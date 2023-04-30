«ПСЖ» проиграл 6 матчей в чемпионате во 2-й раз за 12 сезонов при катарских владельцах

«ПСЖ» потерпел шестое поражение в чемпионате Франции.

Команда Кристофа Гальтье уступила « » (1:3) в 33-м туре Лиги 1.

В последний раз парижане столько проигрывали в домашней лиге в сезоне-2020/21 – тогда они заняли второе место.

Всего за 12 сезонов при Qatar Sports Investments парижане лишь дважды уступали больше 5 раз за чемпионат.

В оставшихся турах в нынешнем сезоне « » сыграет против «Труа», «Аяччо», «Осера», «Страсбура» и «Клермона».

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