Алвес написал письмо бросившей его жене: «Ты и дети – лучшее, что случалось со мной. Понимаю твою боль. Буду бороться, чтобы доказать миру свою невиновность»

Подозреваемый в изнасиловании написал своей жене письмо.

Ранее Джоана Санс объявила о расставании с бывшим футболистом «Барселоны» и сборной , находящимся в заключении.

Как было сказано в эфире Antena 3, девушка продолжает ежедневно созваниваться с Алвесом и знала о содержании письма, которое до нее не дошло, но попало в распоряжение ведущих передачи Y Ahora Sonsoles.

«Дорогая Джоана. У нас было почти 8 лет большой любви, привязанности, уважения и взаимной заботы. Особенно в последние годы рядом с тобой все кажется легче и приятнее. Ты и мои дети, Дани Фильо и Виктория, стали лучшим, что когда-либо случалось со мной.

Вместе мы росли с самого дня нашей встречи. С первой минуты мы начали совместную жизнь. Мы сопровождали друг друга все эти годы, укрепляя и украшая жизни друг друга. Сейчас, в это трудное время, я сожалею о твоем решении и надеюсь, что жизнь даст еще один шанс проявить любовь к тебе.

Я понимаю боль, которую причиняет несправедливая ситуация, в которой мы оказались, и понимаю, что ты не смогла выдержать всего этого давления. Факты, в которых меня обвиняют, чужды мне и тем ценностям, которыми я руководствуюсь в своей жизни: любви, уважению и старанию.

Я буду продолжать бороться, как я всегда это делал, веря в себя, опираясь на поддержку и доверие тех, кто знает, кто я на самом деле. Я буду бороться до конца, подпитываясь безусловной любовью моих детей, моих родителей и тех, кто продолжает быть рядом со мной, чтобы вскоре доказать всему миру свою невиновность», – говорится в письме Алвеса.

Жена Алвеса объявила о расставании с игроком, обвиняемым в изнасиловании: «Я всегда буду любить его, но еще я ценю и уважаю себя»

Алвес объявил голодовку из-за расставания с женой. Говорят, он даже не выходит из камеры

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