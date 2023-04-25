Каррагер уверен, что Кейн останется в «Тоттенхэме»: «Он не уйдет, если Леви не захочет. Харри не будут платить 300–400 тысяч в неделю в АПЛ, а за границу он не уедет»

Джейми Каррагер уверен, что Харри Кейн останется в «Тоттенхэме».

Поле матча с «Ньюкаслом» в , в котором «Тоттенхэм» потерпел поражение со счетом 1:6, болельщик «шпор» спросил экс-игрока «Ливерпуля» в твиттере о будущем Кейна.

«Я думал об этом некоторое время, и я не думаю, что результаты «шпор» изменят тот факт, что он не сможет уйти, если [ ] Леви не хочет его ухода.

Я понимаю идею выручить деньги до того, как он уйдет бесплатно, но, как я уже сказал, я не знаю, сколько вариантов будет у него следующим летом.

Не думаю, что он уедет за границу, потому что он захочет побить рекорд АПЛ [по голам]. Так стал бы кто-нибудь платить ему 300–400 тысяч в неделю в АПЛ, пока у них есть еще один топовый форвард?

Этот нападающий по-прежнему будет играть много матчей, а это значит, что Кейн не будет играть в каждом матче. Поэтому я думаю, что он останется», – написал Каррагер.

Ранее сообщалось, что интересуются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

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