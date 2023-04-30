«Янг Бойз» выиграли чемпионат Швейцарии в 5-й раз за 6 лет. У них 16 титулов, у «Грассхоппера» – 27

«Янг Бойз» выиграли чемпионат Швейцарии.

Команда Рафаэля Викки сегодня разгромила «Люцерн» (5:1) в 31-м туре и гарантировала себе титул. Отрыв от идущего вторым «Лугано» составляет 18 очков за пять туров до конца сезона.

Клуб из Берна стал победителем соревнования в 16-й раз и в 5-й за последние 6 лет. Больше титулов у трех клубов: « » (27), « » (20) и « » (17).

Изображение: bscyb.ch

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