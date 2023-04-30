«ПСЖ» проиграл 6 матчей в чемпионате во 2-й раз за 12 сезонов при катарских владельцах

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лорьян Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» потерпел шестое поражение в чемпионате Франции.

Команда Кристофа Гальтье уступила «Лорьяну» (1:3) в 33-м туре Лиги 1.

В последний раз парижане столько проигрывали в домашней лиге в сезоне-2020/21 – тогда они заняли второе место.

Всего за 12 сезонов при Qatar Sports Investments парижане лишь дважды уступали больше 5 раз за чемпионат.

В оставшихся турах в нынешнем сезоне «ПСЖ» сыграет против «Труа», «Аяччо», «Осера», «Страсбура» и «Клермона».

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77 комментариев

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Игорь Горочкин
Думаю надо переподписать Месси и поднять ему ЗП)
+55
-16
+39
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Scorpion Mk
Думаю катарцы скоро бросят этот проект
+38
-3
+35
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Manas Boltaev
Снова доказывают что главное не в деньгах. Я так счастлив что Мбаппе остался в ПСЖ, дальнейших проигрышей желаю им.
+27
-3
+24
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"Гром"
Что за акция у Лорьяна. Все три автора голов гостей, 2000 года рождения. в конце одного из них заменили на игрока 2000 года рождения .
+13
-1
+12
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rej1sta
Ответ danik 258808
так Месси и Неймар не сильно меньше получают
Ну вообще, после нового контракта сильно меньше.
+16
-5
+11
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Manas Boltaev
Ответ Игорь Горочкин
Думаю надо переподписать Месси и поднять ему ЗП)
Ему уже пофиг победа или поражения. Не хило срубают бабла
+11
-3
+8
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Джейме Ланнистер
В след. сезона на ветке ПСЖ после ухода Месси останутся только, Имя Фамилия и Ставочники. Никому этот безродный клуб не сдался, даже самим игрокам. Даже Катарцы если МЮ купят, бросят этот клуб
+13
-6
+7
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Manas Boltaev
Ответ М.Ю!!!
Так они вместо того что усилить состав,все бабки влили на этого бегунка )))а теперь пожинают плоды )
Мбаппе ещё звезду поймал. Дайте мне пенальти, играйте через меня , дайте нового тренера, продайте Неймара. Капризный игрок показал сущность и свой предел.
+5
0
+5
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Peter Parker
Ответ "Гром"
Что за акция у Лорьяна. Все три автора голов гостей, 2000 года рождения. в конце одного из них заменили на игрока 2000 года рождения .
Франция 25
+5
0
+5
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Пользователь заблокирован
Соснули знатно ,, команда пешеходов и это было видно по последнему голу , бежал один человек , а все остальные изображали Месси
+7
-2
+5
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Злобный Конь
Ответ Scorpion Mk
Думаю катарцы скоро бросят этот проект
Ну а зачем он им? ЧМ провели - больше никому ничего не должны.
+4
0
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vwzx8mx5vh
Ответ Усама Бен Ладен
эффект пешехода
Это эффект мешка с неэффективными владельцами, типа как Челси ток немного попроще
+4
-1
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хавбек+
эффект месси
+9
-6
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Black Phoenix
Если ПСЖ умудрится растерять 8-очковое преимущество (сольёт большинство матчей и придёт к финишу в лучшем случае впритирку) за пять туров до конца чемпа - это будет тотальный факап.
+3
-1
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Анатолий Лузин
Ответ Scorpion Mk
Думаю катарцы скоро бросят этот проект
Я бы на месте шейха владельца так и сделал
+2
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danik 258808
Ответ Барсик Юрана
Эффект зарплаты Мбумбы
так Месси и Неймар не сильно меньше получают
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Усама Бен Ладен
эффект пешехода
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Moe Joe
удалили Хакими, виноват все равно Месси)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ cektor
Псж шайка наёмников без тренера. Надо было Мбаппе уходить , после победы Месси на чм, черепашка не та
Пусть сидит там. Его выбор
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Мафусаил Бен
Ответ Имя Фамилия
Не переживай, выкинут всего лишь балласт меси и его ручного тренера. А команда эта ещё возьмёт кучу трофеев.
Пока что команда взяла просто кучу!)))
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М.Ю!!!
Ответ Manas Boltaev
Снова доказывают что главное не в деньгах. Я так счастлив что Мбаппе остался в ПСЖ, дальнейших проигрышей желаю им.
Так они вместо того что усилить состав,все бабки влили на этого бегунка )))а теперь пожинают плоды )
+2
-1
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red hikkikomori
Эффект отсутствия Неймара
+6
-5
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Arthur Jacob
Ответ Xm.md
Сколько еще пешеход будет мучить нас своей никчемной игрой?
Уйдёт пешеход и останется только Мбаппе не забивающий в 7-8 моментах из 10-и, и Неймар со своими травмами и гулянками
+2
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sports!
Ответ Джейме Ланнистер
В след. сезона на ветке ПСЖ после ухода Месси останутся только, Имя Фамилия и Ставочники. Никому этот безродный клуб не сдался, даже самим игрокам. Даже Катарцы если МЮ купят, бросят этот клуб
да и сейчас он никому не сдался
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Sul Abd
Ответ Xm.md
Зачем мне смотреть Саудовскую лигу?
Потому что если Месси где то не вытягивает ! Ты для местных из адеквата , превращаешься в АДВОКАТА Роналду ))))
Ты еще не встречал походу сына Месси и Гвардиолы Ригоберку ахахаахха
+2
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