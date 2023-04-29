«Роналду изменил все, нас стали больше смотреть по всему миру. В Саудовской Аравии он получает удовольствие, но знает, что лига сложная». Хавбек «Аль-Таавуна» Гамарра о капитане «Аль-Насра»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таавун Алехандро Ромеро Гамарра Футбол

Алехандро Ромеро Гамарра рассказал, как Криштиану Роналду влияет на лигу Саудовской Аравии.

«Криштиану изменил все – как в плане поддержки фанатов, так и в плане конкуренции. Благодаря ему лигу стали больше смотреть по всему миру. Он один из лучших в истории, играть против него – это нечто невероятное.

Я немного поговорил с ним после матча, и мне показалось, что он получает удовольствие в Саудовской Аравии, но также знает, что у нас очень сложный чемпионат», – заявил полузащитник «Аль-Таавуна».

Роналду присоединился к «Аль-Насру» минувшей зимой. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Сравнение подписания Роналду с двумя кебабами – фэйк. Но вокруг Криштиану и без этого шторм

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Это красивый, не урод
+23
-9
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
Роналду счастлив в Аравии, а как счастливы его фанаты. В 66 лиге мира провалился и упустил все трофеи, идеальное завершение карьеры
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Кринж лузер изменил все, вернул 0 трофеев альнасру)
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
"но также знает, что у нас очень сложный чемпионат" (с)

среди любителей? возможно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Ответ rigobersong
Помню как Бэкхэм в МЛС приезжал, настоящий праздник футбола был, да он приехал туда в более раннем возрасте, но это было позитивно. Никаких скандалов, только улыбки и шоу вокруг!:) А с роналду мы слышим только скандалы, истерики и т д. К сожалению это не тот эффект который бы хотели получить Аравийцы:))
Бекса освистывали свои же фанаты после возвращения из Милана, ведь он не хотел обратно в МЛС. А хотел кинуть фанатов с их майками и абониментами и остаться в Европе )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
werowolf-gears
Помню только Карлоса Гамарру из сборной Парагвая
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Соперники только рады, что Роналду в СА. Самые легкие три очка в карьере
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AXEL7
Ахахаха, сложная лига
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ben Shelton
Роналду изменил все, даже позицию команды в таблице на вторую
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Кто это вообще смотрит. Реально, есть тут уриштибои, которые смотрят его игру а чемпионате СА?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Этот Кринж7 даже в Аль-Наср не лучший, не говоря уже про весь этот дворовый чемпионат Саудовской Аравии.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Гамарра теперь приоритетный трансфер для Аль-Насра, ждём на интервью у Моргана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lavinka
Пришёл увидел развалил !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
Ответ Михо
Думаю не зайдет. Потому что ты Равеныч, удаляй😃
😂тут плюсики у него, не удалит
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий