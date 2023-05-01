Глава «Локо» Нагорных о летних трансферах: «На 99,9% уверен, что это будут российские игроки»

Юрий Нагорных уверен, что летом «Локомотив» подпишет только российских игроков.

– Насколько правдива информация, что объем бюджета, выделенного на летние трансферы, зависит от качества выступления команды во второй части сезона?

– «Локомотив» живет в рамках утвержденного годового бюджета. Мы будем очень внимательно и точечно подходить к возможным усилениям. Думаю, для наших болельщиков и футбольных специалистов не являются открытием те позиции, которые нам нужно усилить. Усиление будет точечным.

– Можно ли в нынешней политической ситуации говорить, что среди новичков будут только российские игроки?

– На 99,9% уверен, что это будут российские игроки, – сказал председатель совета директоров « ».

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