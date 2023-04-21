«Фиорентина» сыграет с «Базелем» в полуфинале Лиги конференций, «Вест Хэм» встретится с АЗ

Теги Фиорентина высшая лига Нидерланды Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия Базель высшая лига Швейцария АЗ Лига Конференций УЕФА Футбол

Определились пары полуфиналистов Лиги Конференций.

На стадии 1/2 финала этого турнира «Фиорентина» сыграет с «Базелем», а «Вест Хэм» встретится с АЗ.

Первые матчи полуфинала Лиги конференций состоятся 11 мая, ответные игры пройдут 18 мая.

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12 комментариев

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pit4er
Даешь по итальянскому клубу в финале каждого еврокубка
+20
0
+20
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Алексей Игоревич
Лучше шанса для этой огненной Фиорентины Итальяно взять еврокубок может и не быть, Вперёд, Фиалки!
+19
-1
+18
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Granero-24
ЛЧ - Милан и Интер
ЛЕ - Ювентус и Рома
ЛК - Фиорентина
Клубы Серии А возвращаються в топы еврокубков!
+16
0
+16
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Andrey Andreev
Финал Фиорентина - Вест Хэм? Неплохо.
+7
0
+7
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Direct free kick
Финал ВХ-Фиалки был бы лучший вариантом
+3
0
+3
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OldRedWhite
Базель поделом наказал Ниццу !
Какая же грязная команда, это ещё судья их щадил …
+1
0
+1
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Kulich
Фиооентина - Вест Хем.. даешь старый добрый олдскул 👍👍
+1
0
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bengalsckyzh
«Вест Хэм» - браво. Антонио которому 33 года отдельное браво. Удачи им.
+1
0
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Filipp Gorski
Ответ Алексей Игоревич
Лучше шанса для этой огненной Фиорентины Итальяно взять еврокубок может и не быть, Вперёд, Фиалки!
Фиалки крутые скорее всего окажутся в финале
Но есть Вест Хэм и как по мне их состав более звездный и классный
Посмотрим что будет дальше
+1
0
+1
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OldRedWhite
Ответ pit4er
Даешь по итальянскому клубу в финале каждого еврокубка
Это было бы не только занятно, но и вполне заслужено !
+1
0
+1
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Т Марк
Ответ Granero-24
ЛЧ - Милан и Интер ЛЕ - Ювентус и Рома ЛК - Фиорентина Клубы Серии А возвращаються в топы еврокубков!
Согласен!Очень рад этому.
+1
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утиный пляжик
Фиорентина - Вест Хэм, пожалуйста:)
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