Галактионов о 5:1 с «Химками»: «Задача «Локомотива» – не сбавлять. Дзюба – топ с точки зрения человеческих качеств и уровня»

Михаил Галактионов призвал «Локомотив» продолжать играть так же, как с «Химками» (5:1).

– В первом тайме со стороны соперника были опасные контрвыпады, нам немного не хватало быстрых атак. Было много позиционной игры, но втором тайме мы поймали свои шансы за счет быстрых игроков. Рады, что добились крупной победы, двигаемся дальше.

– Не было ли опасения за линию обороны?

– Мы получили много желтых карточек, были определенные перестановки. У нас одна цель, мы договорились с ребятами, что каждый матч – финал. Двигаемся поступательно, наша задача – не сбавлять.

– Комфортно ли вам работать с Дзюбой?

– Артем – топ с точки зрения атмосферности, человеческих качеств и своего уровня. У нас в команде есть взаимопонимание, все дополняют друг друга, помогает команде, все работают вместе для достижения результата, – отметил главный тренер « ».

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