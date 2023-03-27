Златан не тренировался со сборной Швеции из-за дискомфорта. Его участие в матче с Азербайджаном под вопросом

Участие Златана Ибрагимовича в матче с Азербайджаном под вопросом.

41-летний форвард сборной Швеции не тренировался с командой в воскресенье из-за дискомфорта.

Как сообщает пресс-служба сборной Швеции, Ибрагимович тренировался отдельно от команды.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер команды сообщил, что решение об участии Ибрагимовича в матче с примет медицинский штаб сборной.

сыграет с Азербайджаном в квалификации Евро-2024 в понедельник, 27 марта. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.

41-летний Златан – самый возрастной игрок в истории отборов к Евро. У него 122 матча за Швецию