«Янг Бойз» выиграли чемпионат Швейцарии в 5-й раз за 6 лет. У них 16 титулов, у «Грассхоппера» – 27
«Янг Бойз» выиграли чемпионат Швейцарии.
Команда Рафаэля Викки сегодня разгромила «Люцерн» (5:1) в 31-м туре и гарантировала себе титул. Отрыв от идущего вторым «Лугано» составляет 18 очков за пять туров до конца сезона.
Клуб из Берна стал победителем соревнования в 16-й раз и в 5-й за последние 6 лет. Больше титулов у трех клубов: «Грассхоппера» (27), «Базеля» (20) и «Серветта» (17).
Изображение: bscyb.ch
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Большой праздник - Берн черно-желтый )))