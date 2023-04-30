Хавбек «Факела» Мендель о Fan ID: «Будь я фанатом – сделал бы. В Воронеже ходят, на «Зените» – 25 тысяч, почему другим нельзя так же?»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Факел Газпром Арена (Крестовский) Центральный стадион профсоюзов Fan ID Андрей Мендель Футбол

Андрей Мендель не понимает, почему болельщики не оформляют Fan ID.

– Какое у тебя отношение к Fan ID? В Воронеже, кажется, будут аншлаги и при более жестких ограничениях.

– У нас вот ходят, да. Почему другим так же нельзя? На «Зенит» ходят 25 тысяч. Понятно, меньше половины вместимости, но все равно.

Я не против Fan ID. Это выбор болельщиков, и все.

– Скольким из этих 25 тысяч людей раздали билеты бесплатно?

– Но у них же есть Fan ID. Так в чем проблема? Будь я болельщиком, сделал бы Fan ID и ходил бы, – сказал полузащитник «Факела».

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16 комментариев

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Tigo_Volchara93
🐏🐏🐏
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zanuda59
Каждый фанат будь профессиональным футболистом РПЛ тоже сделал бы.
+10
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Геннадий Тимченко
Да будь я и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
τолько за то,
что им
разговаривал Ленин🤣
+4
0
+4
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zanuda59
Ответ Джон Хартсон
Не ходят потому что в Воронеже нет Газпрома, который добровольно-принудительно раздает билеты бюджетникам и прочим школьникам.
Это в Воронеже не ходят? Там до десяти тысяч ходят. С ЦСКА вообще пятнадцать было.
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Shadow1882
Мендель очень интеллигентный человек и всегда мягко высказывается обо всём, стараясь никого не обидеть
+2
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whereissuso
Ответ Shadow1882
Мендель очень интеллигентный человек и всегда мягко высказывается обо всём, стараясь никого не обидеть
А в этот раз с ним что случилось?
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Shadow1882
Ответ whereissuso
А в этот раз с ним что случилось?
Ничего. Поддержал своих болельщиков, которых фанаты травят периодически
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igls54
Одно слово - Мендель!
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tolstiy
🍾 присаживайся и рассказывай подробнее кому и что нужно сделать....
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wlad wasew
Недалёкенький
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vasos
Божин, дай ему пендаль!
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DekiB
А почему какой-то Суряев спрашивает "сколько раздали" у какого-то Менделя? Спросил бы у Миллера тогда, или у Медведева хотя-бы... Или очечко жим-жим?
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ks-1993
Ответ Джон Хартсон
Не ходят потому что в Воронеже нет Газпрома, который добровольно-принудительно раздает билеты бюджетникам и прочим школьникам.
ну почему принудительно. Я живу у стадиона, болею вообще за КС, но по приколу как досуг за бесплатно сходить почему и нет, плюс еще кормят) Красота)
Раньше такое удовольствие в 1000 бы обошлось, а тут халява)
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zanuda59
Ответ ks-1993
ну почему принудительно. Я живу у стадиона, болею вообще за КС, но по приколу как досуг за бесплатно сходить почему и нет, плюс еще кормят) Красота) Раньше такое удовольствие в 1000 бы обошлось, а тут халява)
А душ, переночевать ещё не предусмотрено? Для истинных болельщиков 😁
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Andrew Black
Ответ zanuda59
Это в Воронеже не ходят? Там до десяти тысяч ходят. С ЦСКА вообще пятнадцать было.
У Факела на выезде с Динамо было 750 человек, побольше, чем у некоторых на домашних матчах)
А в Воронеже 10к стабильно на любых соперников, фулл на топы. И раздавать ни кому ничего не нужно.
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