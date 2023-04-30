Хавбек «Факела» Мендель о Fan ID: «Будь я фанатом – сделал бы. В Воронеже ходят, на «Зените» – 25 тысяч, почему другим нельзя так же?»

Андрей Мендель не понимает, почему болельщики не оформляют Fan ID.

– Какое у тебя отношение к Fan ID? В Воронеже, кажется, будут аншлаги и при более жестких ограничениях.

– У нас вот ходят, да. Почему другим так же нельзя? На « » ходят 25 тысяч. Понятно, меньше половины вместимости, но все равно.

Я не против Fan ID. Это выбор болельщиков, и все.

– Скольким из этих 25 тысяч людей раздали билеты бесплатно?

– Но у них же есть Fan ID. Так в чем проблема? Будь я болельщиком, сделал бы Fan ID и ходил бы, – сказал полузащитник « ».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд