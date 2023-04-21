«Фиорентина» сыграет с «Базелем» в полуфинале Лиги конференций, «Вест Хэм» встретится с АЗ
Определились пары полуфиналистов Лиги Конференций.
На стадии 1/2 финала этого турнира «Фиорентина» сыграет с «Базелем», а «Вест Хэм» встретится с АЗ.
Первые матчи полуфинала Лиги конференций состоятся 11 мая, ответные игры пройдут 18 мая.
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Какая же грязная команда, это ещё судья их щадил …
Но есть Вест Хэм и как по мне их состав более звездный и классный
Посмотрим что будет дальше