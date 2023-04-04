Сын Анчелотти может возглавить «Базель». 33-летний Давиде считает, что готов тренировать самостоятельно

Теги Александер Фрай Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Базель высшая лига Швейцария Хайко Фогель Давиде Анчелотти Футбол

Сын Карло Анчелотти Давиде может возглавить «Базель»

По информации Marca, 33-летний специалист, работающий в тренерском штабе своего отца Карло Анчелотти в «Реале», готов начать самостоятельную тренерскую карьеру. В следующем сезоне Давиде может стать главным тренером швейцарского «Базеля».

Сообщается, что руководство намерено строить новый проект, чтобы вновь бороться за победу в лиге, и готов сделать ставку на младшего Анчелотти. 

Ранее «Базель» уволил главного тренера Александра Фрая, исполняющим его обязанности назначен Хайко Фогель.

«Базель» идет на 5-м месте в чемпионате Швейцарии, на 20 очков отставая от лидирующих «Янг Бойз».

5 комментариев

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иц а мэн
будет таким же позорным физручком как и батя
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Н.Ф.
Оперился ©
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Almaz KENZHEBEKOV
удачи, кажется время
+1
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Александр Зубков
Я думал, что у папы Карло сын- Буратино. А тут ещё один))
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Дядя ТУРА
много читал о нем. очень сильный специалист.
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-2
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