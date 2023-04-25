Каррагер уверен, что Кейн останется в «Тоттенхэме»: «Он не уйдет, если Леви не захочет. Харри не будут платить 300–400 тысяч в неделю в АПЛ, а за границу он не уедет»

Теги Джейми Каррагер премьер-лига Англия Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн соцсети деньги Футбол

Джейми Каррагер уверен, что Харри Кейн останется в «Тоттенхэме».

Поле матча с «Ньюкаслом» в АПЛ, в котором «Тоттенхэм» потерпел поражение со счетом 1:6, болельщик «шпор» спросил экс-игрока «Ливерпуля» в твиттере о будущем Кейна.

«Я думал об этом некоторое время, и я не думаю, что результаты «шпор» изменят тот факт, что он не сможет уйти, если [Дэниэл] Леви не хочет его ухода.

Я понимаю идею выручить деньги до того, как он уйдет бесплатно, но, как я уже сказал, я не знаю, сколько вариантов будет у него следующим летом.

Не думаю, что он уедет за границу, потому что он захочет побить рекорд АПЛ [по голам]. Так стал бы кто-нибудь платить ему 300–400 тысяч в неделю в АПЛ, пока у них есть еще один топовый форвард?

Этот нападающий по-прежнему будет играть много матчей, а это значит, что Кейн не будет играть в каждом матче. Поэтому я думаю, что он останется», – написал Каррагер.

Ранее сообщалось, что Харри Кейном интересуются «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

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22 комментария

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sintenced
МЮ и Бавария - вот два варианта, у которых прямо сейчас проблемы с центральным нападающим, куда Кейн может уйти.
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Abu Ibrahim
Манчестер Юнайтед .
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Fona
МЮ готовы платить никакущему Санчо 350, но не готовы давать Кейну 300? Что за смех? Кейн все 400 заслуживает
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Андрей Хенто
Ответ инок
Не все в жизни измеряется деньгами или титулами. Мое мнение, что Кейну лучше остаться в Тоттенхэме и навсегда остаться легендой клуба.
Он и так уже легенда клуба и уход из клуба никак не повлияет на это признание. Некоторые болельщики Тоттенхэма конечно разочаруются, назовут его предателем и т.д. Но им не привыкать разочаровываться. Идеальный вариант- Манчестер Юнайтед. Явно больше шансов претендовать на трофеи разной пробы и рекорд Ширера сможет побить.
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ман сити фейк
МЮ сейчас лучший вариант. Есть возможность зацепить Кубок Лиги.
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Sema32
Почему все решили что ему нужны трофеи? Может у него мечта провести всю карьеру в Шпорах. Раз продлевал контракт значит его все устраивает
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#SharkTeam
Ответ Cearvm
А почему не будут платить? Харри - лучший нападающий в истории английского футбола. Такого стабильного и забивного форварда среди англичан никогда не было и еще долго не будет. МЮ примерно столько же Де Хеа платит, а Кейн на 5 лет закроет дыру в атаке.
Кейну кстати 30 в этом году
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Rio de Janeiro
В ТТХ он уже легенда.Нужно уходить за трофеями и наследием
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ALMANAC
Ответ Abu Ibrahim
Манчестер Юнайтед .
…Челси, Реал, Бавария
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red hikkikomori
Ответ Мукунку хороший
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Сити он не нужен уже
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Мукунку хороший
Ответ Abu Ibrahim
Манчестер Юнайтед .
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Иван Иванов
Почему то ответственность за сложившуюся ситуацию возложили на трудягу Кейна, виноваты боссы клуба ,которые уволили прекрасного тренера Конте который привёз с собой из Италии экс-спортивного директора Ювентуса Паратичи ,то есть рассматривал это как долгосрочный проект и не собирался уходить, команда при нем шла в зоне лч.
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BZB
От души желаю Харри уйти и заработать трофеи, заслужил!
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DeutschesFußballFan
К немцам вполне может уехать.
Или в Италию.
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#SharkTeam
пригородные легко дадут столько
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Pokrishkin
Надеюсь он хоть какие-нибудь трофеи выиграет. Такой классный нападающий и без трофеев, это будет неправильно
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King_X
Жаль, что такой топовый игрок прозябает всю карьеру в этом середняке

И на Леви не свалить, сам Харри продлевал контракт, видимо, всем доволен

А вообще, есть шанс как РВП в конце карьерв успеть зажечь и в другом клубе, надеюсь, трансфер состоится
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Мукунку хороший
Да пусть уж там доигрывает.. рисковать на старости лет в другом клубе опасно.. если только за огромные деньги..
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