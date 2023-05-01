«Дзюба забил лучший гол тура. Кто еще в «Локо» может так цементировать команду и организовывать игру?» Нагорных о форварде
Юрий Нагорных назвал Артема Дзюбу важным игроком для «Локомотива».
Председатель совета директоров клуба высказался после победы красно-зеленых в матче Мир РПЛ с «Химками» (5:1), в котором Дзюба сделал дубль.
«Не хочу комментировать участие Дзюбы в шоу [на YouTube-каналах], потому что хочу оценивать то, что он делает в клубе, на поле. На имидж влияло бы, если бы Дзюба не забивал.
Артем очень важный игрок для нас. Кто еще из наших игроков может так цементировать команду и организовывать игру? Назовите, мне сложно еще назвать таких.
Дзюба сегодня перевернул игру, забил лучший гол тура», — сказал Нагорных.
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