«Роналду изменил все, нас стали больше смотреть по всему миру. В Саудовской Аравии он получает удовольствие, но знает, что лига сложная». Хавбек «Аль-Таавуна» Гамарра о капитане «Аль-Насра»
Алехандро Ромеро Гамарра рассказал, как Криштиану Роналду влияет на лигу Саудовской Аравии.
«Криштиану изменил все – как в плане поддержки фанатов, так и в плане конкуренции. Благодаря ему лигу стали больше смотреть по всему миру. Он один из лучших в истории, играть против него – это нечто невероятное.
Я немного поговорил с ним после матча, и мне показалось, что он получает удовольствие в Саудовской Аравии, но также знает, что у нас очень сложный чемпионат», – заявил полузащитник «Аль-Таавуна».
Роналду присоединился к «Аль-Насру» минувшей зимой. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Сравнение подписания Роналду с двумя кебабами – фэйк. Но вокруг Криштиану и без этого шторм
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