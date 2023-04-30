«Ливерпуль» забил «Тоттенхэму» 3 гола за 15 минут. «Шпоры» пропустили 5 от «Ньюкасла» за 21 минуту неделю назад

«Ливерпуль» ведет со счетом 3:0 после 15 минут матча против «Тоттенхэма».

забил на 3-й минуте матча 34-го тура , – на 5-й. на 15-й минуте реализовал пенальти.

Неделю назад, 23 апреля, «шпоры» пропустили 5 голов за 21 минуту и в итоге потерпели поражение со счетом 1:6 от « ».

«Ливерпуль» громит «Тоттенхэм» – 3:0! Джонс, Диас и Салах забили к 15-й минуте. Онлайн-трансляция

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