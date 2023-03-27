Златан не тренировался со сборной Швеции из-за дискомфорта. Его участие в матче с Азербайджаном под вопросом
Участие Златана Ибрагимовича в матче с Азербайджаном под вопросом.
41-летний форвард сборной Швеции не тренировался с командой в воскресенье из-за дискомфорта.
Как сообщает пресс-служба сборной Швеции, Ибрагимович тренировался отдельно от команды.
На предматчевой пресс-конференции главный тренер команды Янне Андерссон сообщил, что решение об участии Ибрагимовича в матче с Азербайджаном примет медицинский штаб сборной.
Сборная Швеции сыграет с Азербайджаном в квалификации Евро-2024 в понедельник, 27 марта. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.
41-летний Златан – самый возрастной игрок в истории отборов к Евро. У него 122 матча за Швецию
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fotoblog/2687878.html?sl=1
Ноги уже не держат, а всё хорохорится.