«Янг Бойз» выиграли чемпионат Швейцарии в 5-й раз за 6 лет. У них 16 титулов, у «Грассхоппера» – 27

Теги Рафаэль Викки Базель Грассхоппер Янг Бойз высшая лига Швейцария Серветт Футбол

«Янг Бойз» выиграли чемпионат Швейцарии.

Команда Рафаэля Викки сегодня разгромила «Люцерн» (5:1) в 31-м туре и гарантировала себе титул. Отрыв от идущего вторым «Лугано» составляет 18 очков за пять туров до конца сезона.

Клуб из Берна стал победителем соревнования в 16-й раз и в 5-й за последние 6 лет. Больше титулов у трех клубов: «Грассхоппера» (27), «Базеля» (20) и «Серветта» (17).

 

Изображение: bscyb.ch

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2 комментария

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psixyec
Никогда бы не подумал, что у Грассхоппера больше титулов, чем у Базеля и Янг Бойз...
+6
0
+6
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OldRedWhite
Ответ psixyec
Никогда бы не подумал, что у Грассхоппера больше титулов, чем у Базеля и Янг Бойз...
Вот Янги , в отличии от Наполи сегодня болельщиков не подвели !
Большой праздник - Берн черно-желтый )))
+2
0
+2
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2vdhrvmmzf
Ответ psixyec
Никогда бы не подумал, что у Грассхоппера больше титулов, чем у Базеля и Янг Бойз...
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