Алвес написал письмо бросившей его жене: «Ты и дети – лучшее, что случалось со мной. Понимаю твою боль. Буду бороться, чтобы доказать миру свою невиновность»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига девушки и спорт Футбол

Подозреваемый в изнасиловании Дани Алвес написал своей жене письмо.

Ранее Джоана Санс объявила о расставании с бывшим футболистом «Барселоны» и сборной Бразилии, находящимся в заключении.

Как было сказано в эфире Antena 3, девушка продолжает ежедневно созваниваться с Алвесом и знала о содержании письма, которое до нее не дошло, но попало в распоряжение ведущих передачи Y Ahora Sonsoles.

«Дорогая Джоана. У нас было почти 8 лет большой любви, привязанности, уважения и взаимной заботы. Особенно в последние годы рядом с тобой все кажется легче и приятнее. Ты и мои дети, Дани Фильо и Виктория, стали лучшим, что когда-либо случалось со мной.

Вместе мы росли с самого дня нашей встречи. С первой минуты мы начали совместную жизнь. Мы сопровождали друг друга все эти годы, укрепляя и украшая жизни друг друга. Сейчас, в это трудное время, я сожалею о твоем решении и надеюсь, что жизнь даст еще один шанс проявить любовь к тебе.

Я понимаю боль, которую причиняет несправедливая ситуация, в которой мы оказались, и понимаю, что ты не смогла выдержать всего этого давления. Факты, в которых меня обвиняют, чужды мне и тем ценностям, которыми я руководствуюсь в своей жизни: любви, уважению и старанию.

Я буду продолжать бороться, как я всегда это делал, веря в себя, опираясь на поддержку и доверие тех, кто знает, кто я на самом деле. Я буду бороться до конца, подпитываясь безусловной любовью моих детей, моих родителей и тех, кто продолжает быть рядом со мной, чтобы вскоре доказать всему миру свою невиновность», – говорится в письме Алвеса.

Жена Алвеса объявила о расставании с игроком, обвиняемым в изнасиловании: «Я всегда буду любить его, но еще я ценю и уважаю себя»

Алвес объявил голодовку из-за расставания с женой. Говорят, он даже не выходит из камеры

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21 комментарий

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Геннадий Тимченко
Ответ Konstantin Frolov
Да какая тайна переписки, журналисты эту муть сами развели, сами поди это письмо и нацарапали. Не удивлюсь, если сам Алвес сейчас отдыхает где-нибудь в Сан-Паулу и знать не знает в чем его жёлтые газеты обвиняют
такой слог абсолютно не соответствует ни поведению самого Алвеса, ни тем разнообразным версиям события, которые он периодически излагал... не удивлюсь, что это проделки адвоката Месси (он заказал этот душещипательный текст у знакомых писателей), а старину Алвеса о его писательских талантах даже и не предупредили 🤣🤣🤣
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kin
Есть ролик гениальный как командир на плацу чихвостит прапора за пьянку, и в финале говорит: «Бабу надо искать до того, как наебе…..ся, а не после!»
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Роман
Ответ Momos
Извините, но испанская правоохранительная система больше похожа на цирк, чем сам цирк. Никакой тайны следствия. Все показания свидетелей тут же попадают в прессу и активно обсуждаются. Тексты всех допросов подозреваемого активно сливаются туда же. Записи камер с места преступления заботливо предоставлены журналистам и оцениваются публикой со всех сторон. Ну а то, что письмо подозреваемого вместо адресата передается журналистам, которые тут же все вывалили - это вовсе безумие. Тайна переписки? Нет, не слышали.
Возможно сам Данька Алвес захотел обнародовать.
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Роман
Данька не напрягайся, тебе ещё 12 лет сидеть и думать.
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Konstantin Frolov
Ответ Momos
Извините, но испанская правоохранительная система больше похожа на цирк, чем сам цирк. Никакой тайны следствия. Все показания свидетелей тут же попадают в прессу и активно обсуждаются. Тексты всех допросов подозреваемого активно сливаются туда же. Записи камер с места преступления заботливо предоставлены журналистам и оцениваются публикой со всех сторон. Ну а то, что письмо подозреваемого вместо адресата передается журналистам, которые тут же все вывалили - это вовсе безумие. Тайна переписки? Нет, не слышали.
Да какая тайна переписки, журналисты эту муть сами развели, сами поди это письмо и нацарапали. Не удивлюсь, если сам Алвес сейчас отдыхает где-нибудь в Сан-Паулу и знать не знает в чем его жёлтые газеты обвиняют
0
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Momos
Извините, но испанская правоохранительная система больше похожа на цирк, чем сам цирк.
Никакой тайны следствия. Все показания свидетелей тут же попадают в прессу и активно обсуждаются. Тексты всех допросов подозреваемого активно сливаются туда же. Записи камер с места преступления заботливо предоставлены журналистам и оцениваются публикой со всех сторон. Ну а то, что письмо подозреваемого вместо адресата передается журналистам, которые тут же все вывалили - это вовсе безумие. Тайна переписки? Нет, не слышали.
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градус ненависти
Ответ Yuri Ten
А разве это не уголовка? Личные переписки украли, ещё и на замбоящике показали
Так это за него пиар агентство написало, из тех что ведут соцсети за футболистов, формируя имидж
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antoxaspam
Чужие письма читать нехорошо
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Иван Ларин
Ответ Yuri Ten
А разве это не уголовка? Личные переписки украли, ещё и на замбоящике показали
возможно адвокат не против, тем более это обеляет
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Anatolii
Альфач-алень
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Н.Ф.
Жена Дани Алвеса:

"Я видела твоё спецзадание. После такой чудовищной лжи
я не могу и не хочу быть с тобой. Уверена, что дети, когда вырастут, поймут меня. На развод подам сама. Прощай."
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Edem
Не верю!
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dmitry.flowrider
Ответ Stasik Borisov
Где вы были 8 лет?
Шуток про 8 лет целое море но пока что до сих пор никто. НИКТО не смог на вопрос про 8 лет внятно ответить. Поэтому и коверкают, поэтому и "шутят"
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Gagarin Party
Ответ РОМЫЧ
Он гусиным пером писал?!)
петушиным!)
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РОМЫЧ
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Потому и отправила к мусульманам)
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whereissuso
Как письмо могло вместо адресата попасть на телевидение, это что за порядки вообще?
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РОМЫЧ
Он гусиным пером писал?!)
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Stasik Borisov
Где вы были 8 лет?
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Yuri Ten
А разве это не уголовка? Личные переписки украли, ещё и на замбоящике показали
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rigobersong
Комментарий удален пользователем
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Кудри Гендузи
Чат GPT: составь извинительный текст для жены…
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"Мы сопровождали друг друга все эти годы, укрепляя и украшая жизни друг друга."

Кроме случаев, когда ходил налево, тогда твою жизнь украшали другие.
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