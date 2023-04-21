«Фиорентина» сыграет с «Базелем» в полуфинале Лиги конференций, «Вест Хэм» встретится с АЗ

Определились пары полуфиналистов Лиги Конференций.

На стадии 1/2 финала этого турнира « » сыграет с «Базелем», а « » встретится с .

Первые матчи полуфинала Лиги конференций состоятся 11 мая, ответные игры пройдут 18 мая.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол