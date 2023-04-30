Хавбек «Факела» Мендель о Fan ID: «Будь я фанатом – сделал бы. В Воронеже ходят, на «Зените» – 25 тысяч, почему другим нельзя так же?»
Андрей Мендель не понимает, почему болельщики не оформляют Fan ID.
– Какое у тебя отношение к Fan ID? В Воронеже, кажется, будут аншлаги и при более жестких ограничениях.
– У нас вот ходят, да. Почему другим так же нельзя? На «Зенит» ходят 25 тысяч. Понятно, меньше половины вместимости, но все равно.
Я не против Fan ID. Это выбор болельщиков, и все.
– Скольким из этих 25 тысяч людей раздали билеты бесплатно?
– Но у них же есть Fan ID. Так в чем проблема? Будь я болельщиком, сделал бы Fan ID и ходил бы, – сказал полузащитник «Факела».
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и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
τолько за то,
что им
разговаривал Ленин🤣
Раньше такое удовольствие в 1000 бы обошлось, а тут халява)
А в Воронеже 10к стабильно на любых соперников, фулл на топы. И раздавать ни кому ничего не нужно.