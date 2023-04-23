«Из-за одного разгильдяя, #####, мы проиграли. Этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет». Евсеев о голе «Алании» «Шиннику» на 94-й

Вадим Евсеев сообщил, что отстранит футболиста «Шинника» из-за ошибки в игре с «Аланией».

В матче 28-го тура Мелбет Первой лиги на 4-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник допустил потерю, которая привела к победному голу хавбека .

«Итог краткий. Из-за одного разгильдяя, ##### (блин), мы проиграли, поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет», – сказал главный тренер « ».

Отметим, что Галимов вышел на замену на 78-й минуте.

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