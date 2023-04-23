«Из-за одного разгильдяя, #####, мы проиграли. Этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет». Евсеев о голе «Алании» «Шиннику» на 94-й
Вадим Евсеев сообщил, что отстранит футболиста «Шинника» из-за ошибки в игре с «Аланией».
В матче 28-го тура Мелбет Первой лиги на 4-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник Александр Галимов допустил потерю, которая привела к победному голу хавбека Батраза Гурциева.
«Итог краткий. Из-за одного разгильдяя, ##### (блин), мы проиграли, поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет», – сказал главный тренер «Шинника».
Отметим, что Галимов вышел на замену на 78-й минуте.
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Короче, тому, кто накосячил, желаю пережить этот эпизод и сделать выводы.
Во-вторых, прочитав это интервью, подумал, что Шинник борется за выход в РПЛ. Оказалось, они там тащатся на 11 месте. Что за неадекватная реакция?
Вывод - Евсеев такой себе тренер и мотиватор. Хочет видимо запугать своих игроков до усрачки какие-то решения принимать, кроме «Пинай вперёд со всей дури».
К слову у Алании всего 2 удара 1 гол.
+ Хосонов перехвативший мяч, тоже сделал ошибку за 10 минут до гола.
у него контракт же
Евсеев со своих будет неустойку выплачивать?
Александру – терпения и развития, молодой, всё есть для успеха!