модель поведения )) и угадал
Ты про катарца? Так он глупый хейтер, и пишет откровенную чушь. Ты то нормальный, а я про глоров и хейтеров в целом говорю.
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Арман Мартиросян
Ответ Today I feel Qatari
Я же не виноват, что все скандалы случаются в матчах ливерпуля, причем именно в пользу ливерпуля. Встречались бы в матчах других команд - писал бы на их ветках
Точно все скандалы? И точно все в пользу Ливерпуля?) Я знаю, что хейтеры Ливерпуля умом не блещут, но так откровенно не тупи хотя бы)
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arspurs9
Ответ Безумный Макс
а про красную карточку Скиппу он тактично умолчал?!)) ну ну))с отрывом вы были лучше 😁
Красная карточка Скиппа - крайне спорный момент. За такие фолы далеко не все и не всегда дают красные, нога внизу, скорость маленькая.
А вот красная Жоте - очевиднейшая. Тут даже вопросов быть никаких не может. Но не в случае с Ливерпулем. В героической ничье 2-2 игроку шпор в конце матча точно так же в штрафной влетели шипами (без крови), там даже фол не дали.
Кому то можно чуть больше, чем другим.

При этом на все это у портовых один ответ - ошибка с Кейном. Огромное количество судейского произвола в матчах с Тоттенхэмом они объясняют кармой всего за одну ошибку в пользу шпор. Забавно)
+17
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notafanatall
"команда, создавшая больше моментов, проиграла.
Мы были лучшей командой с огромным отрывом."
Статистика говорит несколько иное: https://telegra.ph/Liverpool-vs-Tottenham-04-30
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Гоша70
Ответ Mr. Angel
Они с отрывом лучшие были особенно в первые 15 минут
Ливерпуль первые 15 мин да но потом всё время Тоттенхэм!
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Today I feel Qatari
Ответ Трент 66
Вар не смотрел этот эпизод,тк он был на глазах у Тирни.
Эпизоды с красными Каземиро тоже были на глазах судьи, но их ВАР почему-то пересмотрел
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