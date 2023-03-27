Златан не тренировался со сборной Швеции из-за дискомфорта. Его участие в матче с Азербайджаном под вопросом

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Сборная Швеции по футболу сборная Азербайджана по футболу квалификация Евро-2024 Янне Андерссон Футбол

Участие Златана Ибрагимовича в матче с Азербайджаном под вопросом.

41-летний форвард сборной Швеции не тренировался с командой в воскресенье из-за дискомфорта.

Как сообщает пресс-служба сборной Швеции, Ибрагимович тренировался отдельно от команды.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер команды Янне Андерссон сообщил, что решение об участии Ибрагимовича в матче с Азербайджаном примет медицинский штаб сборной.

Сборная Швеции сыграет с Азербайджаном в квалификации Евро-2024 в понедельник, 27 марта. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.

41-летний Златан – самый возрастной игрок в истории отборов к Евро. У него 122 матча за Швецию

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10 комментариев

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G-Mack
Ответ Н.Ф.
Неугомонный старикашка. Ноги уже не держат, а всё хорохорится.
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке
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Splin
Понторез✌️🤣😬
+2
0
+2
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Direct free kick
Ответ <~Inter~>
Так он всё равно в сборной как талисман
Анти-талисман
0
-2
-2
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Виталий
Ответ rigobersong
Он в Мальме никому за дарма теперь не нужен:)) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fotoblog/2687878.html?sl=1
Спасибо большое дружище , не натыкался на этот материал , буду знать )))
+1
0
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rigobersong
Ответ Виталий
Ты уже легенда футбола , Златан . Выдающаяся карьера игрока , но пора уже заканчивать..давай еще годик в Мальмё , сделай красиво )
Он в Мальме никому за дарма теперь не нужен:))

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fotoblog/2687878.html?sl=1
+1
0
+1
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<~Inter~>
Так он всё равно в сборной как талисман
+1
-1
0
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Виталий
Ты уже легенда футбола , Златан . Выдающаяся карьера игрока , но пора уже заканчивать..давай еще годик в Мальмё , сделай красиво )
+1
-2
-1
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Direct free kick
Не хочет Златан играть против государства-терориста
+1
-3
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Геннадий Тимченко
кто из игроков сборной испытывал дискомфорт при совместной тренировке или сам Златан❓🤔
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Н.Ф.
Неугомонный старикашка.
Ноги уже не держат, а всё хорохорится.
+9
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