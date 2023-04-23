«Из-за одного разгильдяя, #####, мы проиграли. Этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет». Евсеев о голе «Алании» «Шиннику» на 94-й

Теги Первая лига Вадим Евсеев Шинник Алания Владикавказ Батраз Гурциев Александр Галимов брань контент Футбол

Вадим Евсеев сообщил, что отстранит футболиста «Шинника» из-за ошибки в игре с «Аланией».

В матче 28-го тура Мелбет Первой лиги на 4-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник Александр Галимов допустил потерю, которая привела к победному голу хавбека Батраза Гурциева.

«Итог краткий. Из-за одного разгильдяя, ##### (блин), мы проиграли, поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет», – сказал главный тренер «Шинника».

Отметим, что Галимов вышел на замену на 78-й минуте.

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39 комментариев

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болельщег
Ответ onegin2007
Я тоже бывал в такой ситуации (как игрок сделавший обрез), до сих пор вспоминаю с ужасом. Короче, тому, кто накосячил, желаю пережить этот эпизод и сделать выводы.
Стиви, не парься, болельщики Ливерпуля тебя помнят и уважают. YNWA
+124
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Руслан Узденов
После таких слов в команде не должно быть тебя!
+106
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onegin2007
Я тоже бывал в такой ситуации (как игрок сделавший обрез), до сих пор вспоминаю с ужасом.
Короче, тому, кто накосячил, желаю пережить этот эпизод и сделать выводы.
+61
-2
+59
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Каныбек Жолчубеков
Ответ Руслан Узденов
После таких слов в команде не должно быть тебя!
Да он быдло натуральное, что было видно по поведению на поле и по послематчевым интервью в бытность его ещё игроком, а став тренером только укрепился в этом статусе. Эти послематчевые реплики после в общем то рядовой ошибки игрока хорошо характеризуют его тренерский подход.
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slatar99
Во-первых, это была не потеря, а просто неудачный пас. Игрок тут виноват, конечно, но гол там ещё можно было предотвратить, если бы остальная команда получше сыграла.

Во-вторых, прочитав это интервью, подумал, что Шинник борется за выход в РПЛ. Оказалось, они там тащатся на 11 месте. Что за неадекватная реакция?

Вывод - Евсеев такой себе тренер и мотиватор. Хочет видимо запугать своих игроков до усрачки какие-то решения принимать, кроме «Пинай вперёд со всей дури».
+31
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+31
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justbored
Это что-то из репертуара медиалиги. Где Евсееву самое место в принципе.
+29
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КIR II
Ну ладно, всё это смешно. Давайте ещё посмеёмся, ошибку допустил Галимов в передаче, но на 78 минуте его выпустил Евсеев - так чья это ошибка, может он про себя? + нанесли 6 ударов в створ и 0 голов, может ещё и выгнать нападающего?
К слову у Алании всего 2 удара 1 гол.
+ Хосонов перехвативший мяч, тоже сделал ошибку за 10 минут до гола.
+23
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+23
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MJRom
Галимов был первый на перехвате, но допустил брак при обработке и потом отдал слабый пас под прессингом. Такое случается. Но валить все на одного игрока, который в моменте почти вышел победителем (если не брак при перехвате)... ну Вадя тот еще дятел, конечно. И таке слова тренера уж точно не объединяют команду
+18
0
+18
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Артём Стёпин
а 0 голов в двух последних матчах тоже из-за разгильдяя у команды?
+17
0
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Three Days Grace
Современные методики Евсеева...Футбол заключается в забитии голов, что ли, Вадим?)
+13
0
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Curry30
типичный представитель «отечественных тренеров», которые были «великими игроками», классический бездарь евсеев, которого до управления командой допускать нельзя
+12
0
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Kapitan Klos
Дело было не в бобине, - Разгильдяй сидел в кабине! (армейский фольклор).
+13
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Тосканский_Виноградник
Быдло какое 🤡 с себя бы начал лучше
+10
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Lev Kondratchik
Страшно представить, что бы он сделал с Кариусом после финала ЛЧ, будучи на месте Клоппа
+10
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Merzus21
Ответ Руслан Узденов
После таких слов в команде не должно быть тебя!
вадик, как верный путинист, распостраняет эту логику на кого угодно кроме царя)
+13
-4
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Alex Alex
как это работает?
у него контракт же
Евсеев со своих будет неустойку выплачивать?
+8
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PsichoEscape
Хах, быдлофизрук поплыл. Ни один тренер, который понимает, как управлять командой, никогда не обвинит в проигрыше игрока.
+5
0
+5
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Максим Семин
2 раза посмотрел рекламу, но видео так и не запустилось. Спасибо за отличный плеер, спортс
+4
0
+4
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Jazzzz
Галимая ситуация…
+2
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Пако
Ошибка Галимова, как оправдание Евсеева.
+2
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Andrey Fiver
Ответ Lev Kondratchik
Страшно представить, что бы он сделал с Кариусом после финала ЛЧ, будучи на месте Клоппа
Поэтому его там никогда и не будет :-))
+2
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Алмаз Фахрутдинов
Вадим, напишешь заявление по собственному, получается?!
Александру – терпения и развития, молодой, всё есть для успеха!
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Goshish
Чё Евсеев так базарит, сам же говорил, что футбол - это не про голы. Мб результативность повышать надо, а не ставить какой-то невероятный просто антифутбол, тогда и 1 пропущенный трагедией не будет.
+2
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FilinMD
Евсеев лишь подтверждает реноме быдлана такими словами
+2
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Wolfi4
Ставка не зашла что-ли?
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