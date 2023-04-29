«Роналду изменил все, нас стали больше смотреть по всему миру. В Саудовской Аравии он получает удовольствие, но знает, что лига сложная». Хавбек «Аль-Таавуна» Гамарра о капитане «Аль-Насра»

Алехандро Ромеро Гамарра рассказал, как Криштиану Роналду влияет на лигу Саудовской Аравии.

« изменил все – как в плане поддержки фанатов, так и в плане конкуренции. Благодаря ему лигу стали больше смотреть по всему миру. Он один из лучших в истории, играть против него – это нечто невероятное.

Я немного поговорил с ним после матча, и мне показалось, что он получает удовольствие в Саудовской Аравии, но также знает, что у нас очень сложный чемпионат», – заявил полузащитник « ».

Роналду присоединился к « » минувшей зимой. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Сравнение подписания Роналду с двумя кебабами – фэйк. Но вокруг Криштиану и без этого шторм

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