«Дзюба забил лучший гол тура. Кто еще в «Локо» может так цементировать команду и организовывать игру?» Нагорных о форварде

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Нагорных Футбол

Юрий Нагорных назвал Артема Дзюбу важным игроком для «Локомотива».

Председатель совета директоров клуба высказался после победы красно-зеленых в матче Мир РПЛ с «Химками» (5:1), в котором Дзюба сделал дубль.

«Не хочу комментировать участие Дзюбы в шоу [на YouTube-каналах], потому что хочу оценивать то, что он делает в клубе, на поле. На имидж влияло бы, если бы Дзюба не забивал.

Артем очень важный игрок для нас. Кто еще из наших игроков может так цементировать команду и организовывать игру? Назовите, мне сложно еще назвать таких.

Дзюба сегодня перевернул игру, забил лучший гол тура», — сказал Нагорных.

Видели, как Дзюба сложился и забил пяткой? После дубля еще и наехал на Талалаева 

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