«Ливерпуль» забил «Тоттенхэму» 3 гола за 15 минут. «Шпоры» пропустили 5 от «Ньюкасла» за 21 минуту неделю назад

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм Мохамед Салах Луис Диас Кертис Джонс Футбол

«Ливерпуль» ведет со счетом 3:0 после 15 минут матча против «Тоттенхэма».

Кертис Джонс забил на 3-й минуте матча 34-го тура АПЛ, Луис Диас – на 5-й. Мохамед Салах на 15-й минуте реализовал пенальти.

Неделю назад, 23 апреля, «шпоры» пропустили 5 голов за 21 минуту и в итоге потерпели поражение со счетом 1:6 от «Ньюкасла».

«Ливерпуль» громит «Тоттенхэм» – 3:0! Джонс, Диас и Салах забили к 15-й минуте. Онлайн-трансляция

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14 комментариев

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ман сити фейк
Конте был прав. Команда без характера
+47
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U
Обычный день Тоттенхема.
+37
0
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udiekemen
Они 10 мин не пропускают, вот в чём неожиданность
+16
-1
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Zlatan Ibra
Манчестер Юнайтед: а чё, так можно было что ли?!
+11
-2
+9
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ХавиГави_Паратрупер
Пора бы KFC становиться титульным спонсором Тоттенхэма. Лучше рекламы жаренной курочки просто не найти🤓
+4
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MUthebest
надеюсь эти днари мимо еврокубков пролетят
+5
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KTK
Тоттенхем такой щедрый. В Премьер лиге остались задача выполнена
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Los Galácticos
Рекорд Ньюкасла не успели повторить, но в целом заявка на свои фирменные 7:0 хорошая.
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-3
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Роман Шаров
Странно, что в этом году происходит с этой командой, вроде и защита одна и таже, но всё хуже и хуже...
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Алексей Гусев
"Ну вот Конте ушел, у Тоттенхема пойдет всё на поправку...Что какие 0-5 за 21 минуту от Ньюкасла, какие 0-3 от Ливерпуля за 15, все же хорошо вроде?"
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Theodor Herzl
Знаменитый стартовый натиск Тоттенхема
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Токсик
Ответ Zlatan Ibra
Манчестер Юнайтед: а чё, так можно было что ли?!
Да вообще позорище. Такой мёртвый ТТХ может не обыграть только Юнайтед. Не удивлюсь, если и с мертвейшими пенсами потеряем очки
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goalscorer
Ответ Алексей Гусев
"Ну вот Конте ушел, у Тоттенхема пойдет всё на поправку...Что какие 0-5 за 21 минуту от Ньюкасла, какие 0-3 от Ливерпуля за 15, все же хорошо вроде?"
А с чего бы это должно пойти на поправку? Тоттенхэм играет по такой же тактике, что и при Конте, а защиты, как нет, так и не было. Не понимаю к чему эти упреки, это что руководство виновато, что Тоттенхэм, играя по тактике Конте, плох?(я сейчас не во всём оправдываю руководство)
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