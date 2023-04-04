Сын Анчелотти может возглавить «Базель». 33-летний Давиде считает, что готов тренировать самостоятельно
Сын Карло Анчелотти Давиде может возглавить «Базель»
По информации Marca, 33-летний специалист, работающий в тренерском штабе своего отца Карло Анчелотти в «Реале», готов начать самостоятельную тренерскую карьеру. В следующем сезоне Давиде может стать главным тренером швейцарского «Базеля».
Сообщается, что руководство намерено строить новый проект, чтобы вновь бороться за победу в лиге, и готов сделать ставку на младшего Анчелотти.
Ранее «Базель» уволил главного тренера Александра Фрая, исполняющим его обязанности назначен Хайко Фогель.
«Базель» идет на 5-м месте в чемпионате Швейцарии, на 20 очков отставая от лидирующих «Янг Бойз».
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