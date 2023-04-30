Галактионов о 5:1 с «Химками»: «Задача «Локомотива» – не сбавлять. Дзюба – топ с точки зрения человеческих качеств и уровня»

Теги Локомотив Химки Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов призвал «Локомотив» продолжать играть так же, как с «Химками» (5:1).

– В первом тайме со стороны соперника были опасные контрвыпады, нам немного не хватало быстрых атак. Было много позиционной игры, но втором тайме мы поймали свои шансы за счет быстрых игроков. Рады, что добились крупной победы, двигаемся дальше.

– Не было ли опасения за линию обороны?

– Мы получили много желтых карточек, были определенные перестановки. У нас одна цель, мы договорились с ребятами, что каждый матч – финал. Двигаемся поступательно, наша задача – не сбавлять.

– Комфортно ли вам работать с Дзюбой?

– Артем – топ с точки зрения атмосферности, человеческих качеств и своего уровня. У нас в команде есть взаимопонимание, все дополняют друг друга, Артем помогает команде, все работают вместе для достижения результата, – отметил главный тренер «Локомотива».

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14 комментариев

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Roman
Жаль, что Локо и Галактионов нашли друг друга только зимой. Могли вполне сейчас с Ростовом, Спартаком и ЦСКА за серебро биться. Следующий сезон внушает оптимизм
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Николай Володин
"человеческих качеств" лучше убрать)))
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Alex Americano
Наконец вернулись на правильные рельсы, не может не радовать.
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Amalfitano
Ответ юра георгиевский
Когда Локомотив играл с Зенитом дома и проиграл, буквально недавно, 9 апреля Локо - Зенит 1:2, то Дзюба, сразу после свистка убежал с поля, Сергей Богданович Семак хотел с ним поздороваться, но Дзюба понёсся с поля, как метеор. Что-то никакой «топовости» и человеческих качеств, у Дзюбы тогда никто не заметил. Может она бывает у Дзюбы только с Химками и Торпедо ... ?! Можете это посмотреть в Ютубе, кто хочет.
Ну дык и у Малколма оно бывает не матчах против Юве и Челси. Все какие-то КС да Факелы.
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dimkaa1
Ответ Roman
Жаль, что Локо и Галактионов нашли друг друга только зимой. Могли вполне сейчас с Ростовом, Спартаком и ЦСКА за серебро биться. Следующий сезон внушает оптимизм
Жаль, что нашли друг друга, когда нет амбиций выступать в еврокубках. Было бы интересно посмотреть
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Yasha Bykhal
Дзюба святой с точки зрения человеческих качеств
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Тюменец
Галактионов: а еще он пельмени стряпает и актер неплохой
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юра георгиевский
Пусть Галактионов попробует усадить этого Дзюбу на скамейку, то сразу узнает все «человеческие качества» Дзюбы, во всей красе. Мы несколько раз наблюдали эти «человеческие качества» , имели такое счастье и удовольствие.
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Эндрю81
Хорошая попытка Галактионов, но - нет! Хейтеров так просто не обманешь. Ох уж эти проплаченные Дзюбой комментарии.
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юра георгиевский
Ответ Amalfitano
Ну дык и у Малколма оно бывает не матчах против Юве и Челси. Все какие-то КС да Факелы.
Тут речь и сама ветка идёт о Дзюбе. Не надо отвлекаться.
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