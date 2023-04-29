«Аль-Наср» Роналду претендует на Теллеса. «Севилья» не станет подписывать защитника «МЮ» (As)

Криштиану Роналду в «Аль-Насре» может поиграть с экс-партнером по «Манчестер Юнайтед».

По сведениям As, клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к . В отличие от «Севильи», арендовавшей защитника до лета и не планирующей его оставлять из-за финансовых запросов, ближневосточная команда готова платить игроку требуемую зарплату в полном объеме.

Отмечается, что перспективы Теллеса в «МЮ» туманны, он вряд ли останется в клубе. Но непонятно, согласен ли сам игрок, рассчитывающий еще поиграть за сборную Бразилии, на переход в лигу более низкого уровня.

Также защитником интересуется «Галатасарай».

Со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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