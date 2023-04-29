Где смотреть Урал – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 3 мая
В среду, 3 мая, сыграют Урал и ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Урал – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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