Сын Анчелотти может возглавить «Базель». 33-летний Давиде считает, что готов тренировать самостоятельно

Сын Карло Анчелотти Давиде может возглавить «Базель»

По информации Marca, 33-летний специалист, работающий в тренерском штабе своего отца Карло Анчелотти в « », готов начать самостоятельную тренерскую карьеру. В следующем сезоне может стать главным тренером швейцарского « ».

Сообщается, что руководство намерено строить новый проект, чтобы вновь бороться за победу в лиге, и готов сделать ставку на младшего Анчелотти.

Ранее «Базель» уволил главного тренера Александра Фрая, исполняющим его обязанности назначен .

«Базель» идет на 5-м месте в чемпионате Швейцарии, на 20 очков отставая от лидирующих «Янг Бойз».