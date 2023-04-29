«Аль-Наср» Роналду претендует на Теллеса. «Севилья» не станет подписывать защитника «МЮ» (As)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Севилья Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Алекс Теллес Футбол

Криштиану Роналду в «Аль-Насре» может поиграть с экс-партнером по «Манчестер Юнайтед».

По сведениям As, клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к Алексу Теллесу. В отличие от «Севильи», арендовавшей защитника до лета и не планирующей его оставлять из-за финансовых запросов, ближневосточная команда готова платить игроку требуемую зарплату в полном объеме.

Отмечается, что перспективы Теллеса в «МЮ» туманны, он вряд ли останется в клубе. Но непонятно, согласен ли сам игрок, рассчитывающий еще поиграть за сборную Бразилии, на переход в лигу более низкого уровня.

Также защитником интересуется «Галатасарай».

Со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Romeo Yankovich
Ответ Пирс Морган
"На переход в лигу более низкого уровня". Сейчас ботоксные зомби объяснят, что эта лига оказывается топ-1
странно, обычно ты в этих первых рядах находишься, мистер Пирс))
+15
-3
+12
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takehiko
Странно, новость про Роналду, а написано всего-то 3 комментария😳
+5
-1
+4
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Vitalik Barbacari
Аль Наср Роналду, Барселона Месси, ПСЖ Мбаппе, клубы Ибрагимовича.
+4
0
+4
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Freedoms
"Аль наср Роналду". Вот владельцы аль наср удивяться, оказывается теперь аль наср роналду пренадлежит
+3
0
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Заяцволк
Я пару минут назад как раз сделал насроналду
+4
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Пирс Морган
"На переход в лигу более низкого уровня". Сейчас ботоксные зомби объяснят, что эта лига оказывается топ-1
+8
-6
+2
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Greatest Of All Time
Ответ Decard Show
Португалец7 был везде символом любого клуба: Манчестер Роналду, Мадрид Роналду Ювентус Роналду Аль Насра Роналду Отсюда и закономерное названия! Например Фидель Кастро это Куба! Кемаль Ататюрк это Турция! Мандела ЮАР Ганди Индия Аргентина Марадоны Псж Мбаппе и.т
Ты забыл добавить Клиника Decard Show
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c0ncistad0r
Если МЮ сбить ему зарплату и избавиться от остального балласта в защите, можно его и оставить в качестве игрока запаса. Уж точно получше Маласии будет
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Любезный Коссутий
50 миллионов, и он ваш 👍
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ML26
Ответ Екн Лор
Топ-2 вообще-то, на первом месте Убер Лига
Зафактил жестко
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